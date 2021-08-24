Ужастики из индустрии красоты. Как бороться с «серыми» конкурентами?

Привет, vc.ru! Меня зовут Юлия Кириллова. Я не стартапер в IT и не основательница сети хипстерских кофеен. И даже за границу не переехала, чтобы рассказать вам, как изменилась моя жизнь от смены культурной среды. Не собираюсь давать советы из сферы финансов или юриспруденции. Вообще, пришла к вам в первый раз. По совету мужа. Он vc-шник со стажем…