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Маша Цепелева

«Однажды вы попадёте в достойную ИТ-компанию и забудете эту работу»: разговор помощников «Олега» и имитатора «Алисы» Статьи редакции

Голосовой помощник «Олег» от «Тинькофф» расшифровал свой разговор с «Алисой» от «Яндекса».

Разговор опубликовал в Twitter Александр Кукалев из Mail.ru Group.

Супер Санечек @antonkukalev
Схлестнулись как-то @yandex c @tinkoff_bank https://t.co/UGzI5pAjNK
Дополнено в 15:55 Номер телефона на скриншоте не имеет отношения к голосовому помощнику «Алисе» от «Яндекса», прокомментировали vc.ru в компании. «Такие звонки совершают злоумышленники. Голос, который используется в этих звонках не принадлежит нашему голосовому ассистенту», сообщили в «Яндексе».

#тинькофф #яндекс

3954 просмотров
14 14 комментариев
13
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14 комментариев
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Konstantin Tars

12

У меня был такой случай . Олежка мой защитник)

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Inevitable

5

Схлестнулись говно и моча

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Кирилл Тараненко

Inevitable
0

Да, но моча всегда побеждает говно

Ответить

Роман Гаркун

5

С чего вы взяли что звонила "Алиса" от "Яндекса"? Это мошенники, которые прикрываются именем крупной IT компании. "Яндекс плюс с поддержкой втб и крупнейших брокеров" Что за бред.

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Кто то из паралельной вселенной

Роман
0

https://invest.yandex.ru/onboarding/

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Тимофей Сбитнев

Роман
0

Думаю, Яндекс дал согласие на использование обзвонщика, который как минимум представляется их Алисой)) у них же есть брокерский проект с ВТБ, вот привлекают народ, наверное

Ответить

Антон Семенов

4

Олег только и живет за счет того что «креативная команда» верстает эти ответы на каждый случай жизни. Это не инновации - это брутфорсинг и в этом ничего крутого нет

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Владимир Степанов

2

Да ладно. Яндекс и втб давно друзьяшки https://vc.ru/finance/138976-yandeks-zapustil-v-plyuse-schet-dlya-hraneniya-deneg-i-investiciy-na-rossiyskih-birzhah

«Яндекс» запустил в «Плюсе» счёт для хранения…
Открыть счёт и обменивать валюту смогут клиенты любых банков.
vc.ru
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Ruslan Fatikhov

0

А как там Маруся поживает?

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Евгений Иванов

Ruslan
2

"сосёт причмокивая"

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Evgeniy Zorin

0

- Кто там?
- Голосовой помощник, поговорить надо
- А сколько вас?
- Двое
- Ну так и поговорите

Ответить

Victoria Vasilieva

0

Если погуглить указанный номер, можно нагуглить только жалобы на мошенников: с этого номера звонят и оставляют сообщение с платным прослушиванием. И не только от имени Алисы, ещё от имени Авито и Юлы 

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markus

0

https://my.sites.google.com/view/regarder-bacnord-streamingvf/

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Николай Волчков

–1

Е***а жаба гадюку

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