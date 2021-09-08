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Сервисы
Евгения Евсеева

Google обновила дизайн Gmail и добавила в сервис звонки и каналы для общения Статьи редакции

Сначала редизайн будет доступен коропоративным клиентам.

26 26 комментариев
2600 просмотров

В мобильном приложении Gmail появится возможность звонить другим пользователям с помощью Google Meet, пишет The Verge.

Также в сервисе появятся Spaces — чаты для группового общения, похожие на каналы в Slack. The Verge отмечает, что Gmail становится аналогом Microsoft Outlook.

Если Outlook объединяет в себе почту, календарь и контакты, то Gmail стал центром Google для электронной почты, личных и групповых чатов, видеоконференций и звонков, пишет издание.

Редизайн будет доступен сначала корпоративным клиентам, затем и обычным пользователям. Google отмечает, что пользователи смогут скрыть ненужные вкладки.

Google также расширила список оборудования, совместимого с сервисом Meet — речь идёт об устройствах под брендом Series One, например, мониторы One Desk и цифровые доски One Board. Помимо этого, календарь позволит отправлять приглашения с указанием своего местоположения.

#новость #google #gmail

26 26 комментариев
15
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26 комментариев
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Vyacheslav Teplyakov

12

Шо? Опять?

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Антон Штадлер

Vyacheslav
0

Снова

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Tv Box

Антон
0

ну кому-то же надо было заработать повышение, а как еще?

Ответить

badResistor

Vyacheslav
0

Чем Хуже, тем лучше!

Ответить

Дэни Трэхо

4

А можно почта будет... почтой?

Ответить

Наумов Сергей

Дэни
1

Так пожалуйста, WPS + почтовый сервер с простым интерфейсом, и вуаля. 

Ответить

Gen Tech

4

Круто, наконец-то группировать возможно будет 

Ответить

33_rublya

3

Я ещё от старого редизайна не отошёл, куда опять

Кроме того, Spaces несколько лет назад вообще закрывали: https://www.theverge.com/2017/2/24/14731232/google-spaces-group-chat-shutdown

Вот же шизофреники

Google is shutting down Spaces, its experimental…
Can you mourn a thing you’ve never heard of?
www.theverge.com
Ответить

Sergey L.

33_rublya
0

Ахааха я тоже, вот хочу пользоваться джимэйл вместо яндекса, но яндекса интерфейс гораздо логичнее для меня и удобнее))

Ответить

Антон Штадлер

Sergey
4

Нет, спасибо. Хуже дизайна от Яндекса сложно что-то придумать

Ответить

Илья Пономарев

33_rublya
0

Не, это совсем другое

Ответить

Комментарий удален

Иван Поварёшкин

1

А потом и Google+ вернут

Ответить

Топольмэн Жа

1

Он все еще на вебвью?!

Ответить

Владислав Пасека

1

Зашел в почту, это уже какая-то наглость)

Ответить

greg chudnoff

1
Ответить

Влад Дементьев

–1

Решение, конечно, классное, но видимо мне в очередной раз в нужный момент будет невозможным достучаться хотя бы до почты.
Иногда моментами при стабильном подключении не могу войти в Гугл почту по причине "технической ошибки"

Ответить

KSA

Влад
2

А так не помогает? https://support.google.com/mail/answer/15049

See Gmail in standard or basic HTML version…
You can display Gmail on your browser in "Standard view" or "Basic HTML view." Depending on…
support.google.com
Ответить

Влад Дементьев

KSA
0

Я использовал эти виды отображения, но все равно почта ссылалась на какую-то ошибку, и работа восстанавливалась в течении 3-4 часов

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Комментарий удален

Paul

0

Без нативных клиентов в месенджер тыкаться неудобно. Слак довольно неплохо преуспел в юзабилити, а тут все в одном и с большими, просто огромными инпутами. Впрочем для болтовни не важно, но айтишникам не зайдет

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Arif Emirbekov

0

Давно пора сделать норм UI

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Danil

0

Это шо, все чатики из Slack'а переносить...

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Комментарий удален

Олег Матвеенко

0

Лучше бы реализацию темной темы нормальной сделали

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Vadim Barsukov

0

коропоративным 

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Комментарий удален

Никита

0

Когда они уберут эти сраные ярлыки, как сделать чтобы папка входящие всегда была пустой и письма уходили сразу в нужные папки? Почему во всех почтах это реализовано нормально, а гугл через Ж?

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Существенный Мика

0

Вау! Выглядит эпичненько 🔥

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Комментарий удален

Mikhail Madzhar

0

коропоративным

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