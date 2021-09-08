Google обновила дизайн Gmail и добавила в сервис звонки и каналы для общения Статьи редакции
Сначала редизайн будет доступен коропоративным клиентам.
В мобильном приложении Gmail появится возможность звонить другим пользователям с помощью Google Meet, пишет The Verge.
Также в сервисе появятся Spaces — чаты для группового общения, похожие на каналы в Slack. The Verge отмечает, что Gmail становится аналогом Microsoft Outlook.
Если Outlook объединяет в себе почту, календарь и контакты, то Gmail стал центром Google для электронной почты, личных и групповых чатов, видеоконференций и звонков, пишет издание.
Редизайн будет доступен сначала корпоративным клиентам, затем и обычным пользователям. Google отмечает, что пользователи смогут скрыть ненужные вкладки.
Google также расширила список оборудования, совместимого с сервисом Meet — речь идёт об устройствах под брендом Series One, например, мониторы One Desk и цифровые доски One Board. Помимо этого, календарь позволит отправлять приглашения с указанием своего местоположения.
Шо? Опять?
Снова
А можно почта будет... почтой?
Я ещё от старого редизайна не отошёл, куда опять
Кроме того, Spaces несколько лет назад вообще закрывали: https://www.theverge.com/2017/2/24/14731232/google-spaces-group-chat-shutdown
Вот же шизофреники
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Решение, конечно, классное, но видимо мне в очередной раз в нужный момент будет невозможным достучаться хотя бы до почты.
Иногда моментами при стабильном подключении не могу войти в Гугл почту по причине "технической ошибки"
Я использовал эти виды отображения, но все равно почта ссылалась на какую-то ошибку, и работа восстанавливалась в течении 3-4 часов
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Без нативных клиентов в месенджер тыкаться неудобно. Слак довольно неплохо преуспел в юзабилити, а тут все в одном и с большими, просто огромными инпутами. Впрочем для болтовни не важно, но айтишникам не зайдет
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Когда они уберут эти сраные ярлыки, как сделать чтобы папка входящие всегда была пустой и письма уходили сразу в нужные папки? Почему во всех почтах это реализовано нормально, а гугл через Ж?
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UPD: Пост ускорил решение проблемы, причина в приложении ВКармане, а точнее получении доступа к номеру телефона, на который я регистрировался, но сейчас им уже не владею, а видимо кто-то другой (и видимо не пользовался приложением найдя мой паспорт у себя в профиле).
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Сначала редизайн будет доступен коропоративным клиентам.
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