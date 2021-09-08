Кто-то получил доступ к моим личным данным в приложении «Тинькофф», а поддержка ничего не говорит

UPD: Пост ускорил решение проблемы, причина в приложении ВКармане, а точнее получении доступа к номеру телефона, на который я регистрировался, но сейчас им уже не владею, а видимо кто-то другой (и видимо не пользовался приложением найдя мой паспорт у себя в профиле).