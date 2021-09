В мобильном приложении Gmail появится возможность звонить другим пользователям с помощью Google Meet, пишет The Verge.

Также в сервисе появятся Spaces — чаты для группового общения, похожие на каналы в Slack. The Verge отмечает, что Gmail становится аналогом Microsoft Outlook.

Google также расширила список оборудования, совместимого с сервисом Meet — речь идёт об устройствах под брендом Series One, например, мониторы One Desk и цифровые доски One Board. Помимо этого, календарь позволит отправлять приглашения с указанием своего местоположения.