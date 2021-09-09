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Сервисы
Маша Цепелева

«Яндекс» рассказал подробности «крупнейшей» DDoS-атаки — источником стал ботнет с «чудовищным» показателем запросов Статьи редакции

Компания ведёт совместное расследование с Qrator Labs.

43 43 комментария
4425 просмотров

«Яндекс» отразил атаку в почти 22 млн RPS (количество запросов в секунду) — самую крупную «из известных за всю историю интернета», написали представители компании в блоге на «Хабре».

Это одна из множества атак не только на «Яндекс», но и на другие компании, указано в боге. Источником стал «новый ботнет», которого компания назвала Mēris, в переводе с латышского «чума», так как захвату подверглись устройства латвийской Mikrotik.

Атака, при которой хакеры попытались забить сеть огромными объёмами данных для остановки её работы, началась в августе. Рекорд был установлен в сентябре. Компания приводит такие данные:

  • 7 августа – 5,2 млн RPS.
  • 9 августа – 6,5 млн RPS.
  • 29 августа – 9,6 млн RPS.
  • 31 августа – 10,9 млн RPS.
  • 5 сентября – 21,8 млн RPS.
График RPS DDoS-атаки 5 сентября 2021 года «Яндекс»

Для работы внутри сети ботнет использует обратные L2TP-туннели, а «количество зараженных устройств достигает 250 тысяч».

По данным «Яндекса», вся сила ботнета пока не видна «из-за ротации устройств и отсутствия у атакующих желания показывать всю имеющуюся мощность».

В компании также указывают, что «ботнет продолжает расти» и «может разрастаться за счет техники брутфорса (перебора паролей)». Также есть версия, что уязвимость хранилась в секрете до начала полномасштабной кампании или была продана на черном рынке.

С ботнетом Mēris «Яндекс» связывает атаки в Новой Зеландии и США. В компании говорят, что ботнет может перегрузить практически любую сетевую инфраструктуру, включая некоторые сети высокой надежности, специально созданные, чтобы выдерживать подобную нагрузку».

В «Яндексе» рассказали, что смогли отразить атаку, потому что система оценивала подозрительность каждого запроса и смогла выделить живых пользователей и выдать ответ им.

Вчера нам удалось связаться с Mikrotik и предоставить им собранные данные. Кроме того, мы направили всю собранную информацию в профильные организации. Надеемся, что совместные усилия позволят интернету вскоре избавиться от пандемии этой «чумы».

«Яндекс»
  • «Яндекс» сообщил о масштабной DDoS-атаке 8 сентября. В компании заявили, что она не отразилась на работе сайте и данных пользователей.

#новость #яндекс

43 43 комментария
14
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43 комментария
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Yury Kotov

21

Звучит как ещё один сериал на Netflix

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Марсель Исмагилов

Yury
6

Или сериал на России 1, "Россия снова спасла всех"

Ответить

Владимир В.

Марсель
5

Вообще-то то, что Россия многих спасала - правда. Хоть историю почитай.

Ответить

Марсель

Владимир
0

Я и не спорю) это была шутка о том, что даже если мы и не спасали, все равно скажут что спасли.

Ответить

Murat Oshroev

Yury
0

Или на Кинопоиск )

Ответить

andr oid

18

Толькот не яндекс отразил, а Cloudflare

Ответить

Old Car Raffle

andr
0

Толькот не яндекс отразил, а Cloudflare

Речь про инфраструктуру Яндекс.
Cloudflare был атакован этим ботнетом раньше https://blog.cloudflare.com/cloudflare-thwarts-17-2m-rps-ddos-attack-the-largest-ever-reported/

Ответить

Sergey L.

andr
0

👌🏼☝🏻шаришь

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Даниил Слесарчук

6

Каждый раз когда яндекс что-то пиздИт

Ответить

Вадим Осадчий

Даниил
0

Рили, попытка оправдать блокировку надзором, как мне кажется

Ответить

Андрей

Даниил
0

Qrator Labs какой смысл пиздеть?

Ответить

Человеческий дебаркадер

6

Ура ура , Яндекс топ)
Атаки ежедневно проходят, и только наши компании этим гордятся), а если бы легли сервера или была кража данных … они бы умолчали….

Ответить

Tannim

6

Мы даже знаем кто организатор этой атаки.

Ответить

Dmitry Yashin

2

Пиздец, вы ошибки в тексте вообще не вычитываете?

Ответить

Anna Petrova

Dmitry
6
Ответить

Владимир В.

1

Как предположение (почти сценарий страшилки): апробируют атаки на крупные конторы с помощью новых мощностей, чтобы однажды разом сломать все рынки и выкинуть электронный мир с рельс, дабы устроить какой-нибудь управляемый апокалипсис внутри системы, отжать все бабки у всего мира (электронные ведь), чтобы потом предложить новую систему, взамен кровавой бани в результате этого, и в системе этой в все будут рабами, которые будут платить за аренду чайников, подчиняться и мыть новым хозяевам ботинки, а также работать чисто за кусок хлеба.
Что-то фантазия разыгралась, но вариант вполне возможен.
Голодные игры 9

Ответить

Alexander Carter

Владимир
1

С какого дистрикта будешь?

Ответить

Сергей Щукин

0

Коммунизм продолбали, зато уверенно двигаемся в киберпанк ✊

Ответить

Denis Kiselev

Сергей
0

С такими новостями и до Ситим-панка недалеко!

Ответить

Yuri Istomin

Denis
2

Ситим-17?

Ответить

Denis Kiselev

Yuri
0

Тоже вариант!

Но я имел ввиду банальный стимпанк

Ответить

Эдуард Гладышев

1

С одной стороны ботнет, с другой Роскомнадзор шатает. 
Сегодня пол дня не открывался словарь Longman и лагал слак, хотя через впн все было ок.

Ответить

Александр Какорин

–2

Чебурнет в действии

Ответить

Alexander Chernyak

0

22М RPS это не так уж и много для масштабов Яндекса. Вероятно основная проблема в перегрузке сетей, как они пишут? Каких сетей?

Ответить

Dmitry Donskov

Alexander
0

Все зависит конечно от того, куда шли запросы, но 22M RPS - это в любом случае очень много, особенно, если это запросы в какой-нибудь Поиск.

Ответить

Анатолий Щербина

0

Думаю это только начало. Будут ещё волны.

Ответить

Alexander Carter

Анатолий
0

Афтершоки)

Ответить

Denis Averyanov

0

В компании говорят, что ботнет перегрузить => В компании говорят, что ботнет перегрузит

Ответить

Al Pr

Denis
0

=> " в компании говорят, что после перезагрузки ботнета все попустит, но не уточняют, когда они будут перезагружать (смогут перезагрузить) ботнет"

Ответить

Константин Рогов

0

«Яндекс» сообщил о масштабной DDoS-атаке 8 сентября. В компании заявили, что она не отразилась на работе сайте и данных пользователей.

Врут как обычно. Почта не работала.

Ответить

Al Pr

Константин
0

Вы пользователь? Нет - всё честно!

Ответить

Stefan Barkovsky

0

Спасибо

Ответить

Женский Гоша

0

А что утекло?)

Ответить

Denis Averyanov

0

https://youtu.be/SOuhTLeyVCE

Ответить

Станислав Назаров

0

Это просто гугловские либерахи зашли проверить заблокировали ли "умное голосование" — дело раскрыто.
Признаюсь, я тож заходил.  

Ответить

Анон Плиз

0

Одного не пойму: как отказ в обслуживании влияет на утечки данных? Что, HTTP-сервера при перегрузке начинают дамп базы отдавать в ответ?))

Ответить

Кирилл Баскус

0

Отразил так, что Яндекс Облако легло
https://status.cloud.yandex.ru/incidents/472?retpath=%2Ftimeline

Ответить

Фиктивный Аккаунт

–9

Ну это либо часть учений перед выборами.

Либо американцы показывают ванюшкам, кто на самом деле главный программист на селе.

Ответить

Стас Иванов

Фиктивный
0

Ванюшкам, которые по их мнению вмешались в выборы Трампа

Ответить

Фиктивный Аккаунт

Стас
0

Ответочка голожопым

Ответить

Jevgeni Vakker

Стас
0

Ну вмешались, поклоунили, пошатали Твиттер и Фейсбук. Только эффективность сей операции никакими адекватными метриками не оценить.

Ответить

Стас Иванов

Jevgeni
0

Если поклоунили, зачем на публику выносить?
Репутация же.

Ответить

Владимир В.

Jevgeni
0

Не все можно измерить, ибо даже учёный может слить по мозгам в выживаемости необразованному сантехнику где-то в лесу, если электричества не будет рядом.

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