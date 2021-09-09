Компания ведёт совместное расследование с Qrator Labs.

4425 просмотров

«Яндекс» отразил атаку в почти 22 млн RPS (количество запросов в секунду) — самую крупную «из известных за всю историю интернета», написали представители компании в блоге на «Хабре».

Это одна из множества атак не только на «Яндекс», но и на другие компании, указано в боге. Источником стал «новый ботнет», которого компания назвала Mēris, в переводе с латышского «чума», так как захвату подверглись устройства латвийской Mikrotik.

Атака, при которой хакеры попытались забить сеть огромными объёмами данных для остановки её работы, началась в августе. Рекорд был установлен в сентябре. Компания приводит такие данные:

7 августа – 5,2 млн RPS.

9 августа – 6,5 млн RPS.



29 августа – 9,6 млн RPS.



31 августа – 10,9 млн RPS.



5 сентября – 21,8 млн RPS.



График RPS DDoS-атаки 5 сентября 2021 года «Яндекс»

Для работы внутри сети ботнет использует обратные L2TP-туннели, а «количество зараженных устройств достигает 250 тысяч».

По данным «Яндекса», вся сила ботнета пока не видна «из-за ротации устройств и отсутствия у атакующих желания показывать всю имеющуюся мощность».

В компании также указывают, что «ботнет продолжает расти» и «может разрастаться за счет техники брутфорса (перебора паролей)». Также есть версия, что уязвимость хранилась в секрете до начала полномасштабной кампании или была продана на черном рынке.

С ботнетом Mēris «Яндекс» связывает атаки в Новой Зеландии и США. В компании говорят, что ботнет может перегрузить практически любую сетевую инфраструктуру, включая некоторые сети высокой надежности, специально созданные, чтобы выдерживать подобную нагрузку».

В «Яндексе» рассказали, что смогли отразить атаку, потому что система оценивала подозрительность каждого запроса и смогла выделить живых пользователей и выдать ответ им.

Вчера нам удалось связаться с Mikrotik и предоставить им собранные данные. Кроме того, мы направили всю собранную информацию в профильные организации. Надеемся, что совместные усилия позволят интернету вскоре избавиться от пандемии этой «чумы». «Яндекс»