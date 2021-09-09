«Яндекс» рассказал подробности «крупнейшей» DDoS-атаки — источником стал ботнет с «чудовищным» показателем запросов Статьи редакции
Компания ведёт совместное расследование с Qrator Labs.
«Яндекс» отразил атаку в почти 22 млн RPS (количество запросов в секунду) — самую крупную «из известных за всю историю интернета», написали представители компании в блоге на «Хабре».
Это одна из множества атак не только на «Яндекс», но и на другие компании, указано в боге. Источником стал «новый ботнет», которого компания назвала Mēris, в переводе с латышского «чума», так как захвату подверглись устройства латвийской Mikrotik.
Атака, при которой хакеры попытались забить сеть огромными объёмами данных для остановки её работы, началась в августе. Рекорд был установлен в сентябре. Компания приводит такие данные:
- 7 августа – 5,2 млн RPS.
- 9 августа – 6,5 млн RPS.
- 29 августа – 9,6 млн RPS.
- 31 августа – 10,9 млн RPS.
- 5 сентября – 21,8 млн RPS.
Для работы внутри сети ботнет использует обратные L2TP-туннели, а «количество зараженных устройств достигает 250 тысяч».
По данным «Яндекса», вся сила ботнета пока не видна «из-за ротации устройств и отсутствия у атакующих желания показывать всю имеющуюся мощность».
В компании также указывают, что «ботнет продолжает расти» и «может разрастаться за счет техники брутфорса (перебора паролей)». Также есть версия, что уязвимость хранилась в секрете до начала полномасштабной кампании или была продана на черном рынке.
С ботнетом Mēris «Яндекс» связывает атаки в Новой Зеландии и США. В компании говорят, что ботнет может перегрузить практически любую сетевую инфраструктуру, включая некоторые сети высокой надежности, специально созданные, чтобы выдерживать подобную нагрузку».
В «Яндексе» рассказали, что смогли отразить атаку, потому что система оценивала подозрительность каждого запроса и смогла выделить живых пользователей и выдать ответ им.
- «Яндекс» сообщил о масштабной DDoS-атаке 8 сентября. В компании заявили, что она не отразилась на работе сайте и данных пользователей.
Звучит как ещё один сериал на Netflix
Или сериал на России 1, "Россия снова спасла всех"
Вообще-то то, что Россия многих спасала - правда. Хоть историю почитай.
Толькот не яндекс отразил, а Cloudflare
Толькот не яндекс отразил, а Cloudflare
Речь про инфраструктуру Яндекс.
Cloudflare был атакован этим ботнетом раньше https://blog.cloudflare.com/cloudflare-thwarts-17-2m-rps-ddos-attack-the-largest-ever-reported/
Каждый раз когда яндекс что-то пиздИт
Пиздец, вы ошибки в тексте вообще не вычитываете?
Как предположение (почти сценарий страшилки): апробируют атаки на крупные конторы с помощью новых мощностей, чтобы однажды разом сломать все рынки и выкинуть электронный мир с рельс, дабы устроить какой-нибудь управляемый апокалипсис внутри системы, отжать все бабки у всего мира (электронные ведь), чтобы потом предложить новую систему, взамен кровавой бани в результате этого, и в системе этой в все будут рабами, которые будут платить за аренду чайников, подчиняться и мыть новым хозяевам ботинки, а также работать чисто за кусок хлеба.
Что-то фантазия разыгралась, но вариант вполне возможен.
Голодные игры 9
Коммунизм продолбали, зато уверенно двигаемся в киберпанк ✊
С такими новостями и до Ситим-панка недалеко!
Ситим-17?
С одной стороны ботнет, с другой Роскомнадзор шатает.
Сегодня пол дня не открывался словарь Longman и лагал слак, хотя через впн все было ок.
22М RPS это не так уж и много для масштабов Яндекса. Вероятно основная проблема в перегрузке сетей, как они пишут? Каких сетей?
Все зависит конечно от того, куда шли запросы, но 22M RPS - это в любом случае очень много, особенно, если это запросы в какой-нибудь Поиск.
Думаю это только начало. Будут ещё волны.
В компании говорят, что ботнет перегрузить => В компании говорят, что ботнет перегрузит
«Яндекс» сообщил о масштабной DDoS-атаке 8 сентября. В компании заявили, что она не отразилась на работе сайте и данных пользователей.
Врут как обычно. Почта не работала.
Это просто гугловские либерахи зашли проверить заблокировали ли "умное голосование" — дело раскрыто.
Признаюсь, я тож заходил.
Одного не пойму: как отказ в обслуживании влияет на утечки данных? Что, HTTP-сервера при перегрузке начинают дамп базы отдавать в ответ?))
Отразил так, что Яндекс Облако легло
https://status.cloud.yandex.ru/incidents/472?retpath=%2Ftimeline
Ну это либо часть учений перед выборами.
Либо американцы показывают ванюшкам, кто на самом деле главный программист на селе.
Ванюшкам, которые по их мнению вмешались в выборы Трампа
Ну вмешались, поклоунили, пошатали Твиттер и Фейсбук. Только эффективность сей операции никакими адекватными метриками не оценить.
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