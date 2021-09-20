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Сервисы
Маша Цепелева

Profi.ru заявил, что не договорился с «Яндексом» по поводу «колдунщиков» — он только тестирует обогащённые ответы Статьи редакции

Компания всё ещё настаивает, чтобы «Яндекс» прекратил давать своим сервисам приоритет в поиске.

  • Profi.ru тестирует систему обогащённых ответов «Яндекса» около месяца, но не считает обязательными требования компании о предоставлении некоторых данных, заявили в Profi.ru.
  • 17 сентября РБК опубликовал заявление сторон, в котором утверждалось, что Profi.ru и YouDo договорились с «Яндексом» о расширенном представлении по результатам поиска.
  • Сервис не отказался от заявленных в ФАС требований и будет «настаивать на прекращении поисковой дискриминации». «Остаются ещё важные технические вопросы по соблюдению условий ранжирования сервисов "Яндекса". Мы также не понимаем условия "профицита", которые есть в договоре», — пояснил гендиректор Profi.ru Егор Руди.
  • В компании также отметили, что «Яндекс» сделал большой шаг «навстречу интересам рынка». По собственным данным, обогащенные ответы увеличили конверсию сайта на 20-30%.
  • В апреле ФАС возбудила дело против «Яндекса» о нарушении закона о защите конкуренции. В июне «Яндекс» начал тестировать «колдунщиков» с HeadHunter и подал ответный иск к ФАС. В июле — запустил универсальные обогащённые ответы с данными разных компаний в одном блоке.
  • Универсального решения для всей отрасли так и не появилось, окончательной договоренности ИТ-коалиции и других компаний рынка с «Яндексом» нет, рассказал vc.ru представитель ИТ-коалиции, которая подала жалобу на «Яндекс» в ФАС.

#новость #яндекс #profiru

1276 просмотров
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Мясной Даниль

Может кто обьяснит в чем суть претензии?

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1
Мурад Муртазалиев

В том, что Яндекс по любому запросу показывает несколько своих сервисов. Причем это может быть вообще нереалевантная страница. 

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4
Петя Иванов

Может и тех и тех убрать?
А то ещё на пол-экрана стало больше.
Но нас-то, конечно, никто не позвал и не спросил, как надо сделать...

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1
Александр Ненадо

Яндекс не хочет разбираться со всякими левыми сайтами при конкретном запросе.
Например при запросе anydesk выходит реклама не официального сайта, а абсолютно левого сайта.  

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1
Илья Попов

Сделку не заключали, но поговорили по душам - считается тоже сделкой.

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