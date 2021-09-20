Как в России душат стартапы: история Swaper

Всем, привет! Меня зовут Станислав Витинский, мне 37, Петербуржец. Я it-предприниматель, изобретатель, дизайнер и основатель Swaper. Если вбить моё имя в поисковик, то он выдаст суд с Эмином Агаларовым и его многомиллионными претензиями в мой адрес. Суд, как вы уже, наверное, поняли я проиграл, что неудивительно, так как с берданкой на танк не…