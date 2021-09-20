Игровое подразделение Mail.ru Group купило белорусского разработчика игр Mamboo Games Статьи редакции
К My.Games перейдёт контрольный пакет, подразделение выплатит более $2 млн.
- После закрытия My.Games, игровое подразделение Mail.ru Group, станет владельцем контрольного пакета в Mamboo Games, рассказали vc.ru в компании.
- Купленная доля не раскрывается. В рамках сделки My.Games выплатит более $2 млн на закрытии, а также отсроченный платеж, размер которого будет определен в зависимости от показателей бизнеса.
- Офис Mamboo Games находится в Минске, а в штат входят 35 сотрудников. Компания занимается гиперказуальными и гибрид-казуальными играми, она разработала более 30 проектов — Fish Idle, Viking Life: Wild north; Scary Pranks: Horror Puzzle Survival и другие. Наиболее успешная — гоночная игра в 3D-формате Shift Race, которую за первые три месяца установили 15 млн человек.
- В октябре 2020 года My.Games инвестировала в Mamboo Games. Сумма сделки не раскрывалась.
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