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Евгения Евсеева

Игровое подразделение Mail.ru Group купило белорусского разработчика игр Mamboo Games Статьи редакции

К My.Games перейдёт контрольный пакет, подразделение выплатит более $2 млн.

  • После закрытия My.Games, игровое подразделение Mail.ru Group, станет владельцем контрольного пакета в Mamboo Games, рассказали vc.ru в компании.
  • Купленная доля не раскрывается. В рамках сделки My.Games выплатит более $2 млн на закрытии, а также отсроченный платеж, размер которого будет определен в зависимости от показателей бизнеса.
  • Офис Mamboo Games находится в Минске, а в штат входят 35 сотрудников. Компания занимается гиперказуальными и гибрид-казуальными играми, она разработала более 30 проектов — Fish Idle, Viking Life: Wild north; Scary Pranks: Horror Puzzle Survival и другие. Наиболее успешная — гоночная игра в 3D-формате Shift Race, которую за первые три месяца установили 15 млн человек.
  • В октябре 2020 года My.Games инвестировала в Mamboo Games. Сумма сделки не раскрывалась.

#новость #mailrugroup #mygames

456 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Марсель

Если в игровых новостях mail.ru, значит добром это не кончится

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Олег Павлов

Зачем вы акцентировали на слове "игровых"?)

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Марсель

Ну да, не совсем корректно, но косвенно же это затрагивает игры?

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Олег Павлов

Безусловно)

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