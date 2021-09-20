Если вы уже на пенсии, то эти акции — для вас

Мы живем в интересное время, когда приумножить капитал гораздо проще, чем найти источник стабильных дивидендов. Рынки США и России последние 5 лет прибавляют в среднем более 15% в год. Но при этом дивидендная доходность индексов откатилась на многолетние минимумы. Перечислим семь бумаг для получения стабильной и высокой ренты сразу в двух валютах.