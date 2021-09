Сооснователь приложения Алекс Тью решил проверить, действительно ли люди часто отвлекаются на ненужные вещи, и создал сайт, где нужно было ничего не делать. Проект быстро стал вирусным и помог раскрутить Calm. First1000 рассказывает, как Тью это удалось.

В 2012 году Алекс Тью и Майкл Эктон Смит создали приложение для медитации Calm. У стартапа уже была потенциальная целевая аудитория — тогда в США медитацию практиковали 20 млн человек.

Но Тью с первого дня нацелился на широкую аудиторию. Он проигнорировал распространённое в стартапах правило поиска «нужных клиентов» и пытался заинтересовать 93% американцев, которые не занимались медитацией, пишет First1000.

Основатель всегда умел создавать проекты, которые быстро обретали популярность, отмечает издание. До Calm Тью уже разработал несколько вирусных продуктов.

Тью продолжил это делать, чтобы набрать аудиторию для Calm. Благодаря этому подходу у приложения было более 100 тысяч предзаказов ещё до запуска, пишет First1000.

Какие вирусные сервисы создал Алекс Тью до Calm

В 2005 году, ещё в университете, он за два дня создал сайт, чтобы «стать миллионером за две недели». Он планировал продать 1 млн пикселей по $1 за каждый — и сделал это за четыре месяца. Тью получил чуть больше $1 млн.

Sock and Awe

В 2008 году на пресс-конференции в Багдаде журналист бросил в Джорджа Буша ботинок в знак протеста против войны в Ираке. Через три часа после этого Тью и его команда создали игру, где нужно было сделать то же самое. Название игры отсылала к фразе «Шок и трепет» (“Shock and Awe”). Про игру писали The Telegraph и The Guardian, а через семь дней после запуска у неё было 9 млн уникальных пользователей.

Скрин игры Sock and Awe read.first1000.co

Тью запустил сайт в 2011 году. Зайдя на него, пользователи должны были ничего не делать две минуты. Если они перемещали курсор или нажимали на клавиши, счётчик запускался заново. Про сайт написали TechCrunch и CNN, у него было 2 млн уникальных посетителей за 10 дней.

Тью использовал популярность сервиса, чтобы продвигать Calm: пользователям предлагали перейти на Calm.com, чтобы ничего не делать уже 10 минут.

Домашняя страница Do Nothing for 2 Minutes donothingfor2minutes.com

Как создать вирусный продукт

Сначала Тью нужно было оценить потенциал приложения для медитации. Его идея была в том, что люди часто отвлекаются на ненужные вещи и им нужно расслабиться. Для этого он и разработал Do Nothing For 2 Minutes.

First1000 объясняет, как создать вирусный продукт, который привлечёт внимание к основному. Для этого нужно:

Придумать идею.

Создать и развить потенциально вирусный продукт.

Привлечь внимание СМИ.

Проверить «вирусность» идеи First1000 предлагает так:

Абсурдная и неожиданная идея: благодаря этому проект будут обсуждать.

благодаря этому проект будут обсуждать. Классное название: это сделает продукт запоминающимся. Название может быть описательным (Million Dollar Homepage, Do Nothing For 2 Minutes) или привлекающим внимание, например, каламбур (Sock and Awe).

это сделает продукт запоминающимся. Название может быть описательным (Million Dollar Homepage, Do Nothing For 2 Minutes) или привлекающим внимание, например, каламбур (Sock and Awe). Понятная концепция: чтобы её можно было изложить в одном предложении.



На идею и создание вирусного продукта издание рекомендует потратить не более двух дней, на саму разработку — не более шести часов. Потом его нужно продвигать. Тью использовал для этого Twitter, хотя у него и не было огромного количества подписчиков.

Пост выглядел как автоматический твит — такие отправляют с помощью ботов. Благодаря этому, сайт выглядел более популярным, чем он был на самом деле, считает First1000.

«Я ничего не делал две минуты. А ты сможешь?» twitter.com

Люди активно делились ссылкой на сайт в социальных сетях. Главная причина в том, что публикация Тью была скорее вызовом — «Я только что выполнил это задание, а ты сможешь?». Он не выпрашивал помощи, вроде «пожалуйста, помогите нам привлечь больше людей», пишет издание.

Чтобы привлечь внимание СМИ, нужно, чтобы журналисты несколько раз наткнулись на продукт за очень короткий промежуток времени, отмечает First100. Популярность в соцсетях помогла ему это сделать.

Журналистам легко было связаться с ним: Тью добавил в продукт CTA-кнопку «build by @tewy» со ссылкой на его Twitter. Так любой желающий мог зайти на его страницу и узнать, кто создал проект.

Почему это сработало

Трудно предсказать, станет ли продукт вирусным или нет, отмечает издание. В случае с проектами Тью причины были разными:

Million Dollar Homepage — сайт дал людям возможность стать владельцами небольшой части истории интернета.



Awe и Sock — игра соответствовала духу времени.



Do Nothing For 2 Minutes — сайт отражал социальную проблему.