Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6545,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0438 \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u0441\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0440\u043e\u043b\u0438\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f TikTok","url":"\/redirect?component=advertising&id=6545&url=https:\/\/vc.ru\/tiktok\/293387-brands-in-trends&placeBit=1&hash=07ebf9a0a17c2f85811d24fb804e09e72513fa4c7cc999d1730b233d3c9348bd","isPaidAndBannersEnabled":false}
Сервисы
Софья Мещанинова

«Ничего не делай две минуты»: как приложение для медитаций Calm стало популярным ещё до запуска Статьи редакции

Сооснователь приложения Алекс Тью решил проверить, действительно ли люди часто отвлекаются на ненужные вещи, и создал сайт, где нужно было ничего не делать. Проект быстро стал вирусным и помог раскрутить Calm. First1000 рассказывает, как Тью это удалось.

0 Обсудить
481 просмотров

В 2012 году Алекс Тью и Майкл Эктон Смит создали приложение для медитации Calm. У стартапа уже была потенциальная целевая аудитория — тогда в США медитацию практиковали 20 млн человек.

Но Тью с первого дня нацелился на широкую аудиторию. Он проигнорировал распространённое в стартапах правило поиска «нужных клиентов» и пытался заинтересовать 93% американцев, которые не занимались медитацией, пишет First1000.

Основатель всегда умел создавать проекты, которые быстро обретали популярность, отмечает издание. До Calm Тью уже разработал несколько вирусных продуктов.

Тью продолжил это делать, чтобы набрать аудиторию для Calm. Благодаря этому подходу у приложения было более 100 тысяч предзаказов ещё до запуска, пишет First1000.

Какие вирусные сервисы создал Алекс Тью до Calm

Million Dollar Homepage

В 2005 году, ещё в университете, он за два дня создал сайт, чтобы «стать миллионером за две недели». Он планировал продать 1 млн пикселей по $1 за каждый — и сделал это за четыре месяца. Тью получил чуть больше $1 млн.

Sock and Awe

В 2008 году на пресс-конференции в Багдаде журналист бросил в Джорджа Буша ботинок в знак протеста против войны в Ираке. Через три часа после этого Тью и его команда создали игру, где нужно было сделать то же самое.

Название игры отсылала к фразе «Шок и трепет» (“Shock and Awe”). Про игру писали The Telegraph и The Guardian, а через семь дней после запуска у неё было 9 млн уникальных пользователей.

Скрин игры Sock and Awe read.first1000.co

Do Nothing For 2 Minutes

Тью запустил сайт в 2011 году. Зайдя на него, пользователи должны были ничего не делать две минуты. Если они перемещали курсор или нажимали на клавиши, счётчик запускался заново. Про сайт написали TechCrunch и CNN, у него было 2 млн уникальных посетителей за 10 дней.

Тью использовал популярность сервиса, чтобы продвигать Calm: пользователям предлагали перейти на Calm.com, чтобы ничего не делать уже 10 минут.

Домашняя страница Do Nothing for 2 Minutes donothingfor2minutes.com

Как создать вирусный продукт

Сначала Тью нужно было оценить потенциал приложения для медитации. Его идея была в том, что люди часто отвлекаются на ненужные вещи и им нужно расслабиться. Для этого он и разработал Do Nothing For 2 Minutes.

First1000 объясняет, как создать вирусный продукт, который привлечёт внимание к основному. Для этого нужно:

  • Придумать идею.
  • Создать и развить потенциально вирусный продукт.
  • Привлечь внимание СМИ.

Проверить «вирусность» идеи First1000 предлагает так:

  • Абсурдная и неожиданная идея: благодаря этому проект будут обсуждать.
  • Классное название: это сделает продукт запоминающимся. Название может быть описательным (Million Dollar Homepage, Do Nothing For 2 Minutes) или привлекающим внимание, например, каламбур (Sock and Awe).
  • Понятная концепция: чтобы её можно было изложить в одном предложении.

На идею и создание вирусного продукта издание рекомендует потратить не более двух дней, на саму разработку — не более шести часов. Потом его нужно продвигать. Тью использовал для этого Twitter, хотя у него и не было огромного количества подписчиков.

Пост выглядел как автоматический твит — такие отправляют с помощью ботов. Благодаря этому, сайт выглядел более популярным, чем он был на самом деле, считает First1000.

«Я ничего не делал две минуты. А ты сможешь?» twitter.com

Люди активно делились ссылкой на сайт в социальных сетях. Главная причина в том, что публикация Тью была скорее вызовом — «Я только что выполнил это задание, а ты сможешь?». Он не выпрашивал помощи, вроде «пожалуйста, помогите нам привлечь больше людей», пишет издание.

Чтобы привлечь внимание СМИ, нужно, чтобы журналисты несколько раз наткнулись на продукт за очень короткий промежуток времени, отмечает First100. Популярность в соцсетях помогла ему это сделать.

Журналистам легко было связаться с ним: Тью добавил в продукт CTA-кнопку «build by @tewy» со ссылкой на его Twitter. Так любой желающий мог зайти на его страницу и узнать, кто создал проект.

Почему это сработало

Трудно предсказать, станет ли продукт вирусным или нет, отмечает издание. В случае с проектами Тью причины были разными:

  • Million Dollar Homepage — сайт дал людям возможность стать владельцами небольшой части истории интернета.
  • Awe и Sock — игра соответствовала духу времени.
  • Do Nothing For 2 Minutes — сайт отражал социальную проблему.

Общая и самая важная причина для всех трёх проектов — все они были созданы в весёлой и увлекательной игровой форме, побуждая людей делиться этим с другими, пишет First1000.

Только спокойствие: краткая история сервиса для…
От сложностей с поиском инвесторов и формированием чёткой концепции приложения до записи…
vc.ru

#calm

0 Обсудить
1
7
{ "author_name": "Софья Мещанинова", "author_type": "self", "tags": ["calm"], "comments": 0, "likes": 7, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "services", "id": 296638, "is_wide": true, "is_ugc": true, "date": "Fri, 24 Sep 2021 16:07:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Техника
Евгений Делюкин
«Любая клавиатура может быть эргономичной — просто купите вторую» Статьи редакции

Программист Disney Джефф Пэрриш несколько лет страдал от боли в спине при наборе текста— смена клавиатуры и упражнения не помогали. Решение оказалось изящнее.

26 26 комментариев
26
Россельхозбанк
Нужны ли в России сити-фермы

И появятся ли грядки на крышах пятиэтажек.

re-thinkingthefuture.com
23 23 комментария
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Heads and Hands
Неделя российских экосистем: Ozon добавит объявления и кино, Яндекс сделал офис в приложении Почты, а Мегафон — подписку

А бизнес избавился от многочасовых онлайн-закупок благодаря Сберу и Эвотору

0 Обсудить
12
Evrone
Лучшее из интервью автора подкаста Talk Python To Me Майкла Кеннеди

Майкл Кеннеди основал еженедельный подкаст Talk Python To Me, который посвящен Python’у и смежным темам разработки программного обеспечения, и создал онлайн-программу обучения Talk Python Training. Мы поговорили с ним о любимом языке, его особенностях и будущем Python.

0 Обсудить
0
Техника
Nazigul Jusupova
Microsoft открыла доступ к установке финальной версии Windows 11 Статьи редакции

Официально операционная система выйдет 5 октября.

88 88 комментариев
17
Личный опыт
Уля Шевченко
Кейс: как мы арендовали гостиницу на юге и ничего не заработали

На днях я поговорила с предпринимателями, которые в 2018 году арендовали гостевой дом в Геленджике, и выяснила, почему нужно чётко фиксировать все принципиальные вопросы в договоре заранее и что важно просчитать на старте, чтобы бизнес был прибыльным.

Набережная Геленджика  Фото является объектом авторского права
0 Обсудить
11
eBay
Готовы выбрать победителя премии «Экспортер года eBay — 2021»?
0 Обсудить
0
Rambler&Co
Rambler&Co поддержал проект открытых уроков по предпринимательству для московских школьников

В рамках программы «Атланты в школах» исполнительный директор Алёна Корякина рассказала московским старшеклассникам о ценностях в бизнесе и жизни.

0 Обсудить
0
Httpool
Эксперты Httpool выступят на конференции по глобальному маркетингу Globalize! 2021

Событие соберет самых продвинутых специалистов в сфере трафика и аналитики из Google, Httpool, AppsFlyer, Aitarget, Angle Connect, TikTok, OWOX, SHAREit, Tribuna, SportQuake, LCFC, FBS.

0 Обсудить
0
Крипто
Евгения Евсеева
Центробанк Китая объявил все операции с криптовалютой незаконными — их курс упал на 3-10% Статьи редакции

По мнению регулятора, это поможет контролировать риски, связанные с криптовалютой.

158 158 комментариев
40
Офлайн
Маша Цепелева
Сергей Галицкий сообщил о болезни, которая «мешает работе» — из-за неё он не может посещать матчи команды Статьи редакции

Галицкий не раскрыл детали, но рассказал, что меняет структуру футбольного клуба — чтобы он не зависел от одного человека.

Сергей Галицкий «КомментШоу»
56 56 комментариев
49
Больше статей
null