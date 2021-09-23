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DTF

Mozilla обвинила Google в слежке за пользователями в новой версии браузера Chrome Статьи редакции

Критику API поддержали и разработчики движка WebKit.

9 9 комментариев
876 просмотров

21 сентября состоялся релиз версии Chrome под номером 94. Google исправила ряд проблем, добавила режим HTTPS-First и неоднозначный программный интерфейс (API), который позволяет разработчикам фиксировать время ожидания устройств.

По сути, Idle Detection теперь предоставляет веб-сайтам информацию о бездействии пользователя. Речь идёт не только об отсутствии активности в конкретной вкладке, но и во всём браузере и даже сторонних приложениях.

Функция включена по умолчанию, однако запрашивает разрешение, как при активации микрофона или веб-камеры. Некоторые эксперты уже раскритиковали механизм за нарушение конфиденциальности, а представители Mozilla заявили, что он создаёт прецедент для глобальной слежки.

В текущем виде Idle Detection — это слишком заманчивая возможность для слежки. Функция нарушает конфиденциальность пользователя, фиксирует физическое поведение, распознаёт распорядок дня (например, обеденное время) и использует это для упреждающих психологических манипуляций (голод, эмоции, выбор).

Тантек Челик
ведущий специалист по веб-стандартам Mozilla

Пока неясно, насколько основательны такие обвинения, тем более, что Mozilla — конкурент Google по части браузеров, но критику также поддержали разработчики открытого движка WebKit.

API не кажется убедительным. Это очень серьёзное нарушение конфиденциальности пользователей. Мне кажется, такой механизм лучше оставить для базовых операционных систем.

Риосуке Нива
инженер-программист Apple

Представители Google не отреагировали на ситуацию.

#новость #google #chrome #mozilla

9 9 комментариев
7
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9 комментариев
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Илья Шишкунов

А в старой не следили? Сомневаюсь что-то

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0
H Jenkins

Тут суть в том что гугл теперь позволит и другим следить.

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1
Илья Шишкунов

Always has been 

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0
ur spam

Что-то не могу с ходу придумать для чего это API нужно. Корме как для слежки, конечно.

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0
H Jenkins

Ну теоретически стопать музыку например после трех часов бездействия. Но да, как то натянуто все это. ред.

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0
Artem Petrenkov

Тем временем: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/requestIdleCallback

Chrome 47
Firefox 55

(да, разумеется, это другое API, которое работает по-другому) ред.

window.requestIdleCallback() - Web APIs | MDN
The window.requestIdleCallback() method queues a function to be called during a browser's idle…
developer.mozilla.org
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0
Zoom Yoop

Тантек Челик ) Клевое имя

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0
Covid 19

Это для работодателей, теперь хозяин будет следить за вами, работаете вы или чаи гоняете.

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0
Александр Берд

к ред.

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–4
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