Mozilla обвинила Google в слежке за пользователями в новой версии браузера Chrome Статьи редакции
Критику API поддержали и разработчики движка WebKit.
21 сентября состоялся релиз версии Chrome под номером 94. Google исправила ряд проблем, добавила режим HTTPS-First и неоднозначный программный интерфейс (API), который позволяет разработчикам фиксировать время ожидания устройств.
По сути, Idle Detection теперь предоставляет веб-сайтам информацию о бездействии пользователя. Речь идёт не только об отсутствии активности в конкретной вкладке, но и во всём браузере и даже сторонних приложениях.
Функция включена по умолчанию, однако запрашивает разрешение, как при активации микрофона или веб-камеры. Некоторые эксперты уже раскритиковали механизм за нарушение конфиденциальности, а представители Mozilla заявили, что он создаёт прецедент для глобальной слежки.
Пока неясно, насколько основательны такие обвинения, тем более, что Mozilla — конкурент Google по части браузеров, но критику также поддержали разработчики открытого движка WebKit.
Представители Google не отреагировали на ситуацию.
Тем временем: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/requestIdleCallback
Chrome 47
Firefox 55
(да, разумеется, это другое API, которое работает по-другому) ред.
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