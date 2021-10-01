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Евгения Евсеева

Aviasales сменил гендиректора — место Макса Крайнова займёт операционный директор Антон Байцур Статьи редакции

Крайнов станет председателем совета директоров компании.

Прежнего гендиректора Макса Крайнов, который занимал пост больше десяти лет, избрали председателем совета директоров компании, рассказали vc.ru в компании.

В новой роли Крайнов сосредоточится на оптимизации управленческих процессов и ESG-проектах компании.

Антон Байцур работает в Aviasales с 2015 года. В 2018 году его назначили операционным директором — он отвечал за маркетинг, технологии и продукты.

Антон Байцур Aviasales
  • В августе 2021 года Aviasales привлёк $43 млн от «Эльбрус Капитал» и iTech Capital. Компания планировала потратить средства на запуск новых продуктов и маркетинг, а также развитие направлений, способных генерировать небилетную выручку.

#новость #aviasales

1071 просмотров
12 12 комментариев
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Кирилл Загоскин

Круто! Антону удачи!

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1
Хозяин

А Косяна совсем выжили из компании что ли?

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1
Nikolay Bonapartov

Почему, останется в компании же на новых проектах.
P.S. Аааа, вы про Калинова? Так он умер, давно причём. ред.

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0
Valentin Dombrovsky

Он умер. 

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0
Хозяин

зря он так

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0
Genio Genio

Красавцы, вроде бы все просто как Airbnb, но смогли только они, вы) Кто в РФ ближайшие конкуренты? 

Ответить
0
Valentin Dombrovsky

Яндекс, Скайсканнер, Момондо.

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2
Sergey

Ну вот, разрушил человеку его уютный микромир зачем-то.

А где google flights )

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0
Вел Колдин

ничесси! поздравляю, Антон

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0
Денис Пронин

Жду, как это прокомментирует их аккаунт в твитторе

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0
Григорий В

Из-за Наливкина сменили.

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0
Genio Genio

А что не так? 

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0
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