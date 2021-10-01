Aviasales сменил гендиректора — место Макса Крайнова займёт операционный директор Антон Байцур Статьи редакции
Крайнов станет председателем совета директоров компании.
Прежнего гендиректора Макса Крайнов, который занимал пост больше десяти лет, избрали председателем совета директоров компании, рассказали vc.ru в компании.
В новой роли Крайнов сосредоточится на оптимизации управленческих процессов и ESG-проектах компании.
Антон Байцур работает в Aviasales с 2015 года. В 2018 году его назначили операционным директором — он отвечал за маркетинг, технологии и продукты.
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