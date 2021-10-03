Notion раздала промокоды для стартапов на $1500, которые действовали для всех — а через три дня обнулила счета Статьи редакции
Часть пользователей решили вернуть деньги обратно сами, но в поддержке не сразу поняли, в чём проблема.
28 сентября платформа для планирования Notion запустила программу поддержки для стартапов. Представители компаний могли подать заявку и получить промокод на $500.
30 сентября авторы Telegram-каналов «MAX», «Русский маркетинг», «/designer» и других и пользователи vc.ru опубликовали промокод на $500, который действовал для любых аккаунтов. Каждый пост набрал до 50 тысяч просмотров.
Доступ к pro-версии сервиса стоит $4 в месяц, и $500 хватило бы больше чем на 10 лет пользования сервисом.
1 октября в каналах начали распространять второй код, который давал $1000 участникам программы Notion for Startups, связанным с партнёрами сервиса. Промокод тоже действовал для всех пользователей, сумма прибавлялась к той, что на счету.
Автор Telegram-канала «/designer» Александр Окунев вернул деньги от промокода через службу поддержки. По его словам, в Notion не сразу поняли в чём проблема и признали ошибку после третьего сообщения.
2 октября промокоды перестали работать для пользователей, которые не участвовали в программе Notion for Startups. Компания официально не комментировала инцидент, но отправила письмо тем, чьи счета обнулила.
В письме Notion предлагает отправить повторную заявку на участие в программе тем, кто считает, что деньги списали ошибочно.
Они не просто обнулили счета с подписками для компаний, а:
а) "задели" и тех, кто взял PERSONAL pro - личную подписку - именно на 10 лет этой хватало бы 500 баксов;
б) дали на этой подписке бесплатный год, подключив ПЛАТНОЕ продление - с налогами болье 55 баксов со второго года. И при этом в письме об этом ничего не было.
Так что кто получил письма о просто обнулении, заходите, смотрите на что вас перевели и удаляйте/переключайте!
Сегодня уже писал об этом, интересная история
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