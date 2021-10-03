Часть пользователей решили вернуть деньги обратно сами, но в поддержке не сразу поняли, в чём проблема.

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28 сентября платформа для планирования Notion запустила программу поддержки для стартапов. Представители компаний могли подать заявку и получить промокод на $500.

30 сентября авторы Telegram-каналов «MAX», «Русский маркетинг», «/designer» и других и пользователи vc.ru опубликовали промокод на $500, который действовал для любых аккаунтов. Каждый пост набрал до 50 тысяч просмотров.

Доступ к pro-версии сервиса стоит $4 в месяц, и $500 хватило бы больше чем на 10 лет пользования сервисом.

1 октября в каналах начали распространять второй код, который давал $1000 участникам программы Notion for Startups, связанным с партнёрами сервиса. Промокод тоже действовал для всех пользователей, сумма прибавлялась к той, что на счету.

Автор Telegram-канала «/designer» Александр Окунев вернул деньги от промокода через службу поддержки. По его словам, в Notion не сразу поняли в чём проблема и признали ошибку после третьего сообщения.

2 октября промокоды перестали работать для пользователей, которые не участвовали в программе Notion for Startups. Компания официально не комментировала инцидент, но отправила письмо тем, чьи счета обнулила.

«Вы использовали код для Notion, который мы предлагаем в рамках нашей программы Notion for Startups. К сожалению, этот код могут использовать только стартапы, так что он удален из вашего профиля. Также мы изменили ваш тарифный план». Notion