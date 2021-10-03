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Сервисы
Маша Цепелева

Notion раздала промокоды для стартапов на $1500, которые действовали для всех — а через три дня обнулила счета Статьи редакции

Часть пользователей решили вернуть деньги обратно сами, но в поддержке не сразу поняли, в чём проблема.

10 10 комментариев
1658 просмотров

28 сентября платформа для планирования Notion запустила программу поддержки для стартапов. Представители компаний могли подать заявку и получить промокод на $500.

30 сентября авторы Telegram-каналов «MAX», «Русский маркетинг», «/designer» и других и пользователи vc.ru опубликовали промокод на $500, который действовал для любых аккаунтов. Каждый пост набрал до 50 тысяч просмотров.

Доступ к pro-версии сервиса стоит $4 в месяц, и $500 хватило бы больше чем на 10 лет пользования сервисом.

1 октября в каналах начали распространять второй код, который давал $1000 участникам программы Notion for Startups, связанным с партнёрами сервиса. Промокод тоже действовал для всех пользователей, сумма прибавлялась к той, что на счету.

Автор Telegram-канала «/designer» Александр Окунев вернул деньги от промокода через службу поддержки. По его словам, в Notion не сразу поняли в чём проблема и признали ошибку после третьего сообщения.

2 октября промокоды перестали работать для пользователей, которые не участвовали в программе Notion for Startups. Компания официально не комментировала инцидент, но отправила письмо тем, чьи счета обнулила.

«Вы использовали код для Notion, который мы предлагаем в рамках нашей программы Notion for Startups. К сожалению, этот код могут использовать только стартапы, так что он удален из вашего профиля. Также мы изменили ваш тарифный план».  Notion

В письме Notion предлагает отправить повторную заявку на участие в программе тем, кто считает, что деньги списали ошибочно.

#notion #новость

10 10 комментариев
–1
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Ivan Miasnikov

Хорошо, что Notion не стали списывать со всех деньги за активацию годовой подписки за счет данного промокода, а просто убрали остаток баланса, не отключая текущий план ред.

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5
Николай Синицын

Их бы зачарджбэчили до смерти платежки за такой финт 

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3
Андрей

За что?

Ты ни копейки не заплатил ведь.

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0
Николай Синицын

Прочитай комментарий, который я откомментировал) я имел ввиду, если бы они все таки списать решили) ред.

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0
Андрей

Да, ошибся. Думал речь о снятии годового Pro.

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0
ilia

Они дали год подключив платное продление со второго - об этом в письме не было ничего.

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1
Русский шар

вот я тоже сначала не понял, но да, вижу, что план тот, и действует еще год.

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0
ilia

Они не просто обнулили счета с подписками для компаний, а:

а) "задели" и тех, кто взял PERSONAL pro - личную подписку - именно на 10 лет этой хватало бы 500 баксов;

б) дали на этой подписке бесплатный год, подключив ПЛАТНОЕ продление - с налогами болье 55 баксов со второго года. И при этом в письме об этом ничего не было.

Так что кто получил письма о просто обнулении, заходите, смотрите на что вас перевели и удаляйте/переключайте!

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1
kiriharu

Сегодня уже писал об этом, интересная история

Notion — ситуация с купонами или как собрать…
Совсем недавно в сети стали появляться новости с купонами, которые при активации дают 500 и 1000…
vc.ru
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0
Artem Kudinov

Лучше бы они сделали 2FA авторизацию. В 2021-то году. Это конечно не халявные бабки, но хотя бы не потерять их поможет. Даже подуставший Evernote и то 100 лет как имеет такую возможность. ред.

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0

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Notion — ситуация с купонами или как собрать кучу карт

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