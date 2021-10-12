Руководившие платформой со дня основания Дмитрий Иванов и Виктор Ламбурт будут заниматься другими проектами «Яндекса».
Антон Фролов продолжит развивать в «Дзене» новые форматы и сценарии потребления контента, сообщили vc.ru в компании. Например, развивать форматы коротких видео и текстов, увеличивать количество пользователей по подписке.
С 2018 года Антон Фролов занимался технологическим развитием «Дзена». Он улучшил работу алгоритма и создал большую техническую команду, отметили в компании.
- До «Дзена» Фролов несколько лет развивал «Яндекс.Переводчик», а до этого работал над технологиями против спама в «Лаборатории Касперского».
Отвечать за развитие блогеров на платформе и монетизацию контента будет Ринат Низамов. Отдел Низамова будет привлекать новых популярных авторов и взаимодействовать с медиа.
- Ринат Низамов восемь лет работал в «Сети городских порталов» Hearst Shkulev Media.
Год назад на vc хайпанула моя первая статья про умного бота по поиску жилья HomeBro. Публикация привела к целой цепочке важнейших событий - от привлечения инвестиций до нахождения партнеров и сотрудников. Расскажу, что занятного случилось за этот год.
Расскажу о неприятной истории, которая у меня случилась с Озоном. Пришел заказ по схеме FBS на дорогостоящий, крупногабаритный товар. Товар занимает одно место, хорошо собран, в стандартной, заводской упаковке.
Акции «11.11» и «Чёрная Пятница» часто требуют большой подготовки и много сил, зато взамен дают резкий рост продаж — всего за несколько дней. Рассказываем, как подойти к акциям с умом и выжать из них максимум.
«Лента Онлайн» — стартап в составе большой корпорации. Так о сервисе доставки федерального ритейлера говорит сама команда. Это сложноустроенный бизнес, успешная работа которого в равной степени зависит от стабильности ИТ-инфраструктуры и качества работы тысяч людей «в полях».
И только «Сбер» сократил название «до того, как это стало мейнстримом».
Что будет, если два выпускника журфака возьмутся за рекламные кампании в Дзене? Получатся интересные гипотезы, крутые тексты, а еще много выводов и аналитики. Дарья Ананьева и Виктор Фещенко из маркетинговой команды Тинькофф выступили на Дзен-cреде и рассказали, как устроена их работа.
Все сервисы из экосистемы переименовывать не будут, но свяжут их единым стилем.
Выход на европейский рынок — кейсы и инсайты Асконы