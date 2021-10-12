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Всё это — одна компания
Всё это — одна компания. Встреча с ней уже началась
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Сервисы
Маша Цепелева

Главой «Яндекс.Дзена» станет бывший технический директор платформы Антон Фролов Статьи редакции

Руководившие платформой со дня основания Дмитрий Иванов и Виктор Ламбурт будут заниматься другими проектами «Яндекса».

  • Антон Фролов продолжит развивать в «Дзене» новые форматы и сценарии потребления контента, сообщили vc.ru в компании. Например, развивать форматы коротких видео и текстов, увеличивать количество пользователей по подписке.

  • С 2018 года Антон Фролов занимался технологическим развитием «Дзена». Он улучшил работу алгоритма и создал большую техническую команду, отметили в компании.

  • До «Дзена» Фролов несколько лет развивал «Яндекс.Переводчик», а до этого работал над технологиями против спама в «Лаборатории Касперского».
Антон Фролов «Яндекс.Дзен»

  • Отвечать за развитие блогеров на платформе и монетизацию контента будет Ринат Низамов. Отдел Низамова будет привлекать новых популярных авторов и взаимодействовать с медиа.

  • Ринат Низамов восемь лет работал в «Сети городских порталов» Hearst Shkulev Media.
Ринат Низамов «Яндекс.Дзен»

#новость #яндексдзен

553 просмотров
12 12 комментариев
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Андрей Фролов

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16
Артём Мазанов

это был кликбейт....

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3
Anton Frolov

Тебе легко. ред.

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1
Анатолий Калугин

Этот взгляд...
Не пойму- он за ранее извиняется или уже познал Дзен?

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7
Viktor Mann

Круговорот говна в природе.

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2
Василий Петров

не шмагли( Помойка не стала чище

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2
Олег Павлов

Именно с таким лицом, как на фото у Антона, я обычно и смотрю на то, что мне предлагает главная страница Яши через виджет Дзена

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1
Аркадий Туманов

Жалко мужика. К успеху шел

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1
Даниэль Фельдман

Chief Clickbait Officer

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1
Alexander B

Тема не раскрыта, за что его так наказали?

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1
Alexander Ivanov

Сочувствую, чел.

Теперь вместо нарядной Джиры и спринтов сидеть тебе в скучном Экселе и плакать над PnL.

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0
Nesterov Igor

Недавно писала их hr, сказал что живу в ЕС и если бы яндекс меня пособесил в какой нибудь из европейский офис, я бы с радостью согласился. Ответа так и не получил. Кстати Яндекс Банк тоже самое

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0
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