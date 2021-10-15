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Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс» начал показывать в поиске виджеты с подборками онлайн-курсов Статьи редакции

Можно сравнить цены от разных платформ или выбрать только бесплатные.

«Яндекс» будет объединять в одном ответе предложения нескольких образовательных платформ, рассказали vc.ru в компании. Например, по запросу «курсы SQL» в поиске появится подборка с разными вариантами.

В ответе будет видна стоимость курса, продолжительность и стоимость. Также можно отфильтровать результаты и посмотреть только платные или бесплатные варианты. В компании считают, что это поможет пользователю — не нужно будет искать курсы на каждом сайте и сравнивать цены, чтобы выбрать подходящий.

Сейчас в поиске есть информация о курсах по ИТ, бизнесу и управлению. В дальнейшем компания добавит ответы и по другим направлениям.

Образовательные платформы могут сами бесплатно передавать информацию о курсах в «Яндекс». Для этого нужно сформировать YML-фид с данными о услугах и загрузить в «Яндекс.Вебмастер».

#новость #яндекс #курсы

1198 просмотров
22 22 комментария
2
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22 комментария
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Константин Шукалов

Стоит перестать называть Яндекс поиском ) Это уже больше похоже на суперапп Яндекса с тематической рекламой 🙃

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7
Шизоидная обезьяна

А зачем нам поиск? Засрем его своими виджетами, чтобы смысла от поисковой оптимизации не было.

Яндекс в какую же ты помойку катишься...

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4
Марк Климов

Я помню времена, когда Яндекс писал у себя что то вроде "мы не стремимся подменить собой рунет, мы стремимся обеспечить качественный поиск по нему".

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2
Андрей Васильев

Цель пользователя в поиске - найти то, что пользователю надо. Яндекс выполняет это, специализируя некоторые запросы. Итог: пользователь доволен. Это проблема?

Предложите лучший способ как нужно было сделать, если вам этот путь не нравится

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0
Шизоидная обезьяна

А поиск для чего? Зачем делать надстройку над выдачей?

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0
Андрей Васильев

Чтобы быстро получать ответ

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0
Шизоидная обезьяна

Речь о коммерческих запросах, как в статье. Не надо мне примеры калькулятора или единиц измерения приводить.

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2
Андрей Васильев

Жиза. Поезд УЖЕ ушёл. Хотели возмущаться - нужно было лет 8 назад этим заниматься. ред.

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0
Шизоидная обезьяна

Мы о Яндексе говорим. И кстати, очень смешно и грустно, что они и в гугле умудрились поднасрать условному авиасейлсзу

Пс или это не топ выдачи? ред.

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0
Андрей Васильев

Мы о Яндексе говорим

Любой поиск уже давно даёт обогащенные ответы. Кричать "всё пропало" уже поздно. Любой поисковой системе плевать на сайты.
Яндекс в какую же ты помойку катишься...

Яндекс в той же помойке что и гугл. Раскройте глаза.

В гугле список цен идёт сразу после блока рекламы

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0
Шизоидная обезьяна

На что раскрыть глаза? Мне фиолетово что там в Гугле.

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0
BearStrikesBack

найти то, что пользователю надо.

Собственные сервисы Яши и только те магазы, которые формируют отчеты в нужном для Яши ключе (потом, видимо, еще и за размещие в списке будут деньги брать, зная Яшу), - это то, что нужно клиенту?

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0
Андрей Васильев

Люди готовы заниматься "поисковой оптимизацией", о которой упомянули в первом сообщении. Яндекс предоставляет более шировкие инструменты для этой оптимизации. Это проблема?

Вы ещё микроразметку https://schema.org назовите "формируют отчёты в нужном для Яши ключе"

Schema.org - Schema.org
Schema.org is a set of extensible schemas that enables webmasters to embed structured data on…
schema.org
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0
Марк Климов

Шикарно, он уже итак свои услуги вставлял в выдачу в этой нише (например курсы английского - предлагает репетиторов). Яндекс 2021: Сайты это лишняя прокладка в экосистеме, всё должно замыкаться на сервисы поисковика.

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0
Сергей Никитин

Это уже не поисковик, а агрегатор рунета какой-то. Идет дорогой Рамблера, надеюсь финал будет таким же.

Ответить
3
Zoom Yoop

Мультик «Ральф» помните?

Ответить
0
Игрок

Че то нету

Ответить
0
Олег Крегонин

поскроль

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0
Vladimir Zp

У меня тоже нет.

upd. В самом низу списка нашёл. Похоже тестируют пока. ред.

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0
Игорь Иваныч негодуэ

Спасибо за скрин по олдскул канону 👍

Ответить
0
sergjjj

Видимо у вас хороший ad block

Ответить
–1
Арни

Несмотря на то, что большинство комментаторов восприняло функцию в штыки, это может быть удобно. Вместо бесполезной SEO-рыбы на 1/5 экрана поисковой выдачи, можно будет увидеть название сервиса и цену на курс. В одну строку.

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0
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