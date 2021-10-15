Можно сравнить цены от разных платформ или выбрать только бесплатные.

«Яндекс» будет объединять в одном ответе предложения нескольких образовательных платформ, рассказали vc.ru в компании. Например, по запросу «курсы SQL» в поиске появится подборка с разными вариантами.

В ответе будет видна стоимость курса, продолжительность и стоимость. Также можно отфильтровать результаты и посмотреть только платные или бесплатные варианты. В компании считают, что это поможет пользователю — не нужно будет искать курсы на каждом сайте и сравнивать цены, чтобы выбрать подходящий.

Сейчас в поиске есть информация о курсах по ИТ, бизнесу и управлению. В дальнейшем компания добавит ответы и по другим направлениям.

Образовательные платформы могут сами бесплатно передавать информацию о курсах в «Яндекс». Для этого нужно сформировать YML-фид с данными о услугах и загрузить в «Яндекс.Вебмастер».