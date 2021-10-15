«Яндекс» начал показывать в поиске виджеты с подборками онлайн-курсов Статьи редакции
Можно сравнить цены от разных платформ или выбрать только бесплатные.
«Яндекс» будет объединять в одном ответе предложения нескольких образовательных платформ, рассказали vc.ru в компании. Например, по запросу «курсы SQL» в поиске появится подборка с разными вариантами.
В ответе будет видна стоимость курса, продолжительность и стоимость. Также можно отфильтровать результаты и посмотреть только платные или бесплатные варианты. В компании считают, что это поможет пользователю — не нужно будет искать курсы на каждом сайте и сравнивать цены, чтобы выбрать подходящий.
Сейчас в поиске есть информация о курсах по ИТ, бизнесу и управлению. В дальнейшем компания добавит ответы и по другим направлениям.
Образовательные платформы могут сами бесплатно передавать информацию о курсах в «Яндекс». Для этого нужно сформировать YML-фид с данными о услугах и загрузить в «Яндекс.Вебмастер».
Люди готовы заниматься "поисковой оптимизацией", о которой упомянули в первом сообщении. Яндекс предоставляет более шировкие инструменты для этой оптимизации. Это проблема?
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