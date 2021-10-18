«Сбер» стал предлагать подписку «СберПрайм» и скидки на сервисы экосистемы за прохождение переписи на Госуслугах Статьи редакции
Но скидки в основном направлены на новых пользователей.
- На сайте Всероссийской переписи населения есть раздел Gift с подарками от «Сбера», которые можно получить, пройдя перепись до 8 ноября, пишет Roem.ru.
- Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Принять в ней участие можно на Госуслугах, а также дойти до участка или дождаться переписчика дома.
- «Сбер» — партнёр кампании. Все, кто пройдёт её в онлайне, получат подписку на «СберПрайм» на три месяца за один рубль.
- Также, в зависимости от региона можно получить скидки и предложения от сервисов экосистемы. Например, онлайн-кинотеатр Okko предлагает новым пользователям первое автопродление подписки со скидкой 50%.
- Чтобы принять участие в акции, нужно пройти перепись на Госуслугах, ввести код на сайте и войти по «Сбер ID» — для этого необязательно быть клиентом банка или иметь банковскую карту. Подтверждать профиль на Госуслугах не нужно.
- Выбрать конкретные условия можно только после авторизации. При этом подписка на «СберПрайм» доступна каждому, а другие сервисы рассчитаны на тех, кто пользуется ими впервые, отмечают Roem и Oborot. В сентябре 2021 года количество подписчиков «СберПрайм» достигло 2,7 млн. У «Яндекса», например, количество подписчиков «Плюса» — 10 млн.
Ситимобил иногда дороже Яндекса (да и отзывы о компании не радуют).
СберМегаМаркет работает круто: то товар в срок не доставят, то возврат делают неделями (почитайте отзывы на досуге, там много всего интересного). ОККО скучноват (все необходимое можно спокойно посмотреть в других онлайн-кинотеатрах).
СберЕаптека и СберМаркет пробовал, претензий по работе нет: доставляют в срок, товар хорошего качества.
Насчёт Сити и Яндекса - видимо, от региона зависит, я просто не в Москве, а в пригороде Перми живу. На СММ возврат не делал,, но приходил товар всегда в указанную дату или чуть раньше, а у нас с любого маркетплейса товар несколько дней ждать, доставки в тот же или на следующий день просто нет физически.
Тоже подумывал сначала на Госуслугах пройти ее. Но оказалось, что там анкета настолько подробная и столько персональных данных на того, кто заполняет и всех, кто проживает с тобой, собирается (хотя заявляют, что им они не нужны и передаются обезличенно, тогда зачем запрашивать, спрашивается?). При этом в оффлайн и вовсе даже паспорт предоставлять не надо и записывают с твоих слов. В общем, если будет поквартирный обход и будет удобно, то может и поучаствовать стоит, но точно не в онлайне. И так уже всюду (где надо и не надо) слишком много данных собирается, а если ещё и в одном месте сразу и не только о тебе, то не хочется помогать их собирать ред.
Согласна. В прошлую перепись не была совершеннолетней, так что не помню, что там было.
Сейчас открыла на госуслугах... И быстро закрыла. На вопросе о ФИО человека, который проживает со мной по месту моего фактического проживания. Фактический адрес я ещё готова была указать, хотя и со скрипом, но это им вообще зачем? Если человек захочет переписаться, то сам перепишется.
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