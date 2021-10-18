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Евгения Евсеева

«Сбер» стал предлагать подписку «СберПрайм» и скидки на сервисы экосистемы за прохождение переписи на Госуслугах Статьи редакции

Но скидки в основном направлены на новых пользователей.

  • На сайте Всероссийской переписи населения есть раздел Gift с подарками от «Сбера», которые можно получить, пройдя перепись до 8 ноября, пишет Roem.ru.
  • Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Принять в ней участие можно на Госуслугах, а также дойти до участка или дождаться переписчика дома.
  • «Сбер» — партнёр кампании. Все, кто пройдёт её в онлайне, получат подписку на «СберПрайм» на три месяца за один рубль.
  • Также, в зависимости от региона можно получить скидки и предложения от сервисов экосистемы. Например, онлайн-кинотеатр Okko предлагает новым пользователям первое автопродление подписки со скидкой 50%.
  • Чтобы принять участие в акции, нужно пройти перепись на Госуслугах, ввести код на сайте и войти по «Сбер ID» — для этого необязательно быть клиентом банка или иметь банковскую карту. Подтверждать профиль на Госуслугах не нужно.
  • Выбрать конкретные условия можно только после авторизации. При этом подписка на «СберПрайм» доступна каждому, а другие сервисы рассчитаны на тех, кто пользуется ими впервые, отмечают Roem и Oborot. В сентябре 2021 года количество подписчиков «СберПрайм» достигло 2,7 млн. У «Яндекса», например, количество подписчиков «Плюса» — 10 млн.

#новость #сбер #госуслуги

1403 просмотров
25 25 комментариев
4
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25 комментариев
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Максим Николаев

Пожалуй, худшая экосистема в России

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9
Андрей Мельник

Ну как сказать.Ситимобил очень часто дешевле Яндекса, Самокат и СберМаркет неплохи, в СберМегаМаркет тоже иногда интересные акции завозят, а вот ОККО по подписке бедноват. Вот ДК, Ситидрайв,СберЕаптеку оценить не было возможности, в наших долбенях их просто нет.

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1
Максим Смоляров

Ситимобил иногда дороже Яндекса (да и отзывы о компании не радуют).
СберМегаМаркет работает круто: то товар в срок не доставят, то возврат делают неделями (почитайте отзывы на досуге, там много всего интересного). ОККО скучноват (все необходимое можно спокойно посмотреть в других онлайн-кинотеатрах).
СберЕаптека и СберМаркет пробовал, претензий по работе нет: доставляют в срок, товар хорошего качества.

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4
Андрей Мельник

Насчёт Сити и Яндекса - видимо, от региона зависит, я просто не в Москве, а в пригороде Перми живу. На СММ возврат не делал,, но приходил товар всегда в указанную дату или чуть раньше, а у нас с любого маркетплейса товар несколько дней ждать, доставки в тот же или на следующий день просто нет физически.

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0
Соседний Влад

При этом в Ситимобил самые вёдра приезжают.

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1
Sam Esq

Помню как Сбер деньги своих вкладчиков украл. Как видно, связь властных структур и Сбера с годами не ослабевает.
Это намек "для тупых".

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1
Иван Иванов

Это был другой Сбер 😗

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2
Sam Esq

Это отмазка Грефа?)

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1
Даниил Мельник

Ну а что? Сбер с нами 180 лет ведь. Правда за вычетом 1991-го года.
А что, их целых 180. Годом больше, годом меньше!)
Единственное вот Сбер как только не показывает, какой он богатый. А почему, ну хотя бы ради пиара, не начать выплачивать вклады по нормальному коэффициенту..)

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2
Иван Шеметов

тогда власть всех скинула

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0
Maxim Sergeevich

Тоже подумывал сначала на Госуслугах пройти ее. Но оказалось, что там анкета настолько подробная и столько персональных данных на того, кто заполняет и всех, кто проживает с тобой, собирается (хотя заявляют, что им они не нужны и передаются обезличенно, тогда зачем запрашивать, спрашивается?). При этом в оффлайн и вовсе даже паспорт предоставлять не надо и записывают с твоих слов. В общем, если будет поквартирный обход и будет удобно, то может и поучаствовать стоит, но точно не в онлайне. И так уже всюду (где надо и не надо) слишком много данных собирается, а если ещё и в одном месте сразу и не только о тебе, то не хочется помогать их собирать ред.

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2
Женя Брусникина

Согласна. В прошлую перепись не была совершеннолетней, так что не помню, что там было.
Сейчас открыла на госуслугах... И быстро закрыла. На вопросе о ФИО человека, который проживает со мной по месту моего фактического проживания. Фактический адрес я ещё готова была указать, хотя и со скрипом, но это им вообще зачем? Если человек захочет переписаться, то сам перепишется.

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1
Руслан Сабитов

Анкета одинаковая совершенно, и тоже с твоих слов.
Никаких персональных данных не собирают, только демографические - возраст, пол, язык и так далее.
Заполнил онлайн, гораздо быстрее чем сидеть на кухне с переписчиками.

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0
Masha Kovalyova

"Никаких персональных данных не собирают"
(все это происходит на ресурсе, база персональных данных которого совсем недавно использовалась для обогащения базы слитых имэйлов сочувствующих ФБК) ред.

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0
Mikhail Valentsev

Для Сбер ID не нужно быть клиентом банка, там простая онлайн регистрация. А вот "подарки" за перепись реализованы довольно наглым образом – сразу включено попадание подписки за полную стоимость.

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0
Mikhail Valentsev

*продление

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0
Никита Сухов

так отключи в конце 3 месяца

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–2
Mikhail Valentsev

Я отключу. А сколько не разберется и не отключат? Отличный бизнес план

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3
Никита Сухов

ну если ты считаешь нормальным покупаться на маркетинговую акцию, но не проверять ее условие - это твои проблемы.
Вам предлагают за рубль 3 месяца. Вам дают возможность отключить продления. У тебя 3 месяца, чтобы все изучить и проверить. ред.

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0
Антон Варанов

А зачем в конце третьего месяца? Можно ведь сразу отключить и пользоваться до завершения подписки.

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2
Никита Сухов

можно и так

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0
Sam Esq

Надо же электорат подоить))

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0
Клемент Бурдин

А лучше бы предложили хорошую подписку😎

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0
Павел Родюков

А за «гиперактивного гражданина» ещё не раздают?

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0
Denis Averyanov

СберПись

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0
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