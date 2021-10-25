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Маша Цепелева

«Яндекс.Карты» добавили в приложение голосового помощника «Алису» Статьи редакции

Она поможет скачать офлайн-карты или найти нужное место и расскажет о пробках.

«Алиса» сможет найти нужное место, например, ресторан поблизости, построить маршрут, показать парковки и рассказать про их стоимость, рассказали vc.ru в «Яндексе».

«Алиса» в «Картах» «Яндекс»

Голосовой помощник может отвечать на вопросы про маршрут. Например, если спросить: «Алиса, а долго стоять в пробке?», она расскажет, какой длины пробка и сколько времени займёт.

«Алиса» умеет скачивать карты, которыми можно пользоваться без интернета. Для загрузки надо сказать: «Алиса, скачай карту» и название города или региона.

Чтобы включить функцию, надо обновить приложение «Карт» и сказать «Алиса» или нажать на фиолетовую кнопку на главном экране.

#новость #яндекскарты #алиса

344 просмотров
7 7 комментариев
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Антон Морозов

Не было печали, скоро похоже ни одного приложения без Алисы не останется.

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2
vmp

Теперь ещё дольше карты грузятся.
Хочу карты-лайт, без рекламы и Алисы!

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1
Маджид Гаджиев

Скоро
Популярные фразы: Алиса, куда это ты меня завела бл#?

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0
Евгений Дроздов

В Страну Чудес. Очевидно же.

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1
Маджид Гаджиев

ППС - страна чудес!

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0
Люц Шнайдер

Я так понимаю, что они готовят пользователей Навигатора для плавного перехода в Карты, а Навигатор оставят только для бизнеса.

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0
Sergey Tischenko

Когда добавят еду в карты?

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0
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