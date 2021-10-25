«Яндекс.Карты» добавили в приложение голосового помощника «Алису» Статьи редакции
Она поможет скачать офлайн-карты или найти нужное место и расскажет о пробках.
«Алиса» сможет найти нужное место, например, ресторан поблизости, построить маршрут, показать парковки и рассказать про их стоимость, рассказали vc.ru в «Яндексе».
Голосовой помощник может отвечать на вопросы про маршрут. Например, если спросить: «Алиса, а долго стоять в пробке?», она расскажет, какой длины пробка и сколько времени займёт.
«Алиса» умеет скачивать карты, которыми можно пользоваться без интернета. Для загрузки надо сказать: «Алиса, скачай карту» и название города или региона.
Чтобы включить функцию, надо обновить приложение «Карт» и сказать «Алиса» или нажать на фиолетовую кнопку на главном экране.
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