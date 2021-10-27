Linkedin запустил маркетплейс для поиска и заказа услуг фрилансеров — за время тестов он собрал 2 млн пользователей Статьи редакции
Сервис предназначен для работодателей, а сами кандидаты не смогут искать работу.
- Service Marketplace позволит людям продвигать свои услуги для краткосрочного сотрудничества, пишет TechCrunch. Функция доступна для всех пользователей LinkedIn. Настроить профиль фрилансера можно через личную страницу.
- Фрилансеры не могут самостоятельно найти работу. Они регистрируются, чтобы их обнаружили работодатели. Последние смогут искать людей с помощью поисковика LinkedIn, который откроет отсортированный по возможным связям список кандидатов нужной категории.
Сервис пока работает бесплатно. В будущем LinkedIn планирует внедрить оплату. По данным издания, сейчас на платформе представлены 250 категорий вакансий, которые увеличат до 500.
- Платформа будет конкурировать с американским сервисом для поиска фрилансеров Upwork и израильским Fiverr.
- Впервые о маркетплейсе LinkedIn написало The Information в феврале. Компания тестировала бета-версию в США и набрала 2 млн фрилансеров из почти 800 млн пользователей LinkedIn, пишет TechCrunch.
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