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Nazigul Jusupova

Linkedin запустил маркетплейс для поиска и заказа услуг фрилансеров — за время тестов он собрал 2 млн пользователей Статьи редакции

Сервис предназначен для работодателей, а сами кандидаты не смогут искать работу.

  • Service Marketplace позволит людям продвигать свои услуги для краткосрочного сотрудничества, пишет TechCrunch. Функция доступна для всех пользователей LinkedIn. Настроить профиль фрилансера можно через личную страницу.
  • Фрилансеры не могут самостоятельно найти работу. Они регистрируются, чтобы их обнаружили работодатели. Последние смогут искать людей с помощью поисковика LinkedIn, который откроет отсортированный по возможным связям список кандидатов нужной категории.

  • Сервис пока работает бесплатно. В будущем LinkedIn планирует внедрить оплату. По данным издания, сейчас на платформе представлены 250 категорий вакансий, которые увеличат до 500.

  • Платформа будет конкурировать с американским сервисом для поиска фрилансеров Upwork и израильским Fiverr.
  • Впервые о маркетплейсе LinkedIn написало The Information в феврале. Компания тестировала бета-версию в США и набрала 2 млн фрилансеров из почти 800 млн пользователей LinkedIn, пишет TechCrunch.

#новости #linkedin

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Руслан Ніколаєнко

такое, список услуг слабый и нельзя добавить свое -там только стандартные описания вакансий и работ

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