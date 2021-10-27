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Nazigul Jusupova

Бывший гендиректор Aviasales Макс Крайнов присоединился к разработчику развлекательных приложений Funcorp Статьи редакции

Также Крайнов был избран председателем совета директоров Aviasales.

  • О назначении Макса Крайнова Funcorp сообщила на своей странице в Facebook. Компания не уточнила, за что будет отвечать Крайнов в должности Group CEO.
  • Макс Крайнов покинул пост гендиректора Aviasales 1 октября и был избран председателем совета директоров компании.
  • Вместо него гендиректором был назначен Антон Байцур, который с 2018 года был операционным директором и отвечал в Aviasales за маркетинг, технологии и продукты.
  • Funcorp основана в 2004 году в Пензе, она занимается разработкой приложений для развлечения iFunny, America’s best pics & videos и других, а также акселератора развлекательных стартапов FunCubator.
  • В 2020 году выручка ООО «Фанкорп Медиа» (юрлицо Funcorp в России) составила 555,2 млн рублей, чистый убыток — 17,7 млн рублей, следует из базы данных «Контур.Фокуса».
Макс Крайнов Funcorp
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#новости #funcorp

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4 комментария
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Юрий Белоножкин

Макс Крайнов крутой. Ещё с «4 конвертов» помню

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4
Юрий Другач

4 конверта не помню, но маркетинг у них огонь

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1
Roman Blinov

Янис там маркетинг делает же

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0
Sergey Logvinov

После Авиасейлз Максиму Крайнову любой проект по плечу

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–1
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