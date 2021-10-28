Управление стартап-студией. Что бы я рассказал самому себе 3 года назад?

Заводу цифровых бизнесов Admitad Projects исполнилось 3 года. Это и окончание еще одного цикла, и пора подвести итоги, отрефлексировав события. Общий контекст повторять не буду. Он, а также история, подробно изложены в статье про то, как за пять лет докатились до жизни такой.