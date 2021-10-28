Основатель Depositphotos Дмитрий Сергеев продал фотосток американской VistaPrint за $85 млн Статьи редакции
Сергеев полностью отойдёт от управления и покинет компанию.
- Американская компания VistaPrint, специализирующаяся на дизайне, маркетинге и полиграфии, купила 100% Depositphotos, включая другие проекты компании: онлайн-редактор Crello, фотостудию Lightfield, журнал о фотографии Bird In Flight и исторический журнал WAS.
Подразделения VistaPrint занимаются промоматериалами для Facebook, Instagram, TikTok и других компаний, создают наклейки, упаковки и вывески. Компания основана в 1998 году, у неё 29 офисов по всему миру, в штате около 6000 человек.
- Основатель Дмитрий Сергеев полностью отойдёт от управления и покинет компанию. Глава Depositphotos Вадим Нехай станет вице-президентом VistaCreate (Crello) и Depositphotos, сообщает Ain.ua.
- Сделку закрыли 1 октября 2021 года. Покупка Depositphotos — часть трансформации VistaPrint с бюджетом $250 млн. Компания хочет предлагать любые услуги по дизайну для бизнеса — от логотипа до сайта. В октябре 2020 года VistaPrint купила cервис 99designs для поиска дизайнеров под проект.
Американская компания планирует расширить штат в Украине и увеличить службу поддержки клиентов VistaCreate для покрытия всех стран присутствия.
- По данным Crunchbase, В 2011 году Depositphotos привлёк $3 млн от ТМТ Investments с оценкой в $10 млн. В 2015 году компания привлекла $4 млн от банка ЕБРР и $1 млн от TMT Investments.
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Сергеев полностью отойдёт от управления и покинет компанию.
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