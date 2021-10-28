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Сервисы
Маша Цепелева

Основатель Depositphotos Дмитрий Сергеев продал фотосток американской VistaPrint за $85 млн Статьи редакции

Сергеев полностью отойдёт от управления и покинет компанию.

  • Американская компания VistaPrint, специализирующаяся на дизайне, маркетинге и полиграфии, купила 100% Depositphotos, включая другие проекты компании: онлайн-редактор Crello, фотостудию Lightfield, журнал о фотографии Bird In Flight и исторический журнал WAS.

  • Подразделения VistaPrint занимаются промоматериалами для Facebook, Instagram, TikTok и других компаний, создают наклейки, упаковки и вывески. Компания основана в 1998 году, у неё 29 офисов по всему миру, в штате около 6000 человек.

  • Основатель Дмитрий Сергеев полностью отойдёт от управления и покинет компанию. Глава Depositphotos Вадим Нехай станет вице-президентом VistaCreate (Crello) и Depositphotos, сообщает Ain.ua.
  • Сделку закрыли 1 октября 2021 года. Покупка Depositphotos — часть трансформации VistaPrint с бюджетом $250 млн. Компания хочет предлагать любые услуги по дизайну для бизнеса — от логотипа до сайта. В октябре 2020 года VistaPrint купила cервис 99designs для поиска дизайнеров под проект.

  • Американская компания планирует расширить штат в Украине и увеличить службу поддержки клиентов VistaCreate для покрытия всех стран присутствия.

  • По данным Crunchbase, В 2011 году Depositphotos привлёк $3 млн от ТМТ Investments с оценкой в $10 млн. В 2015 году компания привлекла $4 млн от банка ЕБРР и $1 млн от TMT Investments.
«Я живу на одну зарплату в $200 тысяч в год…
Основатель сервисов Depositphotos, Crello и Bird in Flight рассказал о своих проектах в интервью…
vc.ru

#новость #depositphotos

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Ныкыта

Печальная новость

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11
jianku13

Спасибо, это DEPOSITCOMMENTS очень смешно

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1
Maxim Prikhodko

Depositfiles за 10, Depositphotos за 85. Чем теперь займется.

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1
Arthur Niazyan

Положит денег на депозит

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10
Maxim Prikhodko

Скучно.

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1
Макс Фактор

Не всем же в Spce котлетить))

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0
Василий Крылов

Круто! Рад за ребят и основателя

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2
Чит Чат

недорого :-(

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2
jianku13
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1
Вторичный пистолет

Ого!
Являюсь клиентом vista print, постоянно у них печать заказываем.
Интересно что предложат

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0
Георгий Михнов

О, кстати, тоже у них печатал!

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0
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