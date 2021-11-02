Microsoft объединит Teams с платформой для общения и работы в смешанной реальности Mesh Статьи редакции
Предварительная версия будет доступна в первой половине 2022 года.
- Об интеграции Microsoft объявила на конференции Ignite 2021. Во время собраний в виртуальной среде участники встречи будут присутствовать в форме аватаров, окна с видео, поля с именем или просто статичной картинки. Пользователи также смогут создавать собственные пространства-метавселенные.
- Mesh for Teams будет работать на VR-гарнитурах, смартфонах, планшетах и ПК. Сервис можно использовать в двух режимах: Together Mode — для создания единого виртуального пространства, и Presenter View — где ведущий увидит последовательность слайдов и свои заметки, а остальные только презентацию.
- В марте Microsoft представила платформу Mesh, с помощью которой пользователи могли общаться в смешанной реальности как аватары от соцсети Altspace VR, а 3D-модели накладывались на окружение. В октябре Facebook сменила название на Meta и объявила о планах развивать свою метавселенную.
И правда, зачем делать Офис современным, быстрым и удобным, зачем Тимсу логичный и понятный интерфейс, зачем уменьшать размер приложений для Мака (OneNote весом 900 МБ, передаю привет), зачем отказываться от бесконечных переадресаций в веб-приложениях (порой уснуть можно, пока дождёшься завершения) — лучше поддержать очередную никому не нужную херню для смешанной реальности, других-то проблем нет.
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