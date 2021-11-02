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Сервисы
Илья Склюев

Microsoft объединит Teams с платформой для общения и работы в смешанной реальности Mesh Статьи редакции

Предварительная версия будет доступна в первой половине 2022 года.

  • Об интеграции Microsoft объявила на конференции Ignite 2021. Во время собраний в виртуальной среде участники встречи будут присутствовать в форме аватаров, окна с видео, поля с именем или просто статичной картинки. Пользователи также смогут создавать собственные пространства-метавселенные.
  • Mesh for Teams будет работать на VR-гарнитурах, смартфонах, планшетах и ПК. Сервис можно использовать в двух режимах: Together Mode — для создания единого виртуального пространства, и Presenter View — где ведущий увидит последовательность слайдов и свои заметки, а остальные только презентацию.
  • В марте Microsoft представила платформу Mesh, с помощью которой пользователи могли общаться в смешанной реальности как аватары от соцсети Altspace VR, а 3D-модели накладывались на окружение. В октябре Facebook сменила название на Meta и объявила о планах развивать свою метавселенную.

#новость #microsoft

927 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Алексей Дымов

Нет ничего хуже Teams.
А теперь они еще с чем-то это объединили

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–1
Sasha Bochkin

Да, они даже хуже слака

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1
Юрий Белоножкин

Teams норм. Звонки, видео, организация видна вся (если ее забили). Можно общаться и делать чаты с челами с других организаций. Можно иметь личный аккаунт.

Недавно даже цитаты в десктопную версию завезли.

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0
Алексей Дымов

на маке это просто беда, особенно на телефоне

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2
Грамотный Денис

Конечно. А на вражеской платформе и не должно работать.

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0
Алексей Дымов

Поэтому и нет ничего хуже тимс

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1
Антон Геер

Хз, на маке и айос все без косяков работает.

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0
Алексей Дымов

какой там без косяков? видео вешает аппарат полностью

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0
ЯжПрограммист

на линуксе ещё хуже, хотя вроде как встраивают там WSL и т.д.

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0
Юрий Белоножкин

Что за мак, который при этом телефон? Айфон? Там нормально все.

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0
VerverLoginova

Посиделки у костра в RDR2 уходят в прошлое)...

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1
Юлиан Юрьевич

Я еще там. И моя Плотва там)

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0
Руслан Киямов

MetaMesh :-)

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0
Руслан Киямов

Meta, Mesh, ... Пожалуйста, продолжите ряд.

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0
Kristina_Koslovskaya

Аватарка шефа

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0
Павел

И правда, зачем делать Офис современным, быстрым и удобным, зачем Тимсу логичный и понятный интерфейс, зачем уменьшать размер приложений для Мака (OneNote весом 900 МБ, передаю привет), зачем отказываться от бесконечных переадресаций в веб-приложениях (порой уснуть можно, пока дождёшься завершения) — лучше поддержать очередную никому не нужную херню для смешанной реальности, других-то проблем нет.

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0
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Microsoft объединит Teams с платформой для общения и работы в смешанной реальности Mesh Статьи редакции

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