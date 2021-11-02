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Сервисы
Илья Склюев

Microsoft внедрит в облако Azure нейросеть GPT-3 и даст компаниям доступ к языковым моделям Статьи редакции

Azure OpenAI Service можно использовать для генерации программного кода и обобщения больших текстов.

  • На конференции Ignite 2021 Microsoft анонсировала OpenAI Service на основе своей облачной платформы Azure. Сервис можно использовать для разных задач — от обработки клиентских запросов и обобщения больших текстов до написания кода или генерации ответов на вопросы.
  • В качестве примера Microsoft привела спортивную франшизу, которая разрабатывает приложение для взаимодействия с фанатами во время матчей. С помощью GPT-3 поток комментариев можно превратить в короткие подборки самых ярких моментов игры или сгенерировать оригинальный контент для соцсетей.
  • Сначала сервис будет доступен по приглашениям, первыми их получат компании, которые будут работать с Azure OpenAi Service по чётко определённым сценариям. Последние должны учитывать этические принципы и стратегии использования ИИ.
  • Microsoft пообещала предоставить клиентам инструменты для фильтрации и модерации запросов и ответов пользователей. В мае компания интегрировала алгоритм GPT-3 в платформу low-code разработки Power Apps для упрощённого написания программного кода.

#новость #microsoft

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