Инфографика: что происходит в популярных сервисах и онлайн-магазинах за минуту Статьи редакции
За 60 секунд пользователи совершают покупок на $283 тысячи на Amazon и просматривают 167 млн видео в TikTok.
Американский поставщик облачного ПО Domo проанализировал действия, которые за минуту совершают примерно 5,2 млрд пользователей в популярных в 2021 году сервисах. Компания выпускает такую инфографику с 2013 года.
Каждую минуту в интернете:
- 6 млн человек совершают покупки в интернет-магазинах, при этом на одном Amazon люди за минуту тратят примерно $283 тысячи, на Instacart — $67 тысяч.
- В Slack отправляют 148 тысяч сообщений, в Discord — 668 тысяч.
- В Instagram публикуют 65 тысяч фото, в Facebook — 240 тысяч, в Twitter — 575 тысяч твитов.
- В TikTok просматривают 167 млн видео, на YouTube люди просматривают за минуту 694 часа видео, на Netflix — 452 часа.
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За 60 секунд пользователи совершают покупок на $283 тысячи на Amazon и просматривают 167 млн видео в TikTok.
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