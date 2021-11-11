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Сервисы
Евгения Евсеева

Инфографика: что происходит в популярных сервисах и онлайн-магазинах за минуту Статьи редакции

За 60 секунд пользователи совершают покупок на $283 тысячи на Amazon и просматривают 167 млн видео в TikTok.

Американский поставщик облачного ПО Domo проанализировал действия, которые за минуту совершают примерно 5,2 млрд пользователей в популярных в 2021 году сервисах. Компания выпускает такую инфографику с 2013 года.

Каждую минуту в интернете:

  • 6 млн человек совершают покупки в интернет-магазинах, при этом на одном Amazon люди за минуту тратят примерно $283 тысячи, на Instacart — $67 тысяч.
  • В Slack отправляют 148 тысяч сообщений, в Discord — 668 тысяч.
  • В Instagram публикуют 65 тысяч фото, в Facebook — 240 тысяч, в Twitter — 575 тысяч твитов.
  • В TikTok просматривают 167 млн видео, на YouTube люди просматривают за минуту 694 часа видео, на Netflix — 452 часа.
Оригинал Domo

#интернет

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nomed

"на YouTube люди просматривают за минуту 694 часа видео, на Netflix — 452 часа" Ого это в какой то параллельной вселенной так измеряют!

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1
Stanislav Perfilov

Половина из них наверное боты 😁

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0
Максим Иванников

Выглядит красиво, но не очень релевантно, ведь сравниваются совершено разные показатели:

– просмотры контента
– покупки товара
– создание контента

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0
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