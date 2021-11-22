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Маша Цепелева

Исследователь нашёл на GitHub случайно загруженные пользователями cookie-файлы из Firefox Статьи редакции

С помощью данных можно заходить на сайты под чужими логинами без пароля.

  • Через специальный поисковый запрос на GitHub можно найти данные cookies.sqlite пользователей Firefox, он выдаёт 4,5 тысячи результатов, рассказал британский эксперт Эйдан Марлин профильному изданию The Register. Марлин считает, что разработчики сами случайно загрузили свои данные вместе с другими в хранилище GitHub.
  • Марлин рассказал об ошибке в службу поддержки сервиса. Там пояснили, что «учётные данные, предоставленные пользователями сервиса, не входят в программу по поиску уязвимостей Bug Bounty». За поиск ошибок по программе пользователям платят деньги.
  • Через чужие cookies мошенники могут под разными логинами заходить на сайты, сбросить пароли и завладеть аккаунтами, говорят опрошенные изданием эксперты. По данным StatCounter, в октябре Mozilla Firefox пользовались 4,45% россиян.

#новость #github #firefox

2369 просмотров
16 16 комментариев
–6
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0
16 комментариев
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ur spam

Ни ссылки на первоисточник, ни на репозиторий. Похоже на насильственные действия над журналистом.

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6
Andrei Apanasik

Да просто новость из ничего. "Пользователи по ошибке залили секьюрные данные".

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3
Юрий Белоножкин

Кароч чел поискал по репозиториям и нашёл эти Файлы у разных пользователей, это не в одном месте кто-то собрал и выложил, и не в гитхабе Файрфокса, как можно было бы подумать.

Вот информация для желающих разобраться, остальные пройдут мимо.

https://nakedsecurity.sophos.com/2021/11/18/github-cookie-leakage-thousands-of-firefox-cookie-files-uploaded-by-mistake/amp/

UPD: исходная новость на The Register

https://www.theregister.com/2021/11/18/firefox_cookies_github/ ред.

Github cookie leakage – thousands of Firefox…
Be aware before you share! That’s a good rule for developers and techies, just as much as it is…
nakedsecurity.sophos.com
Thousands of Firefox users accidentally commit…
GitHub: 'Credentials exposed by our users are not in scope'
www.theregister.com
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2
Arthur Niazyan

над британским экспертом )

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0
Юрий Белоножкин

UPD: исходная новость на The Register

https://www.theregister.com/2021/11/18/firefox_cookies_github/

Thousands of Firefox users accidentally commit…
GitHub: 'Credentials exposed by our users are not in scope'
www.theregister.com
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0
Artem Petrenkov

Как-то так:
https://github.com/search?p=2&q=filename%3Acookies.sqlite&type=Code

Новички коммитят директорию системного профиля, в которую попадает и директория с профилем браузера.

Build software better, together
GitHub is where people build software. More than 73 million people use GitHub to discover, fork…
github.com
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0
Andrey Gordeev

Исследователь, похоже, в теме не сечет, ибо судя по статье попытался стрясти баблишко с гитхаба по программе поиска уязвимостей:

В GitHub ответили исследователю, что «учётные данные, предоставленные пользователями сервиса, не входят в сферу охвата программы по поиску уязвимостей»

Причем тут вообще гитхаб?! В данном случае он использовался как хостинг файлов.
А журналист Ъ вообще не разбирается:

Эксперты полагают, что утекшие файлы содержат данные самих пользователей GitHub, которые они выложили по ошибке.

Кто они? Пользователи выложили свои кукисы на гитхаб? Или гитхаб выложил их куки🤦‍♂️ ред.

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5
Artem Petrenkov

журналист

вообще не разбирается

Это тавтология :)

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3
Arthur Niazyan

Если не юзать gitignore можно и пароли от бд засветить.

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4
Andrei Apanasik

Люди вечно заливают креды/пароли/ключи. Это даже не взлом. В чём новость то? )

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3
Влад Айнштейн

Батл не по фактам(

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1
bloger

chrome - i love you

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–14
Влад Айнштейн

Причём тут хром?
Куки хранят все браузеры, а хром делает это самым ненадежным способом…

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2
Superposition

Влад, современные блогеры-эксперты они такие.

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2
Gre Li

Классика же: выкладка персональных данных в репозиторий.

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0
Aleksandr Zapevalin

Папку с Selenium выкладывают

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0
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