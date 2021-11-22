Исследователь нашёл на GitHub случайно загруженные пользователями cookie-файлы из Firefox Статьи редакции
С помощью данных можно заходить на сайты под чужими логинами без пароля.
- Через специальный поисковый запрос на GitHub можно найти данные cookies.sqlite пользователей Firefox, он выдаёт 4,5 тысячи результатов, рассказал британский эксперт Эйдан Марлин профильному изданию The Register. Марлин считает, что разработчики сами случайно загрузили свои данные вместе с другими в хранилище GitHub.
- Марлин рассказал об ошибке в службу поддержки сервиса. Там пояснили, что «учётные данные, предоставленные пользователями сервиса, не входят в программу по поиску уязвимостей Bug Bounty». За поиск ошибок по программе пользователям платят деньги.
- Через чужие cookies мошенники могут под разными логинами заходить на сайты, сбросить пароли и завладеть аккаунтами, говорят опрошенные изданием эксперты. По данным StatCounter, в октябре Mozilla Firefox пользовались 4,45% россиян.
Кароч чел поискал по репозиториям и нашёл эти Файлы у разных пользователей, это не в одном месте кто-то собрал и выложил, и не в гитхабе Файрфокса, как можно было бы подумать.
Вот информация для желающих разобраться, остальные пройдут мимо.
https://nakedsecurity.sophos.com/2021/11/18/github-cookie-leakage-thousands-of-firefox-cookie-files-uploaded-by-mistake/amp/
UPD: исходная новость на The Register
https://www.theregister.com/2021/11/18/firefox_cookies_github/ ред.
Как-то так:
https://github.com/search?p=2&q=filename%3Acookies.sqlite&type=Code
Новички коммитят директорию системного профиля, в которую попадает и директория с профилем браузера.
Исследователь, похоже, в теме не сечет, ибо судя по статье попытался стрясти баблишко с гитхаба по программе поиска уязвимостей:
В GitHub ответили исследователю, что «учётные данные, предоставленные пользователями сервиса, не входят в сферу охвата программы по поиску уязвимостей»
Причем тут вообще гитхаб?! В данном случае он использовался как хостинг файлов.
А журналист Ъ вообще не разбирается:
Эксперты полагают, что утекшие файлы содержат данные самих пользователей GitHub, которые они выложили по ошибке.
Кто они? Пользователи выложили свои кукисы на гитхаб? Или гитхаб выложил их куки🤦♂️ ред.
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