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Сервисы
Евгения Евсеева

GoDaddy рассказала про утечку данных, затронувшую 1,2 млн аккаунтов её клиентов Статьи редакции

Злоумышленники получили доступ к хостингу WordPress, логинам и паролям. Их уже сбросили.

  • В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания рассказала, что неизвестные получили доступ к системам, в которых она размещает сервера WordPress и управляет ими.

  • По данным компании, неизвестный использовало скомпрометированный пароль для доступа к системам GoDaddy около 6 сентября 2021 года. Взлом обнаружили 17 ноября.

  • С помощью пароля злоумышленники могли получить доступ к 1,2 млн активных и неактивных аккаунтов WordPress, электронным адресам и номерам клиентов. У активных пользователей могли украсть данные протокола sFTP для передачи данных, логины и пароли. У некоторых — закрытые ключи SSL, с помощью которых можно выдать один сайт за другой.

  • Пострадавшим пользователям сбросили пароли, также им выдадут новые SSL-сертификаты.

  • Это не первая проблема c безопасностью у компании за последние годы, отмечает Engadget. Например, 2018 году из-за ошибки AWS в открытый доступ попала информация о 31 тысяче серверов GoDaddy. А в 2020 неизвестные взломали 28 тысяч учётных записей GoDaddy.

#новость #godaddy #утечка

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Ov Oo

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Посоветуйте пожалуйста, достойные-лучшие альтернативы

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Юрий Белоножкин

Да сколько ни пытались, не нашли альтернатив, рано или поздно возвращаешься на этот сайт, за каментами, в основном. vc ru уникальный в своём роде

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5
Всвиторе

name.com, namecheap.com

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1
Всвиторе

Есть кстати хороший лайвхак. Берёшь понравившийся тебе сайт и пробиваешь его whois. Смотришь регистратора и смотришь его цены.

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0
Полина Захарченко

Интересно а возмещать клиентам утечку они собираются?

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0
maks pachino

Если и да, то точно не для россиян

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1
Julio Leiataua

Их назначат виновными во взломе. Традиция такая..

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1
Сергей Ермилов

Конечно. В подарок клиенты смогут бесплатно установить Wordpress на новый сайт.

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0
Ген Анти

Да ё моё...

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