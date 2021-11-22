GoDaddy рассказала про утечку данных, затронувшую 1,2 млн аккаунтов её клиентов Статьи редакции
Злоумышленники получили доступ к хостингу WordPress, логинам и паролям. Их уже сбросили.
В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания рассказала, что неизвестные получили доступ к системам, в которых она размещает сервера WordPress и управляет ими.
По данным компании, неизвестный использовало скомпрометированный пароль для доступа к системам GoDaddy около 6 сентября 2021 года. Взлом обнаружили 17 ноября.
С помощью пароля злоумышленники могли получить доступ к 1,2 млн активных и неактивных аккаунтов WordPress, электронным адресам и номерам клиентов. У активных пользователей могли украсть данные протокола sFTP для передачи данных, логины и пароли. У некоторых — закрытые ключи SSL, с помощью которых можно выдать один сайт за другой.
Пострадавшим пользователям сбросили пароли, также им выдадут новые SSL-сертификаты.
Это не первая проблема c безопасностью у компании за последние годы, отмечает Engadget. Например, 2018 году из-за ошибки AWS в открытый доступ попала информация о 31 тысяче серверов GoDaddy. А в 2020 неизвестные взломали 28 тысяч учётных записей GoDaddy.
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