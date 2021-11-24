Skyeng купит 25% онлайн-сервиса для обучения маркетингу и дизайну Qmarketing Academy Статьи редакции
Сумма сделки может составить 200-250 млн рублей.
- В течение года Skyeng планирует увеличить долю до 100%, но точные сроки пока не определены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сооснователя компании Харитона Матвеева.
- По его словам, покупка Qmarketing Academy позволит Skyeng выйти в сегмент дополнительного профессионального образования. Витрина и бренд Qmarketing Academy сохранятся, но курсы будут встроены в программу онлайн-университета цифровых профессий Skypro.
- Стороны не раскрывают сумму сделки и распределение доли. Источник «Ъ», знакомый с деталями сделки, полагает, что сумма могла составить 200–250 млн рублей.
- Qmarketing Academy основали в 2019 году бывший совладелец Qlean Роман Кумар Виас, Игорь Винидиктов и Александр Соловьёв. По собственным данным «Ъ», на платформе обучаются 2,5 тысяч человек. По итогам 2020 года, выручка ООО «Кью» составила 112 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей.
1. Я не маркетолог
2. Я никогда не хотел и не захочу стать маркетологом
3. Я никогда не интересовался маркетингом
4. У меня нет своего бизнеса и я всего навсего рядовой кодер
5. Я постоянно вижу инфоциганскую контекстную рекламу на ютубе с этим Романом о том как стать эффективным маркетологом с его курсом видеолекций за 150 т.р.
Это я что-то не понимаю в маркетинге или это кумаркетинг не понимает?
Странная тема. Я проходил их курс - это был чат в телеге и вебинары в zoom.
По сути все активы этой компании - это ее фаундер и пара говорящих голов в команде.
Сценарии:
1. Допустим я фаундер и продаю эту компанию за 250 лямов и выхожу.
Внимание вопрос сколко становится цена этой компании?
2. Допустим я продал компанию и остался. Нахера мне дальше тут работать и делить выручку, если я могу открыть ZmarKumar и продолжить.делать тоже самое?
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