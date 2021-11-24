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Сервисы
Nazigul Jusupova

Skyeng купит 25% онлайн-сервиса для обучения маркетингу и дизайну Qmarketing Academy Статьи редакции

Сумма сделки может составить 200-250 млн рублей.

  • В течение года Skyeng планирует увеличить долю до 100%, но точные сроки пока не определены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сооснователя компании Харитона Матвеева.
  • По его словам, покупка Qmarketing Academy позволит Skyeng выйти в сегмент дополнительного профессионального образования. Витрина и бренд Qmarketing Academy сохранятся, но курсы будут встроены в программу онлайн-университета цифровых профессий Skypro.
  • Стороны не раскрывают сумму сделки и распределение доли. Источник «Ъ», знакомый с деталями сделки, полагает, что сумма могла составить 200–250 млн рублей.
  • Qmarketing Academy основали в 2019 году бывший совладелец Qlean Роман Кумар Виас, Игорь Винидиктов и Александр Соловьёв. По собственным данным «Ъ», на платформе обучаются 2,5 тысяч человек. По итогам 2020 года, выручка ООО «Кью» составила 112 млн рублей, чистая прибыль — 12 млн рублей.

#новости #skyeng

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16 комментариев
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?????? ??????

1. Я не маркетолог
2. Я никогда не хотел и не захочу стать маркетологом
3. Я никогда не интересовался маркетингом
4. У меня нет своего бизнеса и я всего навсего рядовой кодер
5. Я постоянно вижу инфоциганскую контекстную рекламу на ютубе с этим Романом о том как стать эффективным маркетологом с его курсом видеолекций за 150 т.р.

Это я что-то не понимаю в маркетинге или это кумаркетинг не понимает?

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5
Damir Shakirov

Это вы прсто один раз все-таки кликнули на рекламку:))

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1
?????? ??????

Ну реклама в первый раз фокусирует внимание, необычная внешность чувака ещё цепляет. Красивый лендинг. Но забавно, что вот этот рядовый креатив стоит 250 млн.

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1
Alexei Dobrovolski

На мой взгляд, поправьте если ошибаюсь, это такой порожняковый шаг покупать подобный сервис на падающих рынках. Всех рынках.

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4
Сергей Кашин

Странная тема. Я проходил их курс - это был чат в телеге и вебинары в zoom.
По сути все активы этой компании - это ее фаундер и пара говорящих голов в команде.
Сценарии:
1. Допустим я фаундер и продаю эту компанию за 250 лямов и выхожу.
Внимание вопрос сколко становится цена этой компании?
2. Допустим я продал компанию и остался. Нахера мне дальше тут работать и делить выручку, если я могу открыть ZmarKumar и продолжить.делать тоже самое?

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4
Евгений Ткач

Беспощадный российский бизнес, непросчитываемый, непредсказуемый)

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0
Shamil Zarbali

тоже об этом думал, читая новость

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0
На Связи

Может кто-то мне объяснить - как сумма сделки может быть 200-250 миллионов при доходе 112 миллионов рублей в год? А чистой прибыли и того меньше?

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0
Alexei Dobrovolski

Обычно считают чистую прогнозируемую прибыль за 10 лет в будущем. От этой цены всегда пляшут при оценке компании.

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2
Sergei Timofeyev

О, подняли планку. Всегда делили на 7. В реалиях я бы делил на 2-3

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0
Павел Гросс-Днепров

Все видимо хотят заработать просто)

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1
Martin Prestone

а могла составить и миллиард долларов!

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0
Sergei Timofeyev

Единорожка. И тут бы ФНС подсуетилась и пересчитала налог... ;)

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0
Maksim Shcheglov

Кумар красава!

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0
Чит Чат

умеет чувак впаривать

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0
Чит Чат

Какие-то одни цыгане...

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0
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