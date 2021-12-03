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Маша Цепелева

«Яндекс» добавил в поиск рекламную галерею товаров с карточками разных магазинов Статьи редакции

В карточке указан сайт магазина, фотография товара, название, цена и возможная скидка.

  • «Яндекс» запустил новый рекламный формат, объявили в компании. Как рассказали в «Яндексе», по итогам тестирования рекламодатели получили на 5% больше конверсий и в 2,2 раза снизили их стоимость по сравнению с динамическими объявлениями без галереи.
  • Чтобы разместить товар в галерее, надо поучаствовать в аукционе в «Директе» — создать там кампанию «Динамические объявления».

  • Первыми размещение в товарной галерее смогут попробовать магазины электроники и бытовой техники, но вскоре такая возможность появится у всех интернет-магазинов.

  • Для определения цен на рекламу будут действовать стандартные правила аукционов в «Директе». Рекламодатели должны установить ставки в валюте, торги проходят во внутренних единицах «Директа» в режиме реального времени, пока пользователь загружает страницу с результатами поиска.
  • Подобная галерея с товарами отображается при поисковых запросах в Google.
Товарная галерея «Яндекс»

#новость #яндекс

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15 комментариев
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Feliks Polov

Яндекс свой Google Shopping рекламный сделал. Круть

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13
Элмарз Чербижев

Очень забавно, что на скриншоте нет блока Директа :)
Видимо маркетологи решили, что в одном скрине будет слишком много рекламы:)

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3
Кирилл Самодуров

Так а блока вроде и нет

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0
Элмарз Чербижев

Судя по вашему скриншоту он есть

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3
Кирилл Самодуров

Точно. Проглядел. Может не везде будет. Нужно последить

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0
Георгий Станков

Помню как раньше сеошники ругались что пол экрана в рекламе

Теперь полтора)

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3
Элмарз Чербижев

Плюс в органике все сервисы поисковика)))

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0
Илья Рогаткин

Подождите, а разве такого в Google нет?

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0
Семен Переделкин

Тебе даже в тексте об этом написали.

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5
Юрий Белоножкин

И в каментах

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1
Илья Попов

Надеюсь, теперь можно будет найти гречку подешевле.

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1
Константин Суворов

Это же де-факто переезд ADV стратегии Яндекс.Маркета, который они хотят похоронить с нового года.

Вот только интересно, будет ли сам Яндекс.Маркет перебивать карусель из рекламной модели Директа. Конфликт интересов)

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1
Элмарз Чербижев

Как я понял, эта каруселька выпиливает 1 позицию из Директа.

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0
Маркетологов к стенке

Спасибо вам uBlock Origin + Tampermonkey + файл RU AdList, за девственно чистый яндекс без вот этого хлама и мусора.

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1
??????? ???????

Кайфово, балдеем

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0
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