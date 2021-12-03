«Яндекс» добавил в поиск рекламную галерею товаров с карточками разных магазинов Статьи редакции
В карточке указан сайт магазина, фотография товара, название, цена и возможная скидка.
- «Яндекс» запустил новый рекламный формат, объявили в компании. Как рассказали в «Яндексе», по итогам тестирования рекламодатели получили на 5% больше конверсий и в 2,2 раза снизили их стоимость по сравнению с динамическими объявлениями без галереи.
- Чтобы разместить товар в галерее, надо поучаствовать в аукционе в «Директе» — создать там кампанию «Динамические объявления».
Первыми размещение в товарной галерее смогут попробовать магазины электроники и бытовой техники, но вскоре такая возможность появится у всех интернет-магазинов.
- Для определения цен на рекламу будут действовать стандартные правила аукционов в «Директе». Рекламодатели должны установить ставки в валюте, торги проходят во внутренних единицах «Директа» в режиме реального времени, пока пользователь загружает страницу с результатами поиска.
- Подобная галерея с товарами отображается при поисковых запросах в Google.
В настоящий момент современное общество отводит большую роль в своей жизни общению в Интернете, где публикуется огромное количество различной информации, такой как обычные фотографии или отзывы на покупки, новые фильмы, качество полученных услуг и многое-многое другое. Вследствие этого часто появляются вопросы, связанные с получением оценки…
На прошедшем Go meetup спикеры из Evrone, «Ситимобил» и «Авито» учили правильной организации кода микросервиса, рассказывали, как вырастить MVP в полноценную масштабируемую архитектуру, и разобраться с мусором и алгоритмами управления памятью. Все доклады записаны в студии и доступны для просмотра.
Голоса можно использовать для озвучивания книг, видеоигр, ассистентов, ботов, служб поддержки и другого.
«Газпромбанк» решил внести 45% уставного капитала АО «МФ Технологии» в имущество «Газпром-медиа».
Когда любимая игра виснет, изображение фризит, а герой умирает на ровном месте — это адски бесит. Особенно если ждал релиза долгие месяцы (а то и годы!) В тексте собрали истории геймеров, в жизнь которых ворвались баги и проблемы с сетью.
Банк для предпринимателей и предприятий Точка выпустил новогодний рекламный ролик, в котором главный герой из-за водоворота задач пропадает из собственной же жизни. Авторы хотели показать, как часто предпринимателям приходится отказываться от того, что они любят, чтобы их бизнес не стоял на месте.
Обсуждается использование банкоматов, как дополнительного места для объявлений, сообщают близкие к запуску источники.
Маркетинговое исследование помогает экономить сотни тысяч долларов и выпускать продукты, которые приносят миллионы.
В карточке указан сайт магазина, фотография товара, название, цена и возможная скидка.
Он продолжит исполнять обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового главу компании.