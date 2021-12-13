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Nazigul Jusupova

Adobe запустила приложение Creative Cloud Express с готовыми шаблонами и инструментами для редактирования фото и видео Статьи редакции

Сервис поможет непрофессиональным дизайнерам создавать собственные проекты.

  • Creative Cloud Express доступен как в мобильной, так и в веб версии, пишет TechCrunch.
  • Пользователи бесплатной версии получат доступ примерно к 1 млн стоковых изображений. Версия за $9,99 предлагает 175 млн стоковых изображений и 20 тысяч готовых шрифтов Adobe, а также доступ к Photoshop Express и Premiere Rush.
  • Creative Cloud Express поможет создать коллажи и видео для непрофессиональных пользователей — от студентов до владельцев малого бизнеса.
  • Чтобы пользоваться приложением не нужно уметь работать на Photoshop, достаточно знать несколько функций — например, как удалять фон или вносить простые изменения в изображение, отметили в компании. Кроме этого, пользователи могут брать проекты из Photoshop и Illustrator и использовать их повторно в Creative Cloud Express.
Creative Cloud Express Adobe

#новости #adobe

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Nazigul Jusupova
Adobe запустила приложение Creative Cloud Express с готовыми шаблонами и инструментами для редактирования фото и видео Статьи редакции

Сервис поможет непрофессиональным дизайнерам создавать собственные проекты.

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