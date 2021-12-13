Есть ли у дизайнера будущее без Xсode

Мы долго думали, поставить в конце названия точку или вопросительный знак. В итоге оставили пустоту, пусть читатель сам решит, что там должно быть. Со своей стороны считаем нужным поднять эту тему и начать строить большой мост между разработкой и дизайном. Делимся своим опытом и рассказываем, как удалось наладить коммуникацию между отделами.