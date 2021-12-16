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Nazigul Jusupova

Самую первую страницу «Википедии» продали на аукционе в виде NFT-токена за $750 тысяч Статьи редакции

Вырученные средства пойдут на благотворительность и развитие социальной сеть WT.Social.

  • Страницу запустил сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс 15 января 2001 года, на ней он написал «Hello, World!».
Первая версия «Википедии» The Verge
  • Также на аукционе за $187,5 тысяч продали iMac клубничного цвета сооснователя онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлса, с которого он запустил бесплатную энциклопедию в сеть.
iMac Джимми Уэйлса The Verge
  • Торги проходили с 3 по 15 декабря на аукционе Christie. Вырученные средства Уэйлс планировал направить на благотворительность и социальную сеть WT.Social, которую он запустил в 2019 году.
  • После продажи NFT-токена страница «Википедии» из 2001 года будет размещена в интернете. Её можно будет посмотреть и отредактировать, как и все страницы платформы. Но через пять минут после внесения изменений страница будет возвращаться в исходное состояние. При этом будущий владелец токена может закрыть доступ к этой странице или запретить её редактировать.
  • Это не первая продажа подобных NFT-токенов. В июне создатель WWW Тим Бернерс-Ли продал исходный код интернета на аукционе за $5,4 млн.

#новости #википедия

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13 комментариев
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Саня Видосов

Такие новости вызывают улыбку с утра.
Желаю всем столько денег, чтобы можно было покупать первые страницы в Вики.
Исходный код интернета продали? Это как?
Кто-то уже говорил, что nft технология как игрушка для богатых. По крайней мере, со стороны простого смертного это так выглядит

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10
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Виктор Якунин

У богатых людей есть определенная сумма денег, которую не страшно потерять. Вчера они покупали криптовалюту, а сегодня в моде NFT.

Завтра NFT лопнет, а на пороге будет другой источник вложения денег.

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4
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Андрей Мильнер

Так и есть) на самом деле NFT ничего не стоит и скопировав страничку себе на компьютер, вы также будете физическим владельцем файла, можете наслаждаться копией бесплатно

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3
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Семен Переделкин

А кто вообще эти люди, которые покупают всё это?

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3
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Aleksei Shtein

Наркобарыги и картели, отмывающие бабло через зумеров

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5
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Семен Переделкин

У наркокартелей есть более проверенные способы отмыва бабла, кмк.

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1
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Aleksei Shtein

через посольства и правительственные рейсы кек

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0
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Genio Genio

Когда выставят на аукцион первую страничку siliconrus.com???

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2
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Бизнес советы

Можно наладить новый вид бизнеса, продавать страницы, чтобы другие не могли редактировать, а там продвигать какую-то идею, или рекламу хотя бы)

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Саня Видосов

А начать можно с продажи комментариев.
[ Продается рекламная строчка ]

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2
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ViRT1ST

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Million_Dollar_Homepage

The Million Dollar Homepage
The Million Dollar Homepage — веб-сайт, созданный 21-летним студентом из Уилтшира Алексом Тью…
ru.wikipedia.org
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0
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Gleb Tyutikov

Аж "олдскулы" свело. А так недавно было, по-моему, даже по НТВ был репортаж про этот сайт.

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1
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Gleb Tyutikov

Торговля цифровым воздухом?

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