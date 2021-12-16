Самую первую страницу «Википедии» продали на аукционе в виде NFT-токена за $750 тысяч Статьи редакции
Вырученные средства пойдут на благотворительность и развитие социальной сеть WT.Social.
- Страницу запустил сооснователь «Википедии» Джимми Уэйлс 15 января 2001 года, на ней он написал «Hello, World!».
- Также на аукционе за $187,5 тысяч продали iMac клубничного цвета сооснователя онлайн-энциклопедии Джимми Уэйлса, с которого он запустил бесплатную энциклопедию в сеть.
- Торги проходили с 3 по 15 декабря на аукционе Christie. Вырученные средства Уэйлс планировал направить на благотворительность и социальную сеть WT.Social, которую он запустил в 2019 году.
- После продажи NFT-токена страница «Википедии» из 2001 года будет размещена в интернете. Её можно будет посмотреть и отредактировать, как и все страницы платформы. Но через пять минут после внесения изменений страница будет возвращаться в исходное состояние. При этом будущий владелец токена может закрыть доступ к этой странице или запретить её редактировать.
- Это не первая продажа подобных NFT-токенов. В июне создатель WWW Тим Бернерс-Ли продал исходный код интернета на аукционе за $5,4 млн.
Такие новости вызывают улыбку с утра.
Желаю всем столько денег, чтобы можно было покупать первые страницы в Вики.
Исходный код интернета продали? Это как?
Кто-то уже говорил, что nft технология как игрушка для богатых. По крайней мере, со стороны простого смертного это так выглядит
У богатых людей есть определенная сумма денег, которую не страшно потерять. Вчера они покупали криптовалюту, а сегодня в моде NFT.
Завтра NFT лопнет, а на пороге будет другой источник вложения денег.
Так и есть) на самом деле NFT ничего не стоит и скопировав страничку себе на компьютер, вы также будете физическим владельцем файла, можете наслаждаться копией бесплатно
А кто вообще эти люди, которые покупают всё это?
Наркобарыги и картели, отмывающие бабло через зумеров
У наркокартелей есть более проверенные способы отмыва бабла, кмк.
через посольства и правительственные рейсы кек
Когда выставят на аукцион первую страничку siliconrus.com???
Можно наладить новый вид бизнеса, продавать страницы, чтобы другие не могли редактировать, а там продвигать какую-то идею, или рекламу хотя бы)
А начать можно с продажи комментариев.
[ Продается рекламная строчка ]
Аж "олдскулы" свело. А так недавно было, по-моему, даже по НТВ был репортаж про этот сайт.
Торговля цифровым воздухом?
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Вырученные средства пойдут на благотворительность и развитие социальной сеть WT.Social.
Рассказывают разработчики X5 Group.