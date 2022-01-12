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Сервисы
Евгения Евсеева

Застройщик ПИК создал приложение «Места у дома» — в нём можно забронировать коворкинг или сделать заказ в пекарне Статьи редакции

В будущем ПИК планирует открывать и другие места — фитнес-студии, детские центры и кинозалы.

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1307 просмотров

«Места у дома» — приложение с доступом к пространствам рядом с домом: коворкингам, спортзалам, детским центрам и не только, объявила компания.

Сейчас воспользоваться сервисом могут жители квартала «Мещерский лес» в Москве, в будущем он будет доступен и в других районах. Для этого ПИК открыл коворкинг «Рабочее место» и пекарню «Место хлеба».

ПИК

Пока в приложении доступно только бронирование коворкинга. Например, можно купить 25 часов работы в «Рабочем месте» за 900 рублей, а взамен получить код для скидки в пекарне.

В описании приложения указаны и другие сервисы — можно будет оформить заказ в булочной и забрать его в запланированное время или нанять специалиста, который встретит ребёнка из школы и сделает с ним домашнее задание.

В будущем ПИК будет открывать новые заведения, а также сотрудничать с другими застройщиками. Например, в январе откроется фитнес-студия «Место спорта» в «Саларьево парке».

Всего в в 2022 году ПИК с партнёрами планирует открыть как минимум 10 разных «Мест у дома» — среди них детские образовательные проекты, спортивные студии, кинозалы и, например, место с грядками для выращивания фруктов и овощей. В планах — добавить в приложение возможность поиска работы или подработки.

#новость #пик

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17 комментариев
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Mike K

спасибо за пуш, не знаю как жил бы без этой информации

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Evgeny Titarenko

Вопрос - зачем в одно приложение все запихивать? И работу искать, и коворкинг бронировать и тд.
Несколько таких приложений видел, все умерли

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Юсуф Алиев

«Вынепонимаити». Мегаприложение, экосистема, все в одном месте, такси, билеты, рестораны, реклама, гараж бронировать, заказать плитку, поискать доказательство теоремы и тп. Это же так удобно, за этим будущее! Пик догоняет просто)

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2
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Old Nick

О нарисовалась очередная экосистема со смузи и самокатами.

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1
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Andrew Muralov

А парковочное место можно будет забить?

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Последний паук например

можно купить за пару лямов

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Артем Баранов

Как жилье у них, ребят? Стоит брать?

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Semyon Efimov

Почитайте отзывы в интернете (над которыми они не работают) и желание покупать у них вообще что-либо сразу отпадет само по себе. У меня, по-крайней мере, так и произошло: почитал отзывы, спросил друзей, кто рискнул у них взять, взвесил все за и против и решил, что диджитализированное оформление ипотеки (полностью онлайн) никогда не перекроет кучи косяков и говнопланировок, которые они продают.

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2
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S.Z

Где решили взять, если не секрет?

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Дмитрий Мухин

на днях пришел их штатный специалист по вентиляции и спросил: а чем вы думали, когда новостройку пика покупали?..

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Илья Попов

Постепенно офиси преобразуются и принимают совершенный вид. Это же великолепно. Могу только пожелать успехов.

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H Jenkins

А чем офис хуже коворкинга?

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Konstantin_Andreevich

"Место хлеба", "Рабочее место", "Место возле параши"...

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Максим Горький

и, например, место с грядками для выращивания фруктов и овощей - это то, о чем я всю жизнь мечтал, тащемта.

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Сергей Таргетюк

К сожалению, в этих человейниках без приложения не разобраться!

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Gleb Tyutikov

В коворкинге будет очковая система с ранжированием. Первоходам и людям с пониженным рейтингом будут автоматически выделяться рабочие места у входа в помещение. За нарушение рабочей дисциплины в коворкинге - понижение социального статуса со сменой места дислокации, о чем сообщит голосовой помощник:" Дядя, Ваше место у параши".

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Светлана Терновая

Ну все, ждите дополнительных продаж 😂

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