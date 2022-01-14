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Богдан Музыченко

Meta закроет свой сервис быстрых видеосвиданий Sparked 20 января 2022 года Статьи редакции

На первое видеосвидание подключилось только 47 человек.

  • О планах закрыть сервис Meta заявила в сообщении, которое разослала тестировщикам Sparked по электронной почте. Согласно информации из письма, сервис не стал популярным, пишет TechCrunch.
  • Компания начала тестировать приложение в апреле 2021 года на различных рынках, провела свидания для больших групп людей и несколько встреч для разных участников, объединенных по полу и возрасту.
  • В Sparked пары для знакомства определялись случайно. Первое видеосвидание длилось четыре минуты, потом пользователи могли поговорить ещё 10 минут, если они понравились друг другу. После этого можно было обменяться контактами. Летом 2021 года пользователи Sparked смогли общаться в формате аудиосвиданий, без видео.
  • На первое видеосвидание подключилось 47 человек. Meta не раскрывает, сколько всего было свиданий.

#новость #meta #sparked

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Очередной сервис, о существовании которого узнаёшь после его закрытия.

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Andrew Stepanov

За девять месяцев тестирования к нему подключилось только 47 человек.
 На первое видеосвидание подключилось 47 человек. Meta не раскрывает, сколько всего было свиданий.
 И чему тут верить?

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Богдан Музыченко

Поправил, прошу прощения.

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Высокий щит

Мда. Не хотят люди быстро видеосвиданья проводить. Наверное хотят медленно и в офлайне.

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Pavel Loginov

Ну как это может работать? Зашел, полистал ленту потенциальной пассии... с ужасом закрыл

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Олег Волков

Чатрулетт

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Бабка в засаде

Типа хотели в гибрид тиндера и чатрулетки?

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