Разработчик приложения Wordle! отдаст прибыль на благотворительность — его проект перепутали с популярной игрой Статьи редакции
Он создал похожую игру пять лет назад, а на фоне известности Wordle она начала собирать по 200 тысяч загрузок в неделю.
- 12 января разработчик Стивен Кравотта рассказал в Twitter, что в 2017 году создал игру Wordle! для iOS, чтобы улучшить свои навыки программирования.
- Приложение скачали около 100 тысяч раз, но оно не было таким популярным, как предыдущая созданная им игра — Grid. Поэтому Кравотта перестал обновлять его.
- По словам разработчика, количество загрузок Wordle! снизилось до 1-2 в день. Но из-за популярности браузерной Wordle его приложение скачали около 200 тысяч человек за неделю.
- Кравотта связался с создателем Wordle Джошем Уордлом и рассказал ему, что пожертвует деньги на благотворительность. Уордл подтвердил это в своём Twitter.
- Кравотта уточнил изданию The Verge, что он заработал $2 тысячи. Все средства будут переведены в образовательную организацию в Калифорнии.
- Wordle — бесплатная игра, которая стала популярной в начале января. В ней нужно отгадать загаданное слово за шесть попыток. Уордл придумал игру для своей возлюбленной, а позже сделал Wordle публичной. Зарабатывать на проекте он не собирается и считает отсутствие рекламы причиной популярности.
« он заработал $2 тысячи», «приложение скачали около 200 тысяч человек за неделю». Это всего по 0,01$ с пользователя, как-то маловато.
Вероятно приложение бесплатное и доход от рекламы
1к просмотров рекламы генерит +-$10 баксов.
было бы круто, конечно, если бы 100% людей, кто скачал приложение, сделали там покупку
« он заработал $2 тысячи», «приложение скачали около 200 тысяч человек за неделю». Это всего по 0,01$ с пользователя, как-то маловато.
У него в Twitter есть скриншот, там за все время (с 7 апреля 2014 года) было 530 000 скачиваний.
*как он сам пишет, у него почти всегда было 1-2 загрузки в день и только иногда небольшие вспышки, а очнулся он когда и получились те 200тыс.\в неделю.
https://twitter.com/StevenCravotta/status/1481318806391705601/photo/1
Wordle 212 4/6
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