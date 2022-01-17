Сервисы
Валерия Козлова

Разработчик приложения Wordle! отдаст прибыль на благотворительность — его проект перепутали с популярной игрой Статьи редакции

Он создал похожую игру пять лет назад, а на фоне известности Wordle она начала собирать по 200 тысяч загрузок в неделю.

  • 12 января разработчик Стивен Кравотта рассказал в Twitter, что в 2017 году создал игру Wordle! для iOS, чтобы улучшить свои навыки программирования.
  • Приложение скачали около 100 тысяч раз, но оно не было таким популярным, как предыдущая созданная им игра — Grid. Поэтому Кравотта перестал обновлять его.
  • По словам разработчика, количество загрузок Wordle! снизилось до 1-2 в день. Но из-за популярности браузерной Wordle его приложение скачали около 200 тысяч человек за неделю.
  • Кравотта связался с создателем Wordle Джошем Уордлом и рассказал ему, что пожертвует деньги на благотворительность. Уордл подтвердил это в своём Twitter.
  • Кравотта уточнил изданию The Verge, что он заработал $2 тысячи. Все средства будут переведены в образовательную организацию в Калифорнии.
  • Wordle — бесплатная игра, которая стала популярной в начале января. В ней нужно отгадать загаданное слово за шесть попыток. Уордл придумал игру для своей возлюбленной, а позже сделал Wordle публичной. Зарабатывать на проекте он не собирается и считает отсутствие рекламы причиной популярности.
Приложение Wordle! Стивена Кравотты

#новость #wordle

770 просмотров
6
0
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
AntoN

« он заработал $2 тысячи», «приложение скачали около 200 тысяч человек за неделю». Это всего по 0,01$ с пользователя, как-то маловато.

Ответить
0
Развернуть ветку
unknown

Вероятно приложение бесплатное и доход от рекламы

Ответить
0
Развернуть ветку
Leo Silaev

1к просмотров рекламы генерит +-$10 баксов.

Ответить
0
Развернуть ветку
умный человек

было бы круто, конечно, если бы 100% людей, кто скачал приложение, сделали там покупку

Ответить
0
Развернуть ветку
Иванка Сегодина

« он заработал $2 тысячи», «приложение скачали около 200 тысяч человек за неделю». Это всего по 0,01$ с пользователя, как-то маловато.
 У него в Twitter есть скриншот, там за все время (с 7 апреля 2014 года) было 530 000 скачиваний.

*как он сам пишет, у него почти всегда было 1-2 загрузки в день и только иногда небольшие вспышки, а очнулся он когда и получились те 200тыс.\в неделю.
https://twitter.com/StevenCravotta/status/1481318806391705601/photo/1

Steven @StevenCravotta
It’s user growth slowly declined to 1-2 downloads a day for the past 4 years…. Until 1 week ago when I logged into my dashboard and was SHOOK at what I saw
Ответить
0
Развернуть ветку
jianku13

Wordle 212 4/6

⬜⬜⬜⬜⬜
⬜⬜🟨⬜🟩
🟩🟩🟩⬜🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Сервисы
Евгения Евсеева
Исследователи нашли уязвимость в Safari — она позволяет узнать историю браузера и имена пользователей Google Статьи редакции

При посещении сайта браузер создаёт базу данных с недавней активностью пользователя, к которой могут получить доступ другие сайты.

7
11
NTA
Анализ тональности текста с использованием фреймворка LightAutoML

Сентиментный анализ (анализ тональности) – это область компьютерной лингвистики, занимающаяся изучением эмоций в текстовых документах, в основе которой лежит машинное обучение.

0
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Master Delivery
Геозоны: разделяй и властвуй

Ильдар Бикташев, руководитель отдела картографии и алгоритмов, уже рассказывал, какие задачи стоят перед картографическими сервисами Master Delivery. Сегодня продолжаем разговор о том, как геоаналитические разработки решают маркетинговые и логистические задачи бизнеса.

1
5
Московский акселератор
Медицина будущего сегодня!

Здоровье – это одна из немногих вещей, что не купишь за деньги. Но вот парадокс – если вкладывать энергию, силы и те же финансы в развитие медицинских технологий, то качество человеческой жизни улучшается. И отличным подтверждением этого стал прошедший Demo Day трека «Digital Health» проекта «Московский акселератор», который прошел на площадке…

0
1
Маркетинг
Студия Чижова
Как с нуля получить 478 качественных лидов на оптовую закупку сыров премиум-сегмента. Кейс Moncasa и Студии Чижова

Студия Чижова рассказывает, как привлекала B2B-заявки из Instagram для производителя сыров премиум-сегмента.

Пример фото товара в аккаунте Moncasa
4
8
Httpool
Twitter приобрел миноритарный пакет акций Aleph Group — материнской компании Httpool

Twitter Inc. (TWTR) — первая из компаний Кремниевой долины, которая стала акционером глобальной рекламной группы Aleph, объединяющей компании IMS, Httpool, Wise.Blue и AdDynamo. Таким образом Twitter поддержит международную образовательную инициативу Aleph Group по усилению цифровой экосистемы в странах с развивающейся экономикой.

0
4
Карьера
Ануш Алексанян
«Люди больше не хотят гибкого расписания — они хотят полностью контролировать своё время» Статьи редакции

В 2000-х сеть магазинов электроники Best Buy дала полную свободу офисным сотрудникам: разрешила им работать где и сколько они хотят. Подход улучшил производительность компании на 30%, она смогла сэкономить $2,2 млн за три года. Но в 2013 году эксперимент отменили.

modelliumville
20
23
Columbus East
Digital-склад: как избежать ошибок при переносе инфраструктуры в облако
0
0
Сервисы
Татьяна Афанасьева
Сервисы для создателей подкастов: где записывать, собирать донаты и делать джинглы Статьи редакции

Приложения для начинающих и продвинутых — бесплатные и за деньги.

4
12
Приёмная
DenisB
Cмартфон c Алиэкспресс украли в процессе доставки, уже месяц деньги не возвращают

В ноябре прошлого года заказал смартфон на Алиэкспресс в магазине Tmall. Это ведь не какой-то никому не известный китаец, а официальный магазин самого Алиэкспресса, подумал я и сделал заказ. Номер заказа 5015267533383907. Служба доставки была Курьер Сервис Экспресс (КСЭ). Крайне мутная контора, связаться с ними невозможно, в интернете 95% отзывов…

11
12
Дизайн
Николай Романов
Как управлять вниманием читателя с помощью скролла

Если правильно выстроить лендинг и использовать несколько техник управления вниманием, информация на нем будет для мозга как легкий наркотик — читатель доскроллит страницу до конца. Собрали основные механики, которые позволяют маркетологу и дизайнеру управлять вниманием с помощью скролла.

По скроллу карта превращается в инфографику
1
9
Больше статей
null