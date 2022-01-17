Медицина будущего сегодня!

Здоровье – это одна из немногих вещей, что не купишь за деньги. Но вот парадокс – если вкладывать энергию, силы и те же финансы в развитие медицинских технологий, то качество человеческой жизни улучшается. И отличным подтверждением этого стал прошедший Demo Day трека «Digital Health» проекта «Московский акселератор», который прошел на площадке…