Сервисы
Валерия Козлова

«Яндекс.Услуги» добавили сервис для сдачи тестов на Covid-19 Статьи редакции

В будущем компания планирует расширять услуги — например, дома можно будет ставить капельницы.

  • Партнёром проекта стала цифровая лаборатория Lifetime+, сотрудничающая с сетями «Литех», «Диалаб», «Эксплана» и LabQuest, рассказал «Ведомостям» руководитель «Яндекс.Услуг» Максим Борисов.
  • Воспользоваться сервисом сдачи анализа на дому пока могут только жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Скоро проект заработает в Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре и других городах.
  • В первую очередь проект ориентирован на сдачу ПЦР-тестов на Covid-19, тестировании на антитела, исследованиях до и после вакцинации, а также тестах после болезни. Можно сделать общие клинические анализы, на гормоны и витамины.
  • Набор для сдачи ПЦР-теста привезёт курьер, его нужно будет сделать самостоятельно. Стоимость анализа — 2100 рублей, результат будет готов до конца следующего дня.
  • «Яндекс.Услуги» работают с партнёрами в качестве агента, удерживая процент с заказа, рассказывает Борисов. Размер комиссии не раскрывается.
  • Компания планирует расширять количество доступных услуг, например, на дому можно будет сделать уколы и капельницы.

#новость #яндексуслуги

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