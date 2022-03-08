Мы внимательно рассмотрели эти запросы и обсудили их с экспертами правительства и гражданского общества. Наш вывод — России нужно больше доступа к интернету, а не меньше.

По мере продолжения конфликта мы наблюдаем резкое увеличение запросов от российских сетей к мировым медиа, что показывает желание простых россиян видеть мировые новости помимо тех, которые предоставляются внутри России. […]

Мы ценим настрой многих украинцев, которые обращаются к ИТ-компаниям с просьбой прекратить оказывать услуги в России. Но учитывая, что Cloudflare предоставляет доступ к более открытому и безопасному интернету, мы считаем полное прекращение работы ошибкой.