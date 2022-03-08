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Утренний украинец

«России нужно больше доступа к интернету, а не меньше»: Cloudflare отказался отключать российских пользователей Статьи редакции

Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.

Глава американской компании-разработчика продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare Мэттью Принц рассказал в блоге о том, какие шаги предпринимает компания в Украине и России после начала «военной операции».

В частности, по его словам, из-за массовых санкций правительств разных стран оказание каких-либо услуг в России сейчас чревато проблемами. Но Cloudflare за последние несколько лет разработала «надёжную и комплексную программу» для соблюдения новых вводимых санкций — и соблюдает их.

Например, компания ввела ограничения для клиентов, связанных с теми, против кого наложены санкции. Но кроме этого, Cloudflare получила несколько звонков с требованием прекратить предоставлять все услуги в России.

Мы внимательно рассмотрели эти запросы и обсудили их с экспертами правительства и гражданского общества. Наш вывод — России нужно больше доступа к интернету, а не меньше.

По мере продолжения конфликта мы наблюдаем резкое увеличение запросов от российских сетей к мировым медиа, что показывает желание простых россиян видеть мировые новости помимо тех, которые предоставляются внутри России. […]

Мы ценим настрой многих украинцев, которые обращаются к ИТ-компаниям с просьбой прекратить оказывать услуги в России. Но учитывая, что Cloudflare предоставляет доступ к более открытому и безопасному интернету, мы считаем полное прекращение работы ошибкой.

Мэттью Принц
гендиректор Cloudflare

#новость #cloudflare

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Хани Баджер

Дай я тебя пацалую

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120
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Sergey Khohlachev

Мамин золотой!

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2
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М i кола

"Cloudflare получила несколько звонков с требованием прекратить предоставлять все услуги в России."

Как я ранее уже комментировал, но меня, почему-то заминусовали, компаниям путём угроз заставляют уходить из России. Просто не все раскрывают реальную причину.

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67
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Мария Богоделова

Насчёт угроз - это недостоверные данные.

Достоверные причины две:

- невозможность платить за услуги иностранным компаниям. Они берут в валюте. Валютные платежи с 1 марта запрещены. Указом Путина, напомню. Поэтому нетфликс и спотифай могут конечно уходить по другим причинам, но основная - россияне больше не в состоянии заплатить.

- репутационных риски, которые ведут к убыткам. Кока кола не ушла, и сейчас простые американские звёзды :) - не политики! - призывают к ее бойкоту.
Потому что работать в стране-агрессоре и вкладываться в ее экономику - это цинизм и не понравится покупателям на западе без всяких политик и санкций.

Вот этих двух пунктов вполне достаточно для массового оттока. И не надо придумывать новые.

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18
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Valentin Budaev

Потому что работать в стране-агрессоре и вкладываться в ее экономику - это цинизм и не понравится покупателям на западе без всяких политик и санкций
Да ну не преувеличивайте. Последние пару десятков раз нравилось - понравится и сейчас.

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9
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evilnw

Всё же не последние 2 десятка лет, а с 2014. Да и то в 2014 всё обошлось без крови. Потому все закрыли глаза. Сейчас уже трудно это делать, когда каждый день умирают мирные люди, а их жилые дома превращаются в кучу мусора.

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2
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Ware Wow

Извините за может быть цинизм.
Но я вот думаю, а за что люди отдают жизни?
Свободу и независимость от кого?!
Что у них как физ лиц есть такого, чего они лишатся?!

Сейчас они лишаются жизни.
Нелепый патриотизм. Не логичный. Не рациональный.
Не в Украине, а вообще это свойственно человеку, как одна из ошибок мышления имхо, помноженная на пропаганду.
Тем более, когда военное поражение это вопрос лишь времени (тут не надо комплексовать, у всех разные вооруженные силы, это норма) и соответственно жертв.

Ну вернется завтра Янукович из Ростова.
И что? Это реально значительно ХУЖЕ чем уничтожить нахер страну, лишить её среднесрочного будущего, погибнуть?

Вот если завтра мне скажут, что вместо Путина приедет Макрон допустим, мне реально безразлично. Ну хорошо, любой другой не кровавый автократ. Война vs Марионеточное правительство, но с открытыми границами и так далее.

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3
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Ware Wow

Кто минусует, мне хочется понять ваши аргументы.
Только не нужно писать, чтобы просто переспорить, без кричалок, с логичными аргументами.
Я рассуждаю, это не нападки, меня не нужно любой ценой переубедить.

И еще, те кто минусуют, вы же не на фронте видимо.
И погибать не планируете.
Вы уверены, что ваши "минусы" честны?
Умереть должен кто-то другой?

Допустим вы можете привести ряд аргументов. Хорошо. Вы готовы на этой неделе отдать жизнь за это? Жизнь своего брата, дяди? Что ж это за аргументы такие могут быть...

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1
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Sergey Skrebnev

Есть такая философская точка зрения, что люди никогда не воюют за власть и за землю. Они воюют за привычный уклад вещей. Это уже даже наверное в сторону Юнга, про коллективное бессознательное. В этом отношении очень символично как с той стороны обзываются "Мордором" и "орками".

По такой логике получается, что если вам все равно, кто будет сверху, значит вы считаете, что новый порядок вещей вам жизнь не испортит.

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0
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Ware Wow

Круто!
Но это и есть про психологию, про Докинза и так далее.

Вторая часть более по-логике: "значит вы считаете, что новый порядок вещей вам жизнь не испортит".

Вот я не понимаю как у простого гражданина изменился бы порядок вещей. И сопоставить это со своей смертью и своих близких. Я хз.

Пол мира живет без суверенитета, даже топовые экономики типа Японии и т.д. Понятно, что они подчиняются той "культуре" которая их устраивает (не факт), но мы же противопоставляем все это войне.

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0
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Павел

А ну да, Грузии же не было в 2008, 8 августа, кстати. Тогда, правда, все значительно быстрее закончилось.

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0
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Павел Синицин

Ты точно знаешь, что было в 2008? Ничего не перепутал? А где вопросы про Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан?

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0
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Павел

Ты точно знаешь, что было в 2008? Ничего не перепутал?
 Просвети что именно я перепутал в контексте
Всё же не последние 2 десятка лет, а с 2014.
А где вопросы про Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан?
 Могу еще про Руанду и Сомали спросить, но это кого-то волнует?

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0
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Денис Малявкин

Компаниям угрожают , угрожают лично топам, есть методички как это делать

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0
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Сергей Я

Да, но в любом случае хотя бы часть компаний ушла или перестала оказывать услуги потому, что их "попросили". Это 100%.

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0
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Blackrock

Указ президента не запрещает юрлицам переводить

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0
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Ржавая вилка

А что в этом странного?
Гражданское общество давит на правительство, правительство давит на компании, компании выполняют требования, граждане удовлетворены, компания имеет лишний рекламный повод и, как следствие, повышение продаж в странах, где большинство настроено против РФ.
Вроде бы, это все очевидно.

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–2
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М i кола

Это не гражданское общество давит на компании. Это стратеги-политики давят, пытаясь выдать это за мнение гражданского общества.

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12
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Ржавая вилка

А еще стратего-политические рептилоиды с планеты Нибиру готовят секретный план по отключению РФ от интернета?

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–8
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Павел Синицин

Странного то, что , давят там, где, как бы, демократия, свобода слова, равенство и все такое.

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0
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Рамиль

Нам от этого не легче...

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5
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Alexey

Тогда минусили, сейчас плюсуют. Здесь быстро переобуваются, не переживай)

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4
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Jiko

Такое ощущения, что люди говоря про недовольство об уходах компаний, говорят, что им звонят, угрожают и прочее, не замечают слона в комнате, почему это происходит.

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–1
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Whoami

Ну вы что, все же дело исключительно в репутации, которой зарубежные компании так дорожат… а не в деньгах и угрозах.

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0
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Elendiar

Там украинский цифровой министр всем спамит запросами просто. Ну работа у него такая, в условиях информационной войны.
Меня как украинца коробит немного такая настойчивость, а с другой стороны пока гибнут люди - все способы хороши

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0
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Romantiq

Ну хоть кто-то не бежит блокировать Россию по указке из центрального комитета демократической (смеюсь) партии США.
Где они все были, когда США вторгались в чужие страны и уничтожали там мирное население, диктуя свои условия необходимые для прекращения геноцида?

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19
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Maxim Petrukhin

Покажите, пажалста, фотку указки.

Где вы были, когда Годзилла разрушал Нью Йорк?

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5
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Дмитрий Алексеевич

ВОСИМЬ ЛЕТ!!!111

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1
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Kamil Xabeeroff

Себя лучше начинать, а не на других смотреть

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1
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evilnw

Ну так многие компании отказались работать с Пентагоном из-за потери репутации.

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0
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Romantiq

А почему тогда многие компании решили прекратить работать с российскими компаниями и работать на российском рынке, а не только с Министерством Обороны РФ? Ну, по вашей логике.

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1
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evilnw

Потому что у нас фактически диктатура без выборов. Диктатор пытается опираться на военных и на массовый электорат. Последнему пофигу с кем воюет его страна, если в холодильнике есть что кушать.
Сейчас под путином зашатались обе опоры. Можно сколько угодно рассказывать, что спецоперация идет по плану, но даже самые упоротые ватаны понимают, что возникла серьезная проблема. Для осады такой крупной страны, как Украина, требуются нереальные денежные и человеческие ресурсы, а также хоть сколько-то лояльное население. Через 2-3 месяца цены на продовольствие существенно вырастут, что даже у пенсионеров начнёт хватать средств на базовые товары.

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0
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Наил

Поддержу этот коммент.
За последние 20-30 лет во вторжении в чужие страны участвовали многие - США, Россия, Израиль, другие и даже сама Украина (Международные коалиционные силы в Ираке) - но почему-то все эти страны не под санкциями!!!

Надо это всем по-чаще вспоминать и вот это выводить на повестку во всех этих странах!

Нас не оправдываю. Наши преследуют свои цели для удержания власти в РФ любой ценой!

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1
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Igor Shkarin

Как можно сравнивать агрессора с 20% мировой экономики с агрессорчиком в 2%. Тут тупо силы не равны. Если рассматривать вторжение, как инвестицию, то очень уж рисковая задумка. Очевидно, экономика охуевает от нажима. Америка по-моему вообще, кроме осуждения, ничего не получила за свое самоуправство.

Разве нет?

Соответственно ответ вопрос "а почему им можно?" — потому что куда независимее.

Ну и субъективщины: по-моему Путин хочет успеть ещё след в истории оставить. Раз экономику так быстро не получается развить, буду пушками трясти.

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1
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Денис Малявкин

Потому что против нас работают вот таким образом

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24
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Вяйняймейнен Уленшпигель

За такое можно на него подавать жалобу в ЕСПЧ из-за попыток давления на компании

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6
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Денис Малявкин

Это не сработает, против России так можно действовать, надо просто эту методичку переводить и рассылать в компании и предупреждать, топов этих компаний, что потерянное место будет потеряно навсегда, вернуться будет сложно

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1
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Вяйняймейнен Уленшпигель

Ещё нужно разослать это по западным СМИ, чтобы там шум поднялся

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0
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Igor Shkarin

Ну навсегда эт перебор. Боингу так скажи — рассмеется ведь.

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0
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Nan Nan

Лоббирование на западе вроде как не запрещено

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0
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Вяйняймейнен Уленшпигель

Здесь больше похоже на манипуляции рынком

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2
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Nan Nan

Похоже, но условного Маска за подобные манипуляции так и не наказали

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0
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Вяйняймейнен Уленшпигель

У Маска куча денег, плюс стратегически важные производства. Думаю, пока не трогают, но папочка на него растёт. Как было с Белфортом.

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0
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Nan Nan

Да и тот вроде просидел всего пару лет вместо четырёх

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1
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Павел Морозов

Пострадают россияне

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3
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Chok Chok

Вот за это надо выходить и митинговать? За это надо ломать спину и получать удар током от ОМОНа? При этом понимая, что твой протест ничего не изменит в этой стране? Да пошло оно все

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0
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Alexey

Может в россии станут дружнее

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–1
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Chok Chok

Это только все делает хуже, теперь те кто сочувствовал Украине, будут поворачивается против. Это обратная агитация.

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2
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Alexey

Да ну. Там всегда было плохо, либо я так попадал. Но в 2010 году, празднуя новый год в украине, я унёс только плохие впечатления, потому что узнавая, что я из россии вели себя неадекватно и чуть ли не в драку лезли.
Киев 2010. Отвратительно.

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1
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kir.st

Дайте конкретную ссылку плиз

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0
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Уполномоченный теркин30см

Интересно, а по _российским_ законам товарищу что светит за такое? Если он еще не успел сбежать с территории Украины - могут ведь и применить

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0
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Dmitry Porkhaev

Хоть что-то хорошее😶

Вчера MacPaw (подписка на приложения для мака) убрала подписку, я в шоке буду пиратить значит все

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11
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Дмитрий Александрович

А еще MacPaw имеет непосредственное отношение к приостановке работы Google Ads в России. Они первыми начали заваливать рунет тоннами рекламы с призывами к митингам. Остальные кибервоины уже намного позднее подключились.

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3
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Dmitry Porkhaev

Серьезно?

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0
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Сергей

Компания родом из Киева, тут же главный офис и почти весь штат сотрудников. Ожидаемо. У них ещё ряд весьма популярного софта, который ждёт подобная судьба

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3
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Dmitry Porkhaev

Да я вкурсе, что родом из Киева, но как-то обидно. Я с самого появления с ними, ладно придется пиратить как оьычно

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0
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Илья Куприк

Спасибо, что остались адекватные компании и люди, которые имеют смелость не поддаваться истерии , а работать по существу. Да санкции , да хотят надавить на рф, но упражняются почему-то в игру - какой ещё бред выдумать, чтобы попасть в правильную повестку (например , сегодня эпл запретила пользователям из России смотреть свою весеннюю презентацию)

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10
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Сергей Ветров

т.е. бред, который россиянам льют 24х7х365 из ТВ для вас ОК, а тут уже перебор?

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–3
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Nan Nan

Кто из посетителей vc смотрит ТВ?
Процентов 10?

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4
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Chok Chok

Ну дак иди воюй против телевизора, или дотянутся не можешь?

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1
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Сергей Ветров

вот и любители ТВ подтянулись.... "дотянутЬся", книгу хоть какую-то когда в последний раз читали?

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0
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Chok Chok

Книги не являются подтверждением наличия ума, вообщем, по тебе как раз видно

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1
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Сергей Ветров

даже отвечать не буду, тут все ясно

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0
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Chok Chok

Абсолютно, пока-пока

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0
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Alex Shevchenko

РКН все поправит 😈😁

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5
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Евгений Гришин

А тем временем Макдональдс продолжает кормить людей 😅

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4
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Игорь Финогенов

Табачные гиганты BAT и JTI аналогично продолжают травить

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3
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Илья Куприк

Вряд ли Макдональдс уйдёт из России , слишком лакомый рынок ))

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1
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Michael C

Как и крупные европейские финансовые группы, HCF, Raif, UniCredit, Alianz.
Санкции направлены лишь на то, чтобы озлобить людей..

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0
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Nan Nan

Всё так, только озлобление у большинства людей будет не в сторону властей, а в сторону запада

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1
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Michael C

Ну не скажите, на улицы вон тысячи дебилов каждый день выходят.

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–1
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evilnw

Мак вполне может свалить. Всё будет зависеть от получаемой прибыли. Когда рубль упадёт до 200 рублей за доллар, то получается, что у компании снизится долларовая выручка + проблемы благосостояния людей, которые реже станут ходить в ТЦ и забегаловки + невозможность вывести выручку в доллары. Ну и к чему Маку нужен будет такой гемморой?

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0
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Chok Chok

Не улёт он никуда, и остальные бы не ушли, если бы украинцы не развернули целую компанию против либеральности настроенных людей в России.

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–2
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Даниил

Дело времени, когда они уйдут. Скорее всего большинство западных брендов покинут нашу страну в течение пары месяцев

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–2
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Павел Морозов

Молодцы! Хоть кто-то россиян не блокирует

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3
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Anderson Silva

Красвачики! Я знал, что Cloudflare лучшие, технический блог самый крутой у них.

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3
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Elena Kuznetsova

Обсудив с правительством и гражданским обществом….они решили оставить, то есть и правительство ждет какого-то нужного им результата от этого, я даже не хочу озвучивать какого. Грустно это всё. Интернет зависит от правительств.

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2
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NeoCorteX

Странно это все

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0
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Михаил Костриков

А что тут странного??? Вот тут, как раз, всё понятно. Ни один бизнесмен не откажется даже от 1% выручки хоть где - иначе бы они не стали бизнесменами! И когда уходят из России, то понятно, что не по доброй воле. Это война, война глобальная и началась она уже давно

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6
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Stas Vasilevskii

Именно. Я осуждаю всеми фибрами души действия Путина и понимаю все экономические последствия, военные, индивидуальные санкции. Но есть ряд санкции, которые просто тупорылые. Последнее вообще, что нужно делать... это ограничивать доступ Россиян в интернет. Владимир Владимирович и сам это сделает, не беспокойтесь.

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2
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Nan Nan

Само собой сделает
От свифта нас можно сказать отключили изнутри
Так и от интернета отключат :(

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0
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Игорь Дукаревич

Коллеги, а кто знает: как теперь оплачивать cloudflare, если с 10 марта карты visa и mastercard не будут работать в иностранных биллингах?

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1
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Илья Куприк

Наверное попробовать кобейджинговую карту мир - юнион пей, ее если напрямую не примут , то всяко пей пал или другие агрегаторы поддерживают юнион пей китайский , есть рф банки с такими предложениями, гуглите

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2
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Nan Nan

PayPal вроде больше не работает с российскими картами

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1
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Прямой угол

Что насчёт банковского перевода?

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–1
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Вася Пражкин

Засылать челнока с баблом.

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–2
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Даниил

Наконец вижу вменяемую позицию. А то порой кажется, что всему миру наоборот хочется усугубить всё это дерьмо до конца. Сделать нашу власть окончательно непотопляемой, а лояльных западу и Украине людей оттолкнуть от себя. Хотя оно, видимо, так и есть.

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1
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Алексей Я.

Неужели до кого-то дошло, что это лучший способ решения проблемы? Свободный доступ к информации даёт возможность трезво оценивать положение и не паниковать. И скорей потушить этот адский пожар.

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1
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Арсен Бахметев

Все правильно, без интернета россиянам останется только телик

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1
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Breitson Live

Да успокойтесь, их отключат, как не санкциями так росскомнадзор

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1
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Alex Bylim

еще пару разбомбленых домов и убитых семей как сегодня в Сумах ночью, Cloudflare сам педерацию будит DDOSить

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–1
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Павел -

А как платить им из России он так и не сказал. ))

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0
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Сергей Ветров

русоресурсы сами скоро отключатся, Cloudflare ведь деревянными не принимает оплату

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0
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Nan Nan

В этом и коварство

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0
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Денис Малявкин

А что мешает привязать карту юнионпей?

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0
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Уполномоченный теркин30см

там есть весьма неплохой бесплатный план.

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Александр Сенс

Че по тарифам на чебурнет ?

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