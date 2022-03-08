«России нужно больше доступа к интернету, а не меньше»: Cloudflare отказался отключать российских пользователей Статьи редакции
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Глава американской компании-разработчика продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare Мэттью Принц рассказал в блоге о том, какие шаги предпринимает компания в Украине и России после начала «военной операции».
В частности, по его словам, из-за массовых санкций правительств разных стран оказание каких-либо услуг в России сейчас чревато проблемами. Но Cloudflare за последние несколько лет разработала «надёжную и комплексную программу» для соблюдения новых вводимых санкций — и соблюдает их.
Например, компания ввела ограничения для клиентов, связанных с теми, против кого наложены санкции. Но кроме этого, Cloudflare получила несколько звонков с требованием прекратить предоставлять все услуги в России.
Дай я тебя пацалую
Мамин золотой!
"Cloudflare получила несколько звонков с требованием прекратить предоставлять все услуги в России."
Как я ранее уже комментировал, но меня, почему-то заминусовали, компаниям путём угроз заставляют уходить из России. Просто не все раскрывают реальную причину.
Насчёт угроз - это недостоверные данные.
Достоверные причины две:
- невозможность платить за услуги иностранным компаниям. Они берут в валюте. Валютные платежи с 1 марта запрещены. Указом Путина, напомню. Поэтому нетфликс и спотифай могут конечно уходить по другим причинам, но основная - россияне больше не в состоянии заплатить.
- репутационных риски, которые ведут к убыткам. Кока кола не ушла, и сейчас простые американские звёзды :) - не политики! - призывают к ее бойкоту.
Потому что работать в стране-агрессоре и вкладываться в ее экономику - это цинизм и не понравится покупателям на западе без всяких политик и санкций.
Вот этих двух пунктов вполне достаточно для массового оттока. И не надо придумывать новые.
Потому что работать в стране-агрессоре и вкладываться в ее экономику - это цинизм и не понравится покупателям на западе без всяких политик и санкций
Да ну не преувеличивайте. Последние пару десятков раз нравилось - понравится и сейчас.
Всё же не последние 2 десятка лет, а с 2014. Да и то в 2014 всё обошлось без крови. Потому все закрыли глаза. Сейчас уже трудно это делать, когда каждый день умирают мирные люди, а их жилые дома превращаются в кучу мусора.
Извините за может быть цинизм.
Но я вот думаю, а за что люди отдают жизни?
Свободу и независимость от кого?!
Что у них как физ лиц есть такого, чего они лишатся?!
Сейчас они лишаются жизни.
Нелепый патриотизм. Не логичный. Не рациональный.
Не в Украине, а вообще это свойственно человеку, как одна из ошибок мышления имхо, помноженная на пропаганду.
Тем более, когда военное поражение это вопрос лишь времени (тут не надо комплексовать, у всех разные вооруженные силы, это норма) и соответственно жертв.
Ну вернется завтра Янукович из Ростова.
И что? Это реально значительно ХУЖЕ чем уничтожить нахер страну, лишить её среднесрочного будущего, погибнуть?
Вот если завтра мне скажут, что вместо Путина приедет Макрон допустим, мне реально безразлично. Ну хорошо, любой другой не кровавый автократ. Война vs Марионеточное правительство, но с открытыми границами и так далее.
Кто минусует, мне хочется понять ваши аргументы.
Только не нужно писать, чтобы просто переспорить, без кричалок, с логичными аргументами.
Я рассуждаю, это не нападки, меня не нужно любой ценой переубедить.
И еще, те кто минусуют, вы же не на фронте видимо.
И погибать не планируете.
Вы уверены, что ваши "минусы" честны?
Умереть должен кто-то другой?
Допустим вы можете привести ряд аргументов. Хорошо. Вы готовы на этой неделе отдать жизнь за это? Жизнь своего брата, дяди? Что ж это за аргументы такие могут быть...
Есть такая философская точка зрения, что люди никогда не воюют за власть и за землю. Они воюют за привычный уклад вещей. Это уже даже наверное в сторону Юнга, про коллективное бессознательное. В этом отношении очень символично как с той стороны обзываются "Мордором" и "орками".
По такой логике получается, что если вам все равно, кто будет сверху, значит вы считаете, что новый порядок вещей вам жизнь не испортит.
Круто!
Но это и есть про психологию, про Докинза и так далее.
Вторая часть более по-логике: "значит вы считаете, что новый порядок вещей вам жизнь не испортит".
Вот я не понимаю как у простого гражданина изменился бы порядок вещей. И сопоставить это со своей смертью и своих близких. Я хз.
Пол мира живет без суверенитета, даже топовые экономики типа Японии и т.д. Понятно, что они подчиняются той "культуре" которая их устраивает (не факт), но мы же противопоставляем все это войне.
А ну да, Грузии же не было в 2008, 8 августа, кстати. Тогда, правда, все значительно быстрее закончилось.
Ты точно знаешь, что было в 2008? Ничего не перепутал? А где вопросы про Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан?
Ты точно знаешь, что было в 2008? Ничего не перепутал?
Просвети что именно я перепутал в контексте
Всё же не последние 2 десятка лет, а с 2014.
А где вопросы про Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан?
Могу еще про Руанду и Сомали спросить, но это кого-то волнует?
Компаниям угрожают , угрожают лично топам, есть методички как это делать
Да, но в любом случае хотя бы часть компаний ушла или перестала оказывать услуги потому, что их "попросили". Это 100%.
Указ президента не запрещает юрлицам переводить
А что в этом странного?
Гражданское общество давит на правительство, правительство давит на компании, компании выполняют требования, граждане удовлетворены, компания имеет лишний рекламный повод и, как следствие, повышение продаж в странах, где большинство настроено против РФ.
Вроде бы, это все очевидно.
Это не гражданское общество давит на компании. Это стратеги-политики давят, пытаясь выдать это за мнение гражданского общества.
А еще стратего-политические рептилоиды с планеты Нибиру готовят секретный план по отключению РФ от интернета?
Странного то, что , давят там, где, как бы, демократия, свобода слова, равенство и все такое.
Нам от этого не легче...
Тогда минусили, сейчас плюсуют. Здесь быстро переобуваются, не переживай)
Такое ощущения, что люди говоря про недовольство об уходах компаний, говорят, что им звонят, угрожают и прочее, не замечают слона в комнате, почему это происходит.
Ну вы что, все же дело исключительно в репутации, которой зарубежные компании так дорожат… а не в деньгах и угрозах.
Там украинский цифровой министр всем спамит запросами просто. Ну работа у него такая, в условиях информационной войны.
Меня как украинца коробит немного такая настойчивость, а с другой стороны пока гибнут люди - все способы хороши
Ну хоть кто-то не бежит блокировать Россию по указке из центрального комитета демократической (смеюсь) партии США.
Где они все были, когда США вторгались в чужие страны и уничтожали там мирное население, диктуя свои условия необходимые для прекращения геноцида?
Покажите, пажалста, фотку указки.
Где вы были, когда Годзилла разрушал Нью Йорк?
ВОСИМЬ ЛЕТ!!!111
Себя лучше начинать, а не на других смотреть
Ну так многие компании отказались работать с Пентагоном из-за потери репутации.
А почему тогда многие компании решили прекратить работать с российскими компаниями и работать на российском рынке, а не только с Министерством Обороны РФ? Ну, по вашей логике.
Потому что у нас фактически диктатура без выборов. Диктатор пытается опираться на военных и на массовый электорат. Последнему пофигу с кем воюет его страна, если в холодильнике есть что кушать.
Сейчас под путином зашатались обе опоры. Можно сколько угодно рассказывать, что спецоперация идет по плану, но даже самые упоротые ватаны понимают, что возникла серьезная проблема. Для осады такой крупной страны, как Украина, требуются нереальные денежные и человеческие ресурсы, а также хоть сколько-то лояльное население. Через 2-3 месяца цены на продовольствие существенно вырастут, что даже у пенсионеров начнёт хватать средств на базовые товары.
Поддержу этот коммент.
За последние 20-30 лет во вторжении в чужие страны участвовали многие - США, Россия, Израиль, другие и даже сама Украина (Международные коалиционные силы в Ираке) - но почему-то все эти страны не под санкциями!!!
Надо это всем по-чаще вспоминать и вот это выводить на повестку во всех этих странах!
Нас не оправдываю. Наши преследуют свои цели для удержания власти в РФ любой ценой!
Как можно сравнивать агрессора с 20% мировой экономики с агрессорчиком в 2%. Тут тупо силы не равны. Если рассматривать вторжение, как инвестицию, то очень уж рисковая задумка. Очевидно, экономика охуевает от нажима. Америка по-моему вообще, кроме осуждения, ничего не получила за свое самоуправство.
Разве нет?
Соответственно ответ вопрос "а почему им можно?" — потому что куда независимее.
Ну и субъективщины: по-моему Путин хочет успеть ещё след в истории оставить. Раз экономику так быстро не получается развить, буду пушками трясти.
Потому что против нас работают вот таким образом
За такое можно на него подавать жалобу в ЕСПЧ из-за попыток давления на компании
Это не сработает, против России так можно действовать, надо просто эту методичку переводить и рассылать в компании и предупреждать, топов этих компаний, что потерянное место будет потеряно навсегда, вернуться будет сложно
Ещё нужно разослать это по западным СМИ, чтобы там шум поднялся
Ну навсегда эт перебор. Боингу так скажи — рассмеется ведь.
Лоббирование на западе вроде как не запрещено
Здесь больше похоже на манипуляции рынком
Похоже, но условного Маска за подобные манипуляции так и не наказали
У Маска куча денег, плюс стратегически важные производства. Думаю, пока не трогают, но папочка на него растёт. Как было с Белфортом.
Да и тот вроде просидел всего пару лет вместо четырёх
Пострадают россияне
Вот за это надо выходить и митинговать? За это надо ломать спину и получать удар током от ОМОНа? При этом понимая, что твой протест ничего не изменит в этой стране? Да пошло оно все
Может в россии станут дружнее
Это только все делает хуже, теперь те кто сочувствовал Украине, будут поворачивается против. Это обратная агитация.
Да ну. Там всегда было плохо, либо я так попадал. Но в 2010 году, празднуя новый год в украине, я унёс только плохие впечатления, потому что узнавая, что я из россии вели себя неадекватно и чуть ли не в драку лезли.
Киев 2010. Отвратительно.
Дайте конкретную ссылку плиз
Хоть что-то хорошее😶
Вчера MacPaw (подписка на приложения для мака) убрала подписку, я в шоке буду пиратить значит все
А еще MacPaw имеет непосредственное отношение к приостановке работы Google Ads в России. Они первыми начали заваливать рунет тоннами рекламы с призывами к митингам. Остальные кибервоины уже намного позднее подключились.
Серьезно?
Компания родом из Киева, тут же главный офис и почти весь штат сотрудников. Ожидаемо. У них ещё ряд весьма популярного софта, который ждёт подобная судьба
Да я вкурсе, что родом из Киева, но как-то обидно. Я с самого появления с ними, ладно придется пиратить как оьычно
Спасибо, что остались адекватные компании и люди, которые имеют смелость не поддаваться истерии , а работать по существу. Да санкции , да хотят надавить на рф, но упражняются почему-то в игру - какой ещё бред выдумать, чтобы попасть в правильную повестку (например , сегодня эпл запретила пользователям из России смотреть свою весеннюю презентацию)
т.е. бред, который россиянам льют 24х7х365 из ТВ для вас ОК, а тут уже перебор?
Кто из посетителей vc смотрит ТВ?
Процентов 10?
Ну дак иди воюй против телевизора, или дотянутся не можешь?
вот и любители ТВ подтянулись.... "дотянутЬся", книгу хоть какую-то когда в последний раз читали?
Книги не являются подтверждением наличия ума, вообщем, по тебе как раз видно
даже отвечать не буду, тут все ясно
Абсолютно, пока-пока
РКН все поправит 😈😁
А тем временем Макдональдс продолжает кормить людей 😅
Табачные гиганты BAT и JTI аналогично продолжают травить
Вряд ли Макдональдс уйдёт из России , слишком лакомый рынок ))
Как и крупные европейские финансовые группы, HCF, Raif, UniCredit, Alianz.
Санкции направлены лишь на то, чтобы озлобить людей..
Всё так, только озлобление у большинства людей будет не в сторону властей, а в сторону запада
Ну не скажите, на улицы вон тысячи дебилов каждый день выходят.
Мак вполне может свалить. Всё будет зависеть от получаемой прибыли. Когда рубль упадёт до 200 рублей за доллар, то получается, что у компании снизится долларовая выручка + проблемы благосостояния людей, которые реже станут ходить в ТЦ и забегаловки + невозможность вывести выручку в доллары. Ну и к чему Маку нужен будет такой гемморой?
Не улёт он никуда, и остальные бы не ушли, если бы украинцы не развернули целую компанию против либеральности настроенных людей в России.
Дело времени, когда они уйдут. Скорее всего большинство западных брендов покинут нашу страну в течение пары месяцев
Молодцы! Хоть кто-то россиян не блокирует
Красвачики! Я знал, что Cloudflare лучшие, технический блог самый крутой у них.
Обсудив с правительством и гражданским обществом….они решили оставить, то есть и правительство ждет какого-то нужного им результата от этого, я даже не хочу озвучивать какого. Грустно это всё. Интернет зависит от правительств.
Странно это все
А что тут странного??? Вот тут, как раз, всё понятно. Ни один бизнесмен не откажется даже от 1% выручки хоть где - иначе бы они не стали бизнесменами! И когда уходят из России, то понятно, что не по доброй воле. Это война, война глобальная и началась она уже давно
Именно. Я осуждаю всеми фибрами души действия Путина и понимаю все экономические последствия, военные, индивидуальные санкции. Но есть ряд санкции, которые просто тупорылые. Последнее вообще, что нужно делать... это ограничивать доступ Россиян в интернет. Владимир Владимирович и сам это сделает, не беспокойтесь.
Само собой сделает
От свифта нас можно сказать отключили изнутри
Так и от интернета отключат :(
Коллеги, а кто знает: как теперь оплачивать cloudflare, если с 10 марта карты visa и mastercard не будут работать в иностранных биллингах?
Наверное попробовать кобейджинговую карту мир - юнион пей, ее если напрямую не примут , то всяко пей пал или другие агрегаторы поддерживают юнион пей китайский , есть рф банки с такими предложениями, гуглите
PayPal вроде больше не работает с российскими картами
Что насчёт банковского перевода?
Засылать челнока с баблом.
Наконец вижу вменяемую позицию. А то порой кажется, что всему миру наоборот хочется усугубить всё это дерьмо до конца. Сделать нашу власть окончательно непотопляемой, а лояльных западу и Украине людей оттолкнуть от себя. Хотя оно, видимо, так и есть.
Неужели до кого-то дошло, что это лучший способ решения проблемы? Свободный доступ к информации даёт возможность трезво оценивать положение и не паниковать. И скорей потушить этот адский пожар.
Все правильно, без интернета россиянам останется только телик
Да успокойтесь, их отключат, как не санкциями так росскомнадзор
еще пару разбомбленых домов и убитых семей как сегодня в Сумах ночью, Cloudflare сам педерацию будит DDOSить
А как платить им из России он так и не сказал. ))
русоресурсы сами скоро отключатся, Cloudflare ведь деревянными не принимает оплату
В этом и коварство
А что мешает привязать карту юнионпей?
Че по тарифам на чебурнет ?
Продажи рекламы в своих сервисах уже остановила Google.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…
Она могла бы заменить Visa и Mastercard, которые приостановили работу в стране.
У компании «нет другого выхода».
Она начнётся 8 марта в 21:00 мск.