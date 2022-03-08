Discord и Spotify не работают: у них произошёл сбой по всему миру Статьи редакции
Не только в России и Белоруссии.
- Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервисам вечером 8 марта. Неполадки возникли по всему миру.
- В Discord подтвердили, что случился сбой. Компания уже работает над его устранением.
- Пользователи Spotify не могут авторизоваться в приложении, получая сообщение о неправильном логине или пароле.
- По данным сервиса DownDetector, Discord и Spotify недоступны для некоторых пользователей в разных странах, в том числе в США. Таким образом, сбой не связан с ограничением работы сервиса в России и Белоруссии.
Я уж решил, что заблокировали, и удалил :/
ага, я тоже...
Кто просил так спешить?) 😂
Вас не Стефан Цвейг зовут случайно?
Наверно это хакеры из России сделали🤔
Да уж скорее с Украины, хакерам из России-то это зачем. Типа - давайте тоже прекращайте предоставлять свои сервисы русским, если не хотите, чтобы вас взламывали >_>
Аххахахах , а я то думал , уже скачал Deezer
Дизер объявил что не будет больше работать рф
Зря скачал
У жены Spotify работает, а меня выкинуло и зайти не могу
Я уже так испугалась, думала больше никогда не увижу свои плейлисты😢🤧
Фух, прямо отлегло. Буквально позавчера с помощью этого сообщества оплатила на год спотифай, что называется в последний момент успела, и сегодня - оп-па.
Причём пишу на имейл саппорта с которого они мне писали - имейлы не доставляются.
Я было подумала что всепропало.
А тут радость-то какая, глобальный сбой 💋
Хмм.. Как связаны Discord и Spotify?
Значит в одном облаке сидят. Хотя как у компании такого уровня нет мульти дц кластера и зон доступности - вопрос
К одной розетке подключены походу)
Aws?
Хотя, тогда бы полегло гораздо больше всего
он продолжал работать до тех пор, пока я не решил переключить песню 🥲
надо было дальше слушать этот плейлист
через VPN работает ))
У меня нет. Все впн перепробовала.
🤔
Figma тоже упала
У меня работает
а у меня -7, на двух компах
На какой срок закрываются точки, неизвестно.
Коротко о главных анонсах и технике, которую пока не планируют привозить в Россию.
Компания рассказала, как можно оплатить подписку.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Израильская фриланс-биржа Fiverr добавила продавцам из России возможность мгновенного вывода денег. Комиссия за него составляет всего 1% (прежде было больше, но точно не помню сколько. Кажется что-то около 15$). Ранее выводить средства с сервиса можно было только через две недели после принятия заказчиком работы.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…