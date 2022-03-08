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Discord и Spotify не работают: у них произошёл сбой по всему миру Статьи редакции

Не только в России и Белоруссии.

  • Пользователи сообщили о проблемах с доступом к сервисам вечером 8 марта. Неполадки возникли по всему миру.
  • В Discord подтвердили, что случился сбой. Компания уже работает над его устранением.
Discord @discord
We’re aware of an issue causing message failures and are working on a fix.

Apologies for the disruption & thx for hanging tight!
«Нам известно о проблеме со сбоем сообщений, работаем над решением. Извините за сбой и спасибо за ожидание»
  • Пользователи Spotify не могут авторизоваться в приложении, получая сообщение о неправильном логине или пароле.
Spotify Status @SpotifyStatus
Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!
«Что-то не так, мы разбираемся. Спасибо, что сообщили»
  • По данным сервиса DownDetector, Discord и Spotify недоступны для некоторых пользователей в разных странах, в том числе в США. Таким образом, сбой не связан с ограничением работы сервиса в России и Белоруссии.

#новость #spotify #discord

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Максим Игумнов

Я уж решил, что заблокировали, и удалил :/

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Andrey Vinokurov

ага, я тоже...

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Макс Смирнов

Кто просил так спешить?) 😂

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Василий Степанофф

Вас не Стефан Цвейг зовут случайно?

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farukh boynurov

Наверно это хакеры из России сделали🤔

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Lis

Да уж скорее с Украины, хакерам из России-то это зачем. Типа - давайте тоже прекращайте предоставлять свои сервисы русским, если не хотите, чтобы вас взламывали >_>

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–2
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Anovv

Аххахахах , а я то думал , уже скачал Deezer

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Юлия Мочалова

Дизер объявил что не будет больше работать рф

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4
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DeadFine

Зря скачал

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2
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Андрей Породзинский

У жены Spotify работает, а меня выкинуло и зайти не могу

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2
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Valeria Rusinova

Я уже так испугалась, думала больше никогда не увижу свои плейлисты😢🤧

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Мария Богоделова

Фух, прямо отлегло. Буквально позавчера с помощью этого сообщества оплатила на год спотифай, что называется в последний момент успела, и сегодня - оп-па.

Причём пишу на имейл саппорта с которого они мне писали - имейлы не доставляются.

Я было подумала что всепропало.

А тут радость-то какая, глобальный сбой 💋

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Сергей Кузнецов

Хмм.. Как связаны Discord и Spotify?

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Denis

Значит в одном облаке сидят. Хотя как у компании такого уровня нет мульти дц кластера и зон доступности - вопрос

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Akmalkhan Rashidov

К одной розетке подключены походу)

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Pavel Romanov
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Anton Smets

Aws?
Хотя, тогда бы полегло гораздо больше всего

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Даниил Январский

он продолжал работать до тех пор, пока я не решил переключить песню 🥲
надо было дальше слушать этот плейлист

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Афанасий Гузаиров

через VPN работает ))

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Мария Богоделова

У меня нет. Все впн перепробовала.

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Афанасий Гузаиров

🤔

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Marat Nazargulov

Figma тоже упала

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Konversov Play

У меня работает

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Marat Nazargulov

а у меня -7, на двух компах

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