Теперь в мессенджере можно проводить прямые эфиры с помощью сторонних программ.

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11 марта Telegram рассказал об обновлениях мессенджера.

Менеджер загрузок

В Telegram можно делиться файлами любого формата размером до 2 ГБ, также всем пользователям доступно неограниченное облачное хранилище.

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В поиске можно найти новую вкладку «Загрузки» и увидеть все скачиваемые и недавно загруженные файлы. Там же — поставить загрузку на паузу, перезапустить или изменить её приоритет.

Меню вложений

При отправке нескольких фотографий или видеозаписей можно редактировать альбом — менять порядок файлов, убирать лишнее, добавлять подписи. Для этого надо нажать на «Выбрано» в верхней части меню.

В обновленном разделе «Файлы» можно увидеть все недавно отправленные файлы и воспользоваться поиском по названию.

Трансляции с помощью сторонних программ

В группах и каналах можно проводить видеотрансляции без ограничений на число зрителей с помощью OBS Studio или XSplit Broadcaster. Например, чтобы добавить титры, использовать хромакей или переключаться между разными окнами.