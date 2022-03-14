Telegram добавил менеджер загрузок, редактирование альбомов и неограниченное облачное хранилище Статьи редакции
Теперь в мессенджере можно проводить прямые эфиры с помощью сторонних программ.
11 марта Telegram рассказал об обновлениях мессенджера.
Менеджер загрузок
В Telegram можно делиться файлами любого формата размером до 2 ГБ, также всем пользователям доступно неограниченное облачное хранилище.
В поиске можно найти новую вкладку «Загрузки» и увидеть все скачиваемые и недавно загруженные файлы. Там же — поставить загрузку на паузу, перезапустить или изменить её приоритет.
Меню вложений
При отправке нескольких фотографий или видеозаписей можно редактировать альбом — менять порядок файлов, убирать лишнее, добавлять подписи. Для этого надо нажать на «Выбрано» в верхней части меню.
В обновленном разделе «Файлы» можно увидеть все недавно отправленные файлы и воспользоваться поиском по названию.
Трансляции с помощью сторонних программ
В группах и каналах можно проводить видеотрансляции без ограничений на число зрителей с помощью OBS Studio или XSplit Broadcaster. Например, чтобы добавить титры, использовать хромакей или переключаться между разными окнами.
Другие обновления Telegram: обновленные страницы профилей, которые могут посмотреть и незарегистрированные пользователи, ссылки на номер телефона, новый интерфейс авторизации.
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неограниченное облачное хранилище.
за чей счет банкет?
тов. майор заботится о тебе.
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Кайф. Осталось чтоб перестал тупить
всем пользователям доступно неограниченное облачное хранилище
Я так понимаю история такая же как с "без рекламы навсегда".