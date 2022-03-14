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Маша Цепелева

Telegram добавил менеджер загрузок, редактирование альбомов и неограниченное облачное хранилище Статьи редакции

Теперь в мессенджере можно проводить прямые эфиры с помощью сторонних программ.

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11 марта Telegram рассказал об обновлениях мессенджера.

Менеджер загрузок

В Telegram можно делиться файлами любого формата размером до 2 ГБ, также всем пользователям доступно неограниченное облачное хранилище.

В поиске можно найти новую вкладку «Загрузки» и увидеть все скачиваемые и недавно загруженные файлы. Там же — поставить загрузку на паузу, перезапустить или изменить её приоритет.

Меню вложений

При отправке нескольких фотографий или видеозаписей можно редактировать альбом — менять порядок файлов, убирать лишнее, добавлять подписи. Для этого надо нажать на «Выбрано» в верхней части меню.

В обновленном разделе «Файлы» можно увидеть все недавно отправленные файлы и воспользоваться поиском по названию.

Трансляции с помощью сторонних программ

В группах и каналах можно проводить видеотрансляции без ограничений на число зрителей с помощью OBS Studio или XSplit Broadcaster. Например, чтобы добавить титры, использовать хромакей или переключаться между разными окнами.

Другие обновления Telegram: обновленные страницы профилей, которые могут посмотреть и незарегистрированные пользователи, ссылки на номер телефона, новый интерфейс авторизации.

#telegram

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5 комментариев
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Dan Grigoryev

неограниченное облачное хранилище.
за чей счет банкет?

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badResistor

тов. майор заботится о тебе.

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Dengi

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Евгений Анатольевич

Кайф. Осталось чтоб перестал тупить

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Злой Полушубок

всем пользователям доступно неограниченное облачное хранилище
 Я так понимаю история такая же как с "без рекламы навсегда".

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