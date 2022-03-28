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ЕС рассмотрит законопроект, который заставит Apple разрешить скачивание приложений со сторонних источников Статьи редакции

Как и работу альтернативных магазинов на своей мобильной ОС.

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О том, что Apple будет вынуждена изменить свои правила касательно сторонних приложений и магазинов, сообщается в анонсированном Евросоюзом законопроекте о цифровых рынках — Digital Markets Act.

В Еврокомиссии отдельно прокомментировали этот пункт, отметив, что компании не должны ограничивать своих пользователей в плане выбора цифровых магазинов и источников загрузки приложений.

Мы считаем, что у владельца смартфона должен быть выбор, как использовать его. Эта свобода включает в себя возможность выбирать альтернативные источники приложений.

Обладатель смартфона по-прежнему может пользоваться безопасными и надёжными услугами магазина. Но если он этого пожелает, сможет выбрать и другие безопасные цифровые магазины.

Йоханнес Барке
представитель Еврокомиссии

Помимо дополнительных магазинов законопроект предписывает разрешить скачивание со сторонних источников, а также размещать разработчикам приложения в App Store без обязательного использования платёжных систем Apple.

Европейский парламент ещё не проголосовал за принятие законопроекта, однако этот процесс должен пройти без особых проблем, считает The Verge. Издание пишет, что DMA может вступить в силу уже в октябре 2022 года. После этого страны в составе Евросоюза смогут выбирать, как именно интерпретировать DMA в национальном законодательстве.

В Apple выразили свою обеспокоенность, отметив, что некоторые пункты DMA создают ненужные уязвимости касательно конфиденциальности и безопасности пользователей. Представитель корпорации также заявил, что законопроект может запретить им взимать плату за интеллектуальную собственность, в которую Apple активно инвестирует.

#новость #apple

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22 комментария
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RomanistHere

Чтобы установить сторонний магазин нужно будет в настройках в самом неочевидном месте - которое никто никогда без гайда не найдёт - включить разрешение. А упоминаться самими Эйплами это нигде не будет, мб в рассылке какой-то маленькими буквами внизу под "отписаться".

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Василий Степанофф

ВПН сейчас даже бабки научились пользоваться. И этим научатся
После квеста с подключением СБП в Сбере ничего не страшно

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Supneff

Никто не отменяет того, что умные ребята в гугле инфо повесят и всём раструбят 😄

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Илья Меджидов

Насколько я знаю, обычно подобные законы сопровождаются формулировками вроде "функционал должен быть прост во включении для обычного пользователя" и если это в итоге не так - проводят оценку и идут в суд.

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Тимур Петров

Продам гараж.

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MadRat96

Отличный законопроект, даёшь аналог f-droid на телефонах эпл

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Олег Комаров

Нам помогают что ли?

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умный человек

ЕС рассмотрит законопроект, который заставит Apple сделать сальтуху

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Igi Kont

Интересно, сейчас тут в комментариях будут ныть о том, что это снизит безопасность и лично они не хотят, что бы на их айфон можно было установить приложение и вообще apple могут сами все решать.

Особенно, с учетом перспективы отключения сервисов apple в России.

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Глобальный спрей

Ноют нищуки, которые хотят ставить халяву в обход.

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Alexey Y

И прям все яблофоны смогут скачивать со сторонних?

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Винниамин Пяточков

Интересно, что заставило ЕС именно сейчас об этом задуматься? Как раньше жили?

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AritoKisska

До написания законов в европе сотни лет, тысячу, царил хаос, изнасилования, грабежи. Но время все урегулирует, жизнь меняется, меняется уклад. Смартфонам сколько лет, 20-30 ? А может вообще 10 с хвостиком , я про массовый ход. Нельзя же в первый день свод законов составить на никому не понятный рынок. Так что это даже быстро, 5-10-15 лет и законы уже пишут, даже крипту в силки берут, это очень быстро. Раньше по 200 лет жопу тящили что бы решить пиратство это плохо, или каперы это приемлемо. Дилемма на сотню лет. Так что сегодня все очень быстро идет.

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Иван Лезгинов

Австралия с 2017 года пытается это решить(хз что именно их тормозит). Думаю еще пачка стран аналогичной задачей занимается.

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Иван Лезгинов

Лет через 10 получим возможность поставить приложение Мир Пей из сторонних источников. А еще через 10 возможно и доступ сторонним приложениям к NFC завезут.

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Dimitri

NFC уже давно открыто для сторонних приложений. Только оплата по NFC не работает кроме Apple Pay

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Maksim Khavanski

Так, быстро написали, что это недопустимо и приведёт к утрате безопасности. Почему-то никто только на это никогда не обращает внимание.
"Обладатель смартфона по-прежнему может пользоваться безопасными и надёжными услугами магазина. Но если он этого пожелает, сможет выбрать и другие безопасные цифровые магазины."

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умный человек

ЕС рассмотрит законопроект, который заставит Apple выпускать более продвинутые девайсы

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Ivan Habl

Где-то в Калифорнии переворачивается в гробу Джоббс.

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Волоцкой Дмитрий

"Мы считаем, что у владельца смартфона должен быть выбор, как использовать его. "

Т.е если я захочу через айфон скачать условный metal gear от PS 1, то ЕС рассмотрит это, чтобы у пользователя была возможность скачать ее с торрента ? А перед этим заставят Эппл сделать специальный конвертер с пс на айос?

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Andrey Zykov

Давайте уж сразу в андроид переименуем. Непонятно, нафига это нужно. Если бы я хотел иметь возможность качать все подряд, на свой страх и риск, я бы не выбрал закрытую систему. Есть же андроид смартфоны для этого.

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Полёт Шмеля

Дак не устанавливай, кто тебя заставляет то.

Покупай игры и подписки на 30% дороже.
Наздоровье.
Но это не значит что все этого хотят. Пока эппл запрещает ставить приложения, она выкручивает яйца всем кто пытается дать доступ к играм/контенту на iOS

С новыми правилами она будет более сдержана к гигантам, которые просто сделают свой steam для ios и уберут все из аппстора.

Причем ни эпл ни крупные игроки этого не зотят, так что просто этот закон сделает комиссию более адекватной.

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