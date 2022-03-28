ЕС рассмотрит законопроект, который заставит Apple разрешить скачивание приложений со сторонних источников Статьи редакции
Как и работу альтернативных магазинов на своей мобильной ОС.
О том, что Apple будет вынуждена изменить свои правила касательно сторонних приложений и магазинов, сообщается в анонсированном Евросоюзом законопроекте о цифровых рынках — Digital Markets Act.
В Еврокомиссии отдельно прокомментировали этот пункт, отметив, что компании не должны ограничивать своих пользователей в плане выбора цифровых магазинов и источников загрузки приложений.
Помимо дополнительных магазинов законопроект предписывает разрешить скачивание со сторонних источников, а также размещать разработчикам приложения в App Store без обязательного использования платёжных систем Apple.
Европейский парламент ещё не проголосовал за принятие законопроекта, однако этот процесс должен пройти без особых проблем, считает The Verge. Издание пишет, что DMA может вступить в силу уже в октябре 2022 года. После этого страны в составе Евросоюза смогут выбирать, как именно интерпретировать DMA в национальном законодательстве.
В Apple выразили свою обеспокоенность, отметив, что некоторые пункты DMA создают ненужные уязвимости касательно конфиденциальности и безопасности пользователей. Представитель корпорации также заявил, что законопроект может запретить им взимать плату за интеллектуальную собственность, в которую Apple активно инвестирует.
Всем привет, меня зовут Артем Сафаров, я — дизайнер из веб-студии Pyrobyte. У нас существует корпоративный аккаунт в Figma, которым пользуются все дизайнеры и другие члены команды. Отсюда вытекает проблема: в нем зачастую творится хаос. В этой статье я расскажу, как мы привели проекты в фигме в порядок, а также поделюсь некоторыми советами.
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Чтобы установить сторонний магазин нужно будет в настройках в самом неочевидном месте - которое никто никогда без гайда не найдёт - включить разрешение. А упоминаться самими Эйплами это нигде не будет, мб в рассылке какой-то маленькими буквами внизу под "отписаться".
ВПН сейчас даже бабки научились пользоваться. И этим научатся
После квеста с подключением СБП в Сбере ничего не страшно
Никто не отменяет того, что умные ребята в гугле инфо повесят и всём раструбят 😄
Насколько я знаю, обычно подобные законы сопровождаются формулировками вроде "функционал должен быть прост во включении для обычного пользователя" и если это в итоге не так - проводят оценку и идут в суд.
Продам гараж.
Отличный законопроект, даёшь аналог f-droid на телефонах эпл
Нам помогают что ли?
ЕС рассмотрит законопроект, который заставит Apple сделать сальтуху
Интересно, сейчас тут в комментариях будут ныть о том, что это снизит безопасность и лично они не хотят, что бы на их айфон можно было установить приложение и вообще apple могут сами все решать.
Особенно, с учетом перспективы отключения сервисов apple в России.
Ноют нищуки, которые хотят ставить халяву в обход.
И прям все яблофоны смогут скачивать со сторонних?
Интересно, что заставило ЕС именно сейчас об этом задуматься? Как раньше жили?
До написания законов в европе сотни лет, тысячу, царил хаос, изнасилования, грабежи. Но время все урегулирует, жизнь меняется, меняется уклад. Смартфонам сколько лет, 20-30 ? А может вообще 10 с хвостиком , я про массовый ход. Нельзя же в первый день свод законов составить на никому не понятный рынок. Так что это даже быстро, 5-10-15 лет и законы уже пишут, даже крипту в силки берут, это очень быстро. Раньше по 200 лет жопу тящили что бы решить пиратство это плохо, или каперы это приемлемо. Дилемма на сотню лет. Так что сегодня все очень быстро идет.
Австралия с 2017 года пытается это решить(хз что именно их тормозит). Думаю еще пачка стран аналогичной задачей занимается.
Лет через 10 получим возможность поставить приложение Мир Пей из сторонних источников. А еще через 10 возможно и доступ сторонним приложениям к NFC завезут.
NFC уже давно открыто для сторонних приложений. Только оплата по NFC не работает кроме Apple Pay
Так, быстро написали, что это недопустимо и приведёт к утрате безопасности. Почему-то никто только на это никогда не обращает внимание.
"Обладатель смартфона по-прежнему может пользоваться безопасными и надёжными услугами магазина. Но если он этого пожелает, сможет выбрать и другие безопасные цифровые магазины."
ЕС рассмотрит законопроект, который заставит Apple выпускать более продвинутые девайсы
Где-то в Калифорнии переворачивается в гробу Джоббс.
"Мы считаем, что у владельца смартфона должен быть выбор, как использовать его. "
Т.е если я захочу через айфон скачать условный metal gear от PS 1, то ЕС рассмотрит это, чтобы у пользователя была возможность скачать ее с торрента ? А перед этим заставят Эппл сделать специальный конвертер с пс на айос?
Давайте уж сразу в андроид переименуем. Непонятно, нафига это нужно. Если бы я хотел иметь возможность качать все подряд, на свой страх и риск, я бы не выбрал закрытую систему. Есть же андроид смартфоны для этого.
Дак не устанавливай, кто тебя заставляет то.
Покупай игры и подписки на 30% дороже.
Наздоровье.
Но это не значит что все этого хотят. Пока эппл запрещает ставить приложения, она выкручивает яйца всем кто пытается дать доступ к играм/контенту на iOS
С новыми правилами она будет более сдержана к гигантам, которые просто сделают свой steam для ios и уберут все из аппстора.
Причем ни эпл ни крупные игроки этого не зотят, так что просто этот закон сделает комиссию более адекватной.