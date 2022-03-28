Мы считаем, что у владельца смартфона должен быть выбор, как использовать его. Эта свобода включает в себя возможность выбирать альтернативные источники приложений.

Обладатель смартфона по-прежнему может пользоваться безопасными и надёжными услугами магазина. Но если он этого пожелает, сможет выбрать и другие безопасные цифровые магазины.