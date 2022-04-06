Сервисы
Маша Цепелева

Google, Databricks, Fivetran и другие создали альянс, чтобы упростить перенос данных между облачными платформами Статьи редакции

Участники сообщества будут работать над API для переноса данных.

  • Data Cloud Alliance создан, чтобы «упростить перенос и доступность данных для разных бизнес-систем и платформ». В альянс вошли Google Cloud, Accenture, Confluent, Databricks, Dataiku, Deloitte, Elastic, Fivetran, MongoDB, Neo4j, Redis и Starburst.
  • Участники будут работать над API, которое обеспечит перенос данных между их платформами, и над созданием «новых общих для отрасли моделей данных, процессов и интеграции платформ».
  • В 2020 году заявку на регистрацию товарного знака Data Cloud Alliance подавала Snowflake, пишет TechCrunch. Теперь регистрация отменена, компания не входит в новый альянс.

#новость #google

1220 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Написать комментарий...
Роман Сиваков

Будет кнопка «Импортозаместить»?

Ответить
Развернуть ветку
Valeryi

О, еще одно API

Ответить
Развернуть ветку
Alex Dem

Это, кстати, офигенно. Данные есть данные, и очень сильно иногда мешает, что хранение на каком то одном ресурсе не позволяет их использовать другому.

Ответить
Развернуть ветку
Denis

Класс. Импортим из Neo4j в Redis

Ответить
Развернуть ветку
Philip Poteryahin

Перенос данных в Битрикс24?))

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

AWS не в деле?

Ответить
Развернуть ветку
Вишняковский

Сама идея создания альянса отличная, но нужно больше игроков, чтобы она имела смысл

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Прасковьин

Если к этому списку прибавить amazon с их платформой данных, то участников хватит, чтобы задать отраслевой стандарт. А все остальные будут под него подлаживаться :)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Личный опыт
Андрей Проскуряков
Опыт использования собственного VPN за последний месяц

С начала марта перешел на собственный VPN. Необходимо было заменить платный публичный, который стали блокировать и включить в постоянном режиме на роутере, чтобы работало на всех устройствах по wifi. До марта хватало периодических включений публичного.

Маркетинг
Лена Комарова
Круговорот контента в природе: даём вторую жизнь опубликованным статьям

Привет, это Лена Комарова из PR-агентства GATE. В этой статье я расскажу, как однажды написанная статья для СМИ может приносить пользу практически бесконечно.

Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Почта России
Какими будут почтоматы через пять лет

Роботизированная «капсула» и терминал, работающий без электричества, — Почта России тестирует инновационные продукты.

Сервисы
Сибирикс
У вас есть только 2 года на все. Какие ошибки мы наделали при запуске собственного digital-продукта

Сегодня, когда зарубежные сервисы массово уходят с нашего рынка, или не уходят, но оплатить их из нашей локации даже с танцами с бубном не факт что получится – идея сделать свой стартап и занять освободившиеся ниши кажется очень привлекательной. Особенно, если вы руководитель интернет-агентства, веб-студии или чего-то подобного.

Маркетинг
Аспро
Россграм, телега, телевизор: откуда вести трафик сегодня

Интернет в последнее время сильно меняется, а с ним меняется и соотношение каналов трафика. Одни площадки отключают рекламу для российских пользователей, а другие оказываются полностью недоступны в РФ.

Утконос Онлайн
Утконос ОНЛАЙН запустил новую рекламную кампанию, направленную на привлечение зумеров
Образование
Неясный блик
«Тинькофф» запустил ежемесячную стипендию в 25 тысяч рублей для студентов технических специальностей Статьи редакции

В 2022 году на стипендии выделят 20 млн рублей.

Учи.ру
Учи.ру разработала тренажеры для развития внимания, логики, памяти и креативности

Курс по развитию когнитивных способностей «Уроки для мозга» рассчитан на учеников 1-4 классов.

Школа управления Сколково
Антикризисное лидерство: как сохранить и поддержать команду

В стрессовой ситуации мы сильнее нуждаемся в человеке, на которого можно опереться, который уверен в себе, спокоен и знает, как действовать. Как руководителю оценить ситуацию, удержать сотрудников и бизнес в работоспособном состоянии и не выгореть самому?

O2 Consulting
Онлайн интенсив "Релокация: когда, куда и как? "
Миграция
Илья Кузнецов
Кыргызстан — возможно, самая комфортная страна для релокации
Photo by vigor poodo on Unsplash
Маркетинг
Calltouch
Что делать, когда нет новых клиентов

Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch, делится планом действий: от аудита текущей рекламы до коммуникации с аудиторией, которая не оставляет контактов

Больше статей
null