Google, Databricks, Fivetran и другие создали альянс, чтобы упростить перенос данных между облачными платформами Статьи редакции
Участники сообщества будут работать над API для переноса данных.
- Data Cloud Alliance создан, чтобы «упростить перенос и доступность данных для разных бизнес-систем и платформ». В альянс вошли Google Cloud, Accenture, Confluent, Databricks, Dataiku, Deloitte, Elastic, Fivetran, MongoDB, Neo4j, Redis и Starburst.
- Участники будут работать над API, которое обеспечит перенос данных между их платформами, и над созданием «новых общих для отрасли моделей данных, процессов и интеграции платформ».
- В 2020 году заявку на регистрацию товарного знака Data Cloud Alliance подавала Snowflake, пишет TechCrunch. Теперь регистрация отменена, компания не входит в новый альянс.
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Будет кнопка «Импортозаместить»?
О, еще одно API
Это, кстати, офигенно. Данные есть данные, и очень сильно иногда мешает, что хранение на каком то одном ресурсе не позволяет их использовать другому.
Класс. Импортим из Neo4j в Redis
Перенос данных в Битрикс24?))
AWS не в деле?
Сама идея создания альянса отличная, но нужно больше игроков, чтобы она имела смысл
Если к этому списку прибавить amazon с их платформой данных, то участников хватит, чтобы задать отраслевой стандарт. А все остальные будут под него подлаживаться :)