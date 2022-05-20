Google разрешит владельцу Tinder использовать альтернативные платёжные системы Статьи редакции
В мае Match Group подала в суд на Google за навязывание её платёжной системы.
- Match Group и Google договорились о сделке по делу о навязывание платёжной системы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Match Group.
- Сделка гарантирует, что Google не будет удалять приложения Match Group из Google Play за то, что они предлагают альтернативные платёжные системы.
- В ответ Match Group перечислит до $40 млн на эскроу-счёт вместо того, чтобы платить Google комиссию с транзакций напрямую, до тех пор, пока суд не вынесет решение по иску. В Google пояснили, что эти деньги зарезервированы на случай ущерба. Судебное разбирательство назначено на апрель 2023 года, говорят в Match Group.
- В Google также сообщили, что планируют оспаривать «необснованную жалобу» Match Group и подавать встречный иск.
- Match Group подала иск против Google в начале мая 2022 года. Владелец Tinder заявил, что раньше был партнёром ответчика, но теперь «стал его заложником». Google объявила, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят её собственные платёжные системы.
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Господи что за кликбейтное название. И где тут написано что он разрешит? Как пожаловаться на кликбейт…
"Сделка гарантирует, что Google не будет удалять приложения Match Group из Google Play за то, что они предлагают альтернативные платёжные системы"
И где в этом предложении написано «Google разрешил другие платёжные системы». Если по факту им дали на лапу просто 40мультов пока они судятся.
А почему Tinder можно, а мне как разработчику приложений, нельзя?! Это возмутительно!
Свайпни гугл влево
Почему нельзя? 40 лямов на эскроу счет и вперед 🤷
Долой гегемонию Google!
Даëшь доступные секс знакомства!
P.S. Замэтчиться с тем, с кем реально этого хочешь—стало почти невозможно из-за [Роскомнадзор].
P.P.S. Я никогда себе представить не мог что эффект от [Роскомнадзор] положения затронет мою половую жизнь...
P.P.P.S. In Mother Russia anything is possible :)
ммм, простите, а как упомянутое событие мешает мэтчам?
К сожалению—самым прямым способом!
После блокировки Google Play России, платные подписки стали невозможными. Великая печаль и беда заключается в отсутствии бустов, супер лойсов и прочих атрибутов платного функционала.
btw новость говорит о появлении радужных перспектив в покупке подписки
А разве теперь не все в равных условиях? Социальное действие "роскомнадзор"
Натурой?