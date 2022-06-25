Одни сравнивают приложение с популярными сайтами десятилетней давности, другие успели обвинить его в мошенничестве.

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NGL: anonymous q&a позволяет пользователям Instagram* размещать в сторис ссылки на форму для анонимных вопросов или комментариев. Посмотреть все вопросы можно внутри приложения NGL — а затем ответить на них в сторис.

В июне 2022 года приложение стало вирусным: в Twitter сотни упоминаний сервиса, он занял первую строчку в рейтинге бесплатных приложений для iPhone в США, а в Google Play у него более 1 млн скачиваний.

Biru🍒 @BALENCIAGUN Run the Ngl anonymous questions box thing on Instagram and nobody sent me one single question 😭 perks of being unseen ig «Добавила ящик для анонимных вопросов NGL в Instagram*, и никто не прислал мне ни одного вопроса. Привилегия быть невидимым»

Vidushi Gunatilake @haaamasss Made a NGL so that anyone could ask me anonymous questions…

People be asking for money instead 🥲 «Добавил NGL, чтобы любой мог задать мне анонимный вопрос... Вместо этого люди просят денег»

Kalam @SIDHEKALAMSE Girls can directly say that they need attention instead of giving those ngl mf anonymous links. «Девушки могут прямо сказать, что им нужно внимание, вместо этих анонимных ссылок NGL»

Princess Tina @Christeeenaxo These anonymous messages (NGL?) on IG are giving me formspring flashbacks «Эти анонимные сообщения (NGL?) в Instagram* вызывают Formspring-флешбэки»

labiba @whoisnorahh people be posting their ngl link on insta only for them to be writing anonymous messages to themselves «Люди постят эти NGL-ссылки в Instagram* только для того, чтобы писать анонимные сообщения самим себе»

Некоторые пользователи уже успели обвинить сервис в мошенничестве. Базово приложение бесплатное, но за $10 разработчики обещают показать, кто отправил анонимное сообщение. Судя по недовольным отзывам в App Store, пользователи получают только «подсказки» вроде модели устройства, с которого отправили вопрос.

На фоне популярности NGL в App Store поднялся сервис анонимных вопросов для сторис sendit. Судя по истории версий, его запустили 21 июня 2022 года, но он уже восьмой в категории бесплатных приложений Social Networking для iPhone.

NGL в ноябре 2021 года запустила команда дизайнеров и разработчиков из Калифорнии, говорится на её сайте. Компания утверждает, что модерирует контент с использованием ИИ: например, алгоритмы могут отфильтровать оскорбления или «неприличные» смайлики.



В России в 2010-е годы популярными были сервисы Ask.fm и Formspring. Но в отличие от NGL, они позволяли задавать вопросы и отвечать на одной странице.

Sagab: bottomless pit supervisor @ABYudiputra NGL Anonymous is just Askfm all over again man. «NGL Anonymous — это просто Ask.fm снова и снова»