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«Formspring-флешбэки»: в лидеры американского App Store вышел сервис анонимных вопросов в Instagram* Статьи редакции
Одни сравнивают приложение с популярными сайтами десятилетней давности, другие успели обвинить его в мошенничестве.
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- NGL: anonymous q&a позволяет пользователям Instagram* размещать в сторис ссылки на форму для анонимных вопросов или комментариев. Посмотреть все вопросы можно внутри приложения NGL — а затем ответить на них в сторис.
- В июне 2022 года приложение стало вирусным: в Twitter сотни упоминаний сервиса, он занял первую строчку в рейтинге бесплатных приложений для iPhone в США, а в Google Play у него более 1 млн скачиваний.
- Некоторые пользователи уже успели обвинить сервис в мошенничестве. Базово приложение бесплатное, но за $10 разработчики обещают показать, кто отправил анонимное сообщение. Судя по недовольным отзывам в App Store, пользователи получают только «подсказки» вроде модели устройства, с которого отправили вопрос.
- На фоне популярности NGL в App Store поднялся сервис анонимных вопросов для сторис sendit. Судя по истории версий, его запустили 21 июня 2022 года, но он уже восьмой в категории бесплатных приложений Social Networking для iPhone.
- NGL в ноябре 2021 года запустила команда дизайнеров и разработчиков из Калифорнии, говорится на её сайте. Компания утверждает, что модерирует контент с использованием ИИ: например, алгоритмы могут отфильтровать оскорбления или «неприличные» смайлики.
- В России в 2010-е годы популярными были сервисы Ask.fm и Formspring. Но в отличие от NGL, они позволяли задавать вопросы и отвечать на одной странице.
*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской в России.
лол, тут год назад чувак писал статью как он сделал такого бота в телеге и набрал под лям подписчиков
тот же принцип, бот генерирует уникальную ссылку, которую надо разместить в сторис