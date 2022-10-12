Microsoft представила приложение для графических дизайнеров Designer — с интеграцией с DALL-E 2 от OpenAI Статьи редакции
Нейросеть поможет сгенерировать изображение или дизайн.
- Сервис Designer будет доступен в подписке на продукты Office, пишет CNBC.
- Издание называет приложение альтернативой фоторедактора Canva — через него также можно создавать презентации, плакаты и другие продукты графического дизайна.
- Сервис интегрирован с нейросетью DALL-E 2 от OpenAI, которая генерирует картинки по текстовому описанию и редактирует уже готовые. Например, на сайте указано, что пользователи могут ввести описание изображения или дизайна, а затем использовать его в своём проекте. В сервисе также будут доступны готовые шаблоны, изображения и фигуры для создания дизайна.
- Пока приложение недоступно — но на сайте пользователи могут записаться в лист ожидания. В течение «некоторого времени» предварительная версия будет бесплатной для всех зарегистрировавшихся, пишет TechCrunch. Как только приложение откроют для всех, воспользоваться им бесплатно смогут владельцы подписки Microsoft 365.
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Ну вот, теперь дизайнер наговаривает ТЗ - и на выходе хз.
Лебедев сильно обрадуется наверняка такой мощной штуке!
На мой взгляд - это такой же фотошоп - каким он был после бумаги и карандашей. Новый уровень помощи в творчестве)
Узкоспециализированный фотошоп для создания картинок типа "голый Сталин срёт с Эйфелевой башни" для яплакал и пикабу.
Думаю это пока что. Как фильтры в фотошопе. Станет очень классным инструментом для творчества. Я сначала когда появились новости про подобные сервисы - думал всё, моей профессии конец) а сейчас попробовав, применив - понимаю что классная штука и неплохо расширяет мои возможности как творческой единицы)
Да, играть с этим прикольно.
А покупатели тем временем предпочитают фоточки с телефонов в секции комментариев на вайлдберрис синтетическим рендерам в карточке товара.
Вообще это очень опасный прецедент. Взять чужие работы, "сшить" из них новую, а потом продать - это уничтожит креативную отрасль, хотя та и так побирается (в смысле сами авторы).
Потом будут генераторы "Возьми с собой в дорогу" с музычкой как у Моби, текстиками как у Кинга и т.д. Будем надеяться что в США как-то решат этот вопрос.
Творчества без заимствований наверное и не существует - так что это просто инструмент, на мой взгляд
См "Greg Rutkowski ai generated art".
Люди с этой новостной повесткой совсем лицо потеряли. Злые. А я считаю, что это прикольное приложение. Не столько практичное прямо здесь и сейчас, сколько перспективное. Можно обкатать множество сценариев Open AI, обучить его в широко-специализирлванном профиле. Уверен, из него вырастет множество новых инструментов и технологий.