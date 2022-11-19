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Автор рассказывает, как установить плагин через Telegram-канал. Способ позволит смотреть новые видео, но работает только для Android и не даст загружать свои ролики.

Для iOS есть другой метод — смотреть видео через браузер или сменить местоположение при помощи VPN и сброса настроек. Кроме просмотра иностранных роликов, получится загружать свои видео и вести прямые эфиры.

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Для россиян рекламный кабинет в соцсети считается российским, а значит блокируется Instagram*. Автор рассказывает, как завести новый — с привязкой к другой стране — и подключить бизнес-аккаунт.

Автор сделал разбор ещё до блокировки соцсети в России — предлагает разные VPN.

Редакционный материал TJ. Оплачивать подписку можно, заведя аккаунт «из другой страны» с помощью VPN. После обхода ограничения по геолокации понадобится карта другой страны — или можно оплатить сервис через резидента из-за рубежа. Он же может завести новый аккаунт.

После введения санкций против многих российских банков их приложения больше не доступны в Google Play и App Store.

На Android их можно установить в обход магазина приложений. На iOS такая установка запрещена, но способ из заметки сработает, если вы уже скачивали приложения раньше при помощи своего Apple ID.