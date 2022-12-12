Исследование: в 2022 году рынок российских облачных услуг вырастет на 41,6% по сравнению с прошлым годом Статьи редакции
Российским провайдерам удалось увеличить свои доли за счёт ухода иностранных.
- В 2022 году рынок российских облачных сервисов увеличится на 41,6% по сравнению с показателем 2021-го и достигнет 86,6 млрд рублей, заключает в своём исследовании аналитическая компания iKS-Consulting. Корпоративные пользователи стали активней переходить на отечественные облака после введения западных санкций, утверждают авторы.
- Места ушедших иностранных провайдеров заняли российские поставщики. По данным за август-ноябрь 2022-го в пятёрку лидеров по объёму рынка вошли «Ростелеком-ЦОД» (25%), Cloud (17,2%, бывшая SberCoud), Selectel (9,5%), МТС (9,3%), Yandex Cloud (6,3%).
- Основными потребителями облачных услуг авторы исследования называют ритейлеров, которым необходимо оперировать большим объёмом данных — информацией о продажах, покупателях, движении товаров. Использование облачных технологий также наращивает курпный и средний бизнес, уточнил коммерческий директор Yandex Cloud Александр Черников.
- Часть поставщиков нарастила долю на рынке за счёт увеличения стоимости услуг, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных провайдеров и потребителей. Например, Selectel, по собственным данным, повысил цены на большинство услуг на 40-60%.
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Это да, но что будет, когда в ДЦ нужно будет обновлять десятки тысяч серверов? Параллельный импорт тут уже точно не поможет.
А зачем их обновлять? Есть изолента, есть скотч. Клей момент, в конце концов.
заебок, хорошо что я на AWS пойду с новым работодателем
слюна, подорожник
абсолютно ожидаемо: онлайн торговля развивается, да в принципе все сферы переходят в онлайн
Вся эта операция на пользу всем пошла
И многим-многим дяденькам поправила дела.
Серверы надеюсь отечественные. А то судя по названиям Cloud меня терзают смутные сомнения
Ну логично, учитывая что для энтерпрайз сегмента остались только отечественные "облака", а железно закупать стало слишком сложно.
Странно бы было ,если бы не увеличилось.
Интересно, облачные услуги будут разгонять к празднику?