Роскомнадзор отнёс Telegram к иностранным мессенджерам с запретом на интеграцию с банками Статьи редакции
Но опрошенные «Ъ» юристы предполагают, что для мессенджера могут сделать исключения.
- Некоторым организациям в России будет запрещено использовать Telegram для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг». Об этом «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре.
- Ограничения вводятся для иностранных мессенджеров. Согласно принятым в 2022-м поправкам, внесённые в такой реестр сервисы с 1 марта 2023 года не смогут подключать денежные переводы, а структуры, выполняющим «госзадание», — пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.
- Какие мессенджеры планируется отнести к иностранным, Роскомнадзор до этого не сообщал. В комментарии газете регулятор сослался на ч.8 ст.10.1 закона «Об информации» с описанием критериев, по которым сервисы юридически признаются «иностранными мессенджерами», — и Telegram к ним относится.
- Требования вводятся на фоне новостей о планах организовать онлайн-банкинг в мессенджерах. Например, 19 января 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота. «Альфа-банк» планировал развивать банкинг в VK и Telegram. В ВТБ отметили, что все операции «остаются внутри защищенной системы банка» и не передаются в мессенджер.
- В юрфирме DRC в разговоре с «Ъ» добавили, что законодательный запрет «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», а также распространяется и на пожертвования и платные подписки. Но в случае с российскими банками Роскомнадзор может пойти на уступки.
Первым на vc.ru новость заметил Robert Takaev.
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ВТБ покинул чат
Но есть нюансв случае с российскими банками Роскомнадзор может пойти на уступки.
Своим всё, чужим закон
Ну это нормально - протекционизм.
Не успел ВТБ стать телего-банком.
Это очень грамотный шаг. Теперь на эту статью можно списать любые расходы которых не было. Запомните, богомерзкие иностранцы воруют с прибыли, российские воры - воруют с убытков!
Ишь чего захотели! Через вражеский Телеграм сообщения банковские оформлять! А почему не через отечественный скрепный ICQ или ТамТам?
А лучше через скрепную Почту России!
Вы ICQ когда последний раз пользовались? Ее обновили - не хуже телеги. А решение Роскомнадзора правильное. Вон США Тик Ток заблокировали, чтобы китайцы не следили, и ничего.
https://vc.ru/social/148395-tramp-podpisal-ukaz-o-zaprete-tiktok-i-wechat-v-ssha-on-vstupit-v-silu-cherez-45-dney
Ничего тут правильного нет кремлеботик.
С таким же успехом можно заблокировать что угодно и даже iMessage
От кремлебота слышу. Есть отечественные соц. сети и у них будет преимущество с переводами - в ВК делайте мессенджер как Альфа-банк. Зачем телеге одолжение делать, когда Дуров гражданин четырех и больше стран? Поддерживать надо своих. Когда это делает США, то все нормально и хорошо. А тут сразу ноете.
не, это тоже плохо
тотальная деглобализация, скоро будем сидеть по своим островкам и читать слухи чего там у них по технологиям
У них по технологиям ничего нового. Как и у нас. Упёрлись в потолок.
Нужен не количественный, а качественный скачок
Это прекрасно, достаточно открыть для себя федеративные сети и открытые протоколы, как e-mail, jabber и им подобные
Старперы любили аську такой какой он был изначально, новым пользовался, не нравится, не хочу
Скоро в России свой телеграм выпустят!
С подкидным дураком и Марией Захаровой?
Много лет как -TamTam
Так все мессенджеры иностранные
Дак по, софт, техника, железо, оборудование тоже иностранные
А как же подконтрольность к ФСБ, мне главные пропагандисты говорили что нужно подмять всех под телегу, а тут вон как
Список того что они говорили и обещали тоже запретили
На самом деле, это не столько ВТБ даже касается, сколько @Talkbank , думаю для Телеграм - большой канал
22-23 годы запретов
Отлично.
Значит стартер пак нормальной организации:
Плашка инагента и контакты только в тг
Православие или смерть!