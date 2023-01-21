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Долгосрочный татарин

Роскомнадзор отнёс Telegram к иностранным мессенджерам с запретом на интеграцию с банками Статьи редакции

Но опрошенные «Ъ» юристы предполагают, что для мессенджера могут сделать исключения.

  • Некоторым организациям в России будет запрещено использовать Telegram для «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг». Об этом «Ъ» сообщили в Роскомнадзоре.
  • Ограничения вводятся для иностранных мессенджеров. Согласно принятым в 2022-м поправкам, внесённые в такой реестр сервисы с 1 марта 2023 года не смогут подключать денежные переводы, а структуры, выполняющим «госзадание», — пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.
  • Какие мессенджеры планируется отнести к иностранным, Роскомнадзор до этого не сообщал. В комментарии газете регулятор сослался на ч.8 ст.10.1 закона «Об информации» с описанием критериев, по которым сервисы юридически признаются «иностранными мессенджерами», — и Telegram к ним относится.
  • Требования вводятся на фоне новостей о планах организовать онлайн-банкинг в мессенджерах. Например, 19 января 2023 года ВТБ запустил переводы по СБП через своего Telegram-бота. «Альфа-банк» планировал развивать банкинг в VK и Telegram. В ВТБ отметили, что все операции «остаются внутри защищенной системы банка» и не передаются в мессенджер.
  • В юрфирме DRC в разговоре с «Ъ» добавили, что законодательный запрет «не оставляет лазеек для использования Telegram даже для вспомогательных банковских сообщений», а также распространяется и на пожертвования и платные подписки. Но в случае с российскими банками Роскомнадзор может пойти на уступки.

Первым на vc.ru новость заметил Robert Takaev.

#новость #telegram

1584 просмотров
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26 комментариев
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 Деда Миша

ВТБ покинул чат

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Усталый Денис

Но есть нюанс

в случае с российскими банками Роскомнадзор может пойти на уступки.

Своим всё, чужим закон

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Iskra

Ну это нормально - протекционизм.

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Вадим Д.

Не успел ВТБ стать телего-банком.

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Иван

Это очень грамотный шаг. Теперь на эту статью можно списать любые расходы которых не было. Запомните, богомерзкие иностранцы воруют с прибыли, российские воры - воруют с убытков!

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Покемон

Ишь чего захотели! Через вражеский Телеграм сообщения банковские оформлять! А почему не через отечественный скрепный ICQ или ТамТам?

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Друз Фаруэл

А лучше через скрепную Почту России!

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Iskra

Вы ICQ когда последний раз пользовались? Ее обновили - не хуже телеги. А решение Роскомнадзора правильное. Вон США Тик Ток заблокировали, чтобы китайцы не следили, и ничего.

https://vc.ru/social/148395-tramp-podpisal-ukaz-o-zaprete-tiktok-i-wechat-v-ssha-on-vstupit-v-silu-cherez-45-dney

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Населенный Орзэмэс

Ничего тут правильного нет кремлеботик.
С таким же успехом можно заблокировать что угодно и даже iMessage

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Iskra

От кремлебота слышу. Есть отечественные соц. сети и у них будет преимущество с переводами - в ВК делайте мессенджер как Альфа-банк. Зачем телеге одолжение делать, когда Дуров гражданин четырех и больше стран? Поддерживать надо своих. Когда это делает США, то все нормально и хорошо. А тут сразу ноете.

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Mikhail Che

не, это тоже плохо
тотальная деглобализация, скоро будем сидеть по своим островкам и читать слухи чего там у них по технологиям

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Руслан Астафьев

У них по технологиям ничего нового. Как и у нас. Упёрлись в потолок.
Нужен не количественный, а качественный скачок

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Михаил Зеленин

Это прекрасно, достаточно открыть для себя федеративные сети и открытые протоколы, как e-mail, jabber и им подобные

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Rafa Ramazanov

Старперы любили аську такой какой он был изначально, новым пользовался, не нравится, не хочу

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Stanislav Lem

Скоро в России свой телеграм выпустят!

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Александр Смирнов

С подкидным дураком и Марией Захаровой?

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Михаил Зеленин

Много лет как -TamTam

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unknown

Так все мессенджеры иностранные

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Rafa Ramazanov

Дак по, софт, техника, железо, оборудование тоже иностранные

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Печенька

А как же подконтрольность к ФСБ, мне главные пропагандисты говорили что нужно подмять всех под телегу, а тут вон как

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Случайные фотографии

Список того что они говорили и обещали тоже запретили

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Robert Takaev

На самом деле, это не столько ВТБ даже касается, сколько @Talkbank , думаю для Телеграм - большой канал

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Андрей Вечерний
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Мурад Муртазалиев

22-23 годы запретов

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Случайные фотографии

Отлично.
Значит стартер пак нормальной организации:
Плашка инагента и контакты только в тг

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Gogi Jan

Православие или смерть!

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