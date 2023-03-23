Сервисы
Евгения Евсеева

OpenAI добавил в ChatGPT поддержку плагинов — они позволяют подключаться к сторонним сервисам и искать информацию в сети Статьи редакции

Среди уже работающих с чат-ботом плагинов — Instacart, Slack, Shopify, Zapier, Clarna и другие.

  • OpenAI анонсировал поддержку плагинов — инструментов, которые разработанны специально для языковых моделей и позволяют ChatGPT получать доступ к внешней информации, выполнять вычисления и использовать сторонние сервисы.
  • До этого ChatGPT мог использовать только данные, на которых его обучали, отмечает The Verge. Плагины позволят нейросети расширить свои возможности и оперативно находить информацию в интернете. OpenAI заявляет, что они могут стать «глазами и ушами» для ChatGPT.
  • Поначалу плагины будут доступны небольшому количеству пользователей ChatGPT Plus, но позже доступ планируют расширять — для разработчиков плагинов, обычных пользователей и тех, кто хотел бы добавить плагины в свои продукты.
  • Первые инструменты уже подключили, всего их 11 — среди них плагины от корпоративного мессенджера Slack, платформы для автоматизации приложений Zapier, сервиса доставки еды Instacart, финтех-сервиса Klarna, разработчика ПО для онлайн-магазинов Shopify и других. Например, можно найти с помощью чат-бота рецепт, а потом заказать доставку продуктов.
Пример использования плагинов
  • Также OpenAI представила два собственных плагина. Первый — плагин поиска с открытым исходным кодом, который позволяет ChatGPT получать доступ к браузеру пользователя, чтобы найти нужную информацию в интернете. Второй — интерпретатор кода для Python. Он может решать математические задачи, анализировать и визуализировать данные.

#новость #openai #chatgpt

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7 комментариев
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 Юрий Тимков

Вот это выглядит более чем впечатляюще)
Интересно, когда сорвет резьбу в итоге😁

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Alexey QuQu

Ну в моем браузере ему нет смысла что-то смотреть

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Николай Верегин

Какой гений рекламы это придумал?

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Николай Верегин

А вот это что такое

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Николай Верегин

А у меня адблок отвалился

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Иосиф

какой гений пользуется браузером без ublock?

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Вадим Демидов

Здравствуй, Skynet, вот мы и встретились (-:

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