OpenAI добавил в ChatGPT поддержку плагинов — они позволяют подключаться к сторонним сервисам и искать информацию в сети Статьи редакции
Среди уже работающих с чат-ботом плагинов — Instacart, Slack, Shopify, Zapier, Clarna и другие.
- OpenAI анонсировал поддержку плагинов — инструментов, которые разработанны специально для языковых моделей и позволяют ChatGPT получать доступ к внешней информации, выполнять вычисления и использовать сторонние сервисы.
- До этого ChatGPT мог использовать только данные, на которых его обучали, отмечает The Verge. Плагины позволят нейросети расширить свои возможности и оперативно находить информацию в интернете. OpenAI заявляет, что они могут стать «глазами и ушами» для ChatGPT.
- Поначалу плагины будут доступны небольшому количеству пользователей ChatGPT Plus, но позже доступ планируют расширять — для разработчиков плагинов, обычных пользователей и тех, кто хотел бы добавить плагины в свои продукты.
- Первые инструменты уже подключили, всего их 11 — среди них плагины от корпоративного мессенджера Slack, платформы для автоматизации приложений Zapier, сервиса доставки еды Instacart, финтех-сервиса Klarna, разработчика ПО для онлайн-магазинов Shopify и других. Например, можно найти с помощью чат-бота рецепт, а потом заказать доставку продуктов.
- Также OpenAI представила два собственных плагина. Первый — плагин поиска с открытым исходным кодом, который позволяет ChatGPT получать доступ к браузеру пользователя, чтобы найти нужную информацию в интернете. Второй — интерпретатор кода для Python. Он может решать математические задачи, анализировать и визуализировать данные.
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Вот это выглядит более чем впечатляюще)
Интересно, когда сорвет резьбу в итоге😁
Ну в моем браузере ему нет смысла что-то смотреть
Какой гений рекламы это придумал?
А вот это что такое
А у меня адблок отвалился
какой гений пользуется браузером без ublock?
Здравствуй, Skynet, вот мы и встретились (-: