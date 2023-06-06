Сервисы
Евгения Евсеева

«Яндекс Карты» выпустили API «Геосаджеста» — инструмента для быстрого ввода и проверки названий организаций Статьи редакции

Его используют и в сервисах «Яндекса» — например, «Маркете» и «Драйве».

  • «Геосаджест» входит в API «Яндекс Карт». Инструмент подсказывает названия организаций, городов и улиц при их вводе — это упрощает заполнение форм на сайтах и в приложениях.
  • «Геосаджест» знает более 29 млн адресов в России и странах СНГ. Он распознаёт слова с опечатками и даже «народные слова»: например, на «Можайку» выдаст «Можайское шоссе».
  • Решение могут использовать интернет-магазины, службы доставки — для заполнения адресов, и колл-центры, банки и компании — для заполнения заявок и документов.
  • Есть бесплатный API — до 1000 запросов в сутки. Стоимость платного зависит от количества запросов в сутки — от 120 тысяч до 1,2 млн рублей в год. Лицензия на месяц с 10 тысячами запросов в сутки обойдётся в 14 тысяч рублей. Чтобы купить её, нужно заполнить заявку, а затем дождаться, пока свяжется менеджер компании.
  • В «Яндексе» «Геосаджест» используют все сервисы, где нужно вводить адрес — «Карты», Go, «Драйв», «Маркет» и другие.

#новость #яндекскарты

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 Вадим Д.
«Геосаджест» знает более 29 млн адресов

До того, как «Геосаджест» поделится со всеми:

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Евген

И рекламную компанию со слогеном сделать "А вам что жалко?" ))

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Дмитрий Айстражник

Что об этом думают в DaData?

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Иван Дубышкин

Думают что с таким названием не взлетит

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Антон Большаков

А КЛАДР делает не то же самое и бесплатно ?

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Кирилл Таран

В КЛАДРе есть только адреса, нет компаний и нет API

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Антон Большаков

Ну то есть они взяли кладр, прикрутили к нему API, добавили данные из 2GIS и вуаля - от 120 т.р. в месяц ))
У нас это реализовано одним програмистом за неделю.

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Кирилл Таран

Зачем так сложно? У них уже есть все данные с Карт

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Антон Большаков

Ну я образно. Я к тому, что такой функционал сделать очень просто имея БД кладра и 2гиса.
Мне непонятен ценник.

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Кирилл Таран

Полностью согласен

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Кирилл Таран

Не прошло и года

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Булка хлеба

Госгаджет

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Кирилл Таран
Лицензия на месяц с 10 тысячами запросов в сутки обойдётся в 14 тысяч рублей. Чтобы купить её, нужно заполнить заявку, а затем дождаться, пока свяжется менеджер компании

Во-первых, классическая модель Яндекса: выдавить конкурентов с рынка, хотя, в этот раз само получилось, повысить цены.
Во-вторых, нафига для такого ходового сервиса усложнять и делать покупку через менеджера?

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Sergey Krupskiy

А у них все так. Однажды нужен был геокодинг, так проще было привязать карту к Google и платить ему $1 за 1000 запросов. Чем вот это: заключайте договор, оплачивайте сразу абонентскую плату в 10 000 в месяц или за год 120 000.

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Вася Пражкин
от 120 тысяч до 1,2 млн рублей в год

наверное, деньги очень нужны..

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Sasha Step

Может им уже сказать что в приличных браузерах уже давно реализовано автозаполнение? Или пусть продолжают пилить ни кому не нужные сервисы, лишь бы с поиском не чего не делали?

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16 комментариев
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