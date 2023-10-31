МТС посчитал, что отмена платы за раздачу мобильного интернета приведёт к увеличению стоимости тарифов Статьи редакции
До этого сделать услугу бесплатной по требованию ФАС согласились «Мегафон», «Билайн» и Tele2.
- Оператор не намерен отменять плату за «безлимитную раздачу» мобильного интернета. Отсутствие ограничений для пользователей торрентов и стриминга приведёт к ухудшению качества связи у других абонентов, сообщили «Ъ» в МТС.
- Действующие тарифы на мобильную связь «рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов», отметили в компании. Для ноутбуков и компьютеров, которые требуют «в разы больше трафика за единицу времени», предусмотрена другая категория тарифов.
- При выравнивании цены интернет-соединения для разных категорий устройств придётся увеличивать и стоимость тарифов, указал оператор: «Рядовые абоненты со смартфонами будут платить за тех, кто активно раздаёт трафик».
- В сентябре 2023 года ФАС выдала российским мобильным операторам предупреждения об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств в течение месяца. В случае отказа ведомство может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
- «Мегафон», Tele2 и «Билайн» согласились исполнить требования регулятора. С учётом времени, необходимого для технической реализации, ФАС продлила срок на выполнение предупреждения, но не уточнила на сколько.
- «Билайн» берёт плату за раздачу интернета с 2019 года, её стоимость составляет 100 рублей в месяц. У «Мегафона» опция стоит 90 рублей за 30 дней, у Tele 2 — 30 рублей в сутки или 100 рублей в месяц. У МТС суточный пакет стоит 49 рублей.
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А что плохого в том, что коммерческая организация всеми правдами и неправдами защищает интересы своих акционеров?
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Говноед и Глист
Адресуй это заинтересантам разнообразных "пакетов"
Хитрожопые! Они хотят оборотные штрафы!
Пора бы со стороны ФАС вводить огромные штрафы за подобные отказы
Повторю в очередной раз:
Федеральная антимонопольная служба это монополия, потому что конкурентов нет
У Фас и мобильных операторов одни бенефициары. Они сами себя должны штрафовать?
Помогу им немного - откажусь от их услуг)
Аналогично. @Yota, жди.
Интересная логика. А если я дома подключаю интернет, но пользуюсь им исключительно на телефоне через Wi-Fi, полагается ли мне "специальный тариф"? Или такое работает только с симками в манямирке МТС?
домашний интернет идет по кабелю, а для сотовой разделяемой среды канал общий на всех, проще зарезать самых хитрожопых, кто домашний инет не подключает, но зато у простых блондинок инста будет работать
Пруфов конечно же у них не будет. За ноутом я работаю и не потребляю контент, а с мобилы смотрю ютуб.
Так что это ещё большой вопрос, где больше трафика.
если человек сидит на дешевом тарифе, а тарифы для модема стоят дороже, то используя телефон как модем, странно себя считать умнее других.
другое дело если тариф не безлимитный,а условно 10, 20, 30гб, то пусть раздает, кончится, отключат. а если безлимит многие принципиально домашний не подключают, а другие абоненты могут столкнуться с перегрузкой базовки, проще порезать 5% качков, что б у 95% все работало
Я вот тоже понимаю еще ограничения, если трафик безлимитный. А если тариф с пакетом лимитного трафика — почему МТС должно е^^ть, как я этим трафиком распоряжаюсь?
А то подключил ноут один раз, пока в такси ехал, — оп, плати 50 рубчиков. О^^^ели, что ли?
Судя по их сайту у мтс нет безлимитных тарифов на мобильный интернет, а услуга по оплате раздачи интернета есть. Все тарифы с безлимитом - это архивные планы, либо оформленные окольными путями с позволения самого мтс, что им выгодно иначе прикрыли бы данную опцию
Все хотят обмануть систему и быть умнее других, им не дают только
В случае с безлимитом логично, а вот если ограниченный трафик, то почему бы не давать раздавать спокойно?
МыТакиеСуки
Мы тебе сказали: можешь товарищу сержанту мотать твои спагетти. Мне-то с моста, тварь, ссать!
Молчишь? Так слушай. Мы теперь сверхлюди. Мы тебе скажем, мол, топи старух — молча топить станешь. Можешь только слушаться. Мы тут сообразили: мобил теперь сотни миллионов. Тогда с мобилы требуем сотню минимум — так соберем миллиарды. Тусовки, соски-модели. Ты смекаешь?
У меня пакет 25 гигов на месяц. МТС, почему я не могу свои жалкие гигабайты раздать на телевизор, чтобы посмотреть раз-два в неделю фильм на Ютубе на 360р? Вы как раз и ущемляете абонентов с ограниченным пакетом. Был бы у меня безлимит, я бы не возмущался.
Фильм на Ютубе в 360 р по телевизору?????
Есть может опция взять меньше гигов и дешевле соответственно?
МТС самый зашкварный ОПСОС
они все одинаково приятны
У меня тариф 400 р за безлимит инета , 200минут и смс. Увы таких архивных клиентов много , каким бы гоном не был ,куда бросать то такой тариф..
Бабушке Билайн каждую неделю самоучитель по Английскому подключает, боюсь для МТС неравный бой
Если тут есть представитель пчелок, пускай свяжется со мной, а то понабрали проджект менеджеров с зп300к/сек, а услуги из 90 отключить не в состоянии @beeline
Видимо боятся, что все их оборудование поляжет. Давно есть системы контроля и мониторинга трафика, режет интернет как ловит признаки торрент качалки.
плевать им на торрент. просто при продаже ставят в тарифе цифру которую с мобильного сожрать сложно, чтобы впарить. а потом обижаются что ее таки потребляют через раздачу - у дефективного менеджера было записано в плане реальный уровень потребления 2/3 от накрученного на уши
Ну так на мтсе торренты режут, помню как в свое время через модем где была снимка мтса качал гта 4 через торренты неделю непрерывно, при том что с пирами и сидами все было в порядке.
Любой нормальный оператор настраивает шейпер, который и лишнее режит и скорость между абонентами балансирует.
В случае МТС это все есть, а весь шум из за попытки отобрать у них кусок прибыли, причем незаконной.
Видалиа легко справляется с этим
А я посчитал, что МТС одна из ключевых компаний, которая должна доплачивать мне за каждый свой звонок в мой адрес.
Одни из тех чертей, которые не понимают ни русского, ни матерного. Хуже мошенников, ей богу.
Если вы отказываетесь от их услуг - вы точно на правильной стороне истории. Жму руку.
Золотые слова , была как то эта помойка , подписки , списание кучу нарушений ! За таки косяки перевел бы граждан на других операторов за денежный счет МТС , а их бы закрыл уже давно !
Все вместе пожали друг другу руку и ушли
Эти товарищи найдут выход. Просто будут после некоторого порога включать скорость 64 Кб/с и все. Трафик анлим как и обещали. Так что не знаешь, что лучше было.
В Украине так. При этом в безлимитном пакете, дается дополнительная симка, только для интернета, типа как для планшета или ноутбука. :)
640к хватит всем (с)
Искренне орнул с комментариев. Кричат вводите штрафы за повышение цен 🤣 Ребята вообще не понимают, что такое рыночная экономика. И да, в плане связи в РФ хорошая конкуренция, низкие цены и высокое качество. Все кто ездил по миру знают это. А что касается подобных инициатив от фас: это конечно фарс. Ждём их где нибудь в онлайн гейминге с требованиями отменить микротранзакции.
Хороший интернет? Съезди в Казахстан, узнаешь что такое хороший интернет
А что вы орете с комментариев , нарушил , грабишь Граждан страны - уходи с рынка , даже не надо больше ничего писать
Качество связи стало ниже плинтуса, а тариф МТС повышают пару раз в год
МТС говнецо стало, буду менять оператора
Ха-ха, ну кто б сомневался (-:
МТС — вы верны себе.
Какие ж вы педуарды, мрак.
Время покидать МТС с такими новостями
МТС просто банкрот , денег видать совсем не осталось
Представляю, сколько людей от этой новости захотят поменять МТС на другого оператора
Естественно, ведь деньги на разработку ПО по отслеживанию раздачь уже потрачены ?
А что там разрабатывать? Просто сравнивать ttl и всё.
dpi и так купили для яровой. заодно можно торренты и другие штуки отслеживать
Тут Билайн меня слёзно умолял перейти с архивной безлимитки на "новые, шикарные и удобные тарифы") Ага, щас. Я в день выкачиваю гигов по 15, нет, не порно:)
15гигов котов в день?
У Вас телефон с памятью на 15Гб?
Это те самые ребята, которые балуются навязанной услугой аренды своего оборудования при подключении домашнего интернета?
А кто не балуется таким? Все пытаются аренду своего впихнуть
Забавно конечно, но мы еще не видели решений остальных операторов.
Смешной вброс про торренты - у крупных операторов по договорам вообще можно получить блокировку, если использовать торрент-клиенты или нагружать сеть. Странно, что они к этому здесь апеллируют.
Какая-то бредятина: я оплачиваю 50гб трафика ежемесячно, после его исчерпания наши отношения заканчиваются. Что может мешать потратить этот трафик способом, удобным мне, а не указанным оператором, какая оператору разница, кто всосет эти 50 гб, смартфон или комп?
Может речь о безлимитных тарифах, но в таком случае надо обозначать главный объект обсуждения, у меня и моих знакомых тарифы с оплаченными пакетами минут и гб и при из исчерпании лимита мы итак доплачиваем за новые пакеты. Что они там собрались выравнивать непонятно, если отпуск услуг априори порционный и при исчерпании кредита, оператор требует денег за новый объём услуг?
Штраф 5000р МТС, нельзя такое терпеть!
Не понимаю о чём речь, пользуюсь Билайн уже лет 15, раздаю на ноут часто, ни разу не платила. У меня безлимитный вроде тариф, я не знаю, но никогда ничего не заканчивалось. Летаю по миру без роуминга звонков. Кто не знает, есть wifi call, бесплатные входящие и исходящие в рф, когда подключен к wifi.
Плачу около 800 в месяц. Москва
На айфонах уже нет этой функции wifi уже,а так да классно
Такой же тариф, все безлимитное, раздача на хороших скоростях. С торрента правда не качает, а так в целом - похоже у нас архивный тариф, тоже плачу около 800 в месяц
Билайн просто пошёл по пути «фичу оставим, а тариф увеличим». Вспомните сколько стоил ваш тариф в самом начале.
вообще раньше были безлимитные тарифы именно для телефонов и с звонками, такой тариф и у билайна был и у мтс, вот там интернет и не раздать было
НАЛОЖИТЕ ОГРОМНЫЙ ШТРАФ НА МТС - зачем вы с ними играете ! Повышение цен миллиардный штраф , не хочет пусть платит и так за каждый косяк !
будто этот штраф мтс будет оплачивать из своей прибыли
Никогда не было и опять говорят о повышении цен
Мтс реально взвинтили цены и ещё за раздачу отдельно берут. Монополисты
Жулики
Сейчас многие компании ощущают себя вне закона. Банки, операторы мобильной связи и т.д.
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Она и так на 100 руб поднялась за пару мес.
МТС сами себе яму копают
У МТС итак самые дешевые тарифы, не считая Теле
Ложь , Тиньков 350 р , Аллоинкогнито 460 ,
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Не понимаю возмущений, вообще ведь не удивили. Именно такого хода от МТС и ждал, перехожу к другому оператору
У меня самого архивный анлим у них и всегда платил 50 рублей в день за раздачу. Сейчас есть услуга за 200 рублей в месяц вроде 100 гб можно раздать. И тут это вполне логично выглядит, как минимум можно объяснение подобрать.
Но платить за раздачу уже купленного лимитного пакета - это перебор
Так вы не отменяйте, сделайте ограничения хотя бы, чтобы не злоупотребляли, как это раньше было. Максимум 5 гигов на раздачу.
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Кто бы сомневался, что раньше платили те, кому надо было, а теперь будут платить и те, кому раздача никуда не уперлась
А как чисто юридически ФАС может дать указ всем операторам, а МТС при этом посчитать по-другому?
По-моему они и так цены задирают, а тут ещё и повод для них нарисовался.
Это люди еще не читали новость про увеличение цен на 4G
https://www.kommersant.ru/doc/6311240
Также МТС: следит за своими клиентами и продает куда-то их данные. (Например гуглил недвижку, авто, потом звонят по тематике хз кто, номер нигде не светил)
что по поводу тинькоф мобайл?
Хотели импортозаместить? Хотели все контролировать по закону Яровой? Хотели что бы было в ногу с технологиями и цифровизация продолжалась - Платите;
Почему люди считают что за это кто то другой заплатит? Почему вы не возмущались ранее по п.п. выше?
Возмущаться как минимум лет 10 , это вы где то пропадайте ! Кучу исков к МТС - а вы видимо проспали этот момент
Уже эти новости не трогают, давно отвык вообще от раздачи, раз она платная стала
Не понимаю почему 3 ОПСОСА до сих пор не пилят мемчики у себя про этот зашквар МТС. Это же прям хайпануть можно, лояльность повысить и к себе перетащить людей. Более того, ещё и органикой можно набрать, если сделать качественно и смешно
А в чем прикол МТС? У них есть безлимитные тарифы?
Раздача интернета на лимитных тарифах поможет привысить месячный лимит трафика и пользователю придеться докупать гигабайты. Оператор же в плюсе будет, не?
В плюсе оператор будет, если жЫрный пакет гигов в месяц просто сгорит.
это все какая-то пиздаболия махровая, времена, когда мобильный инет массово юзали как основной давно прошли, тяжелый трафик типа торрентов у них стопроцентно упал по сравнению с десятыми годами. плюс тарифов без ограничений трафика днем с огнем не сыщешь, более того они невыгодные вообще.
МТС насрали на своих клиентов которые долго с ними были ,теперь не понятно что останавливает от ухода других пользователей
Разные факторы есть, которые останавливают. У кого-то архивные тарифы с тем же безлимитом за копейки, кто-то, как я например, не раздает инет со смартфона, но активно пользуется многими элементами их экосистемы (включая банк), у кого-то МТС - единственный оператор, который в их местности ловит.
Куда ухода? Они как раз честно объясняют свою позицию а Билайн согласился с ФАС и впаял в тарифы плюс сто рублей. Бинго.
То есть плата за раздачу интернета не является увеличением стоимости тарифа? Можно еще ввести плату за сохранение номера, чтобы "не увеличивать" стоиммость тарифа.
Погодите, а рыночную экономику уже тоже отменили?
Вся эта возня в пользу бедных. "Законопослушный" Билайн поднял тариф на сто рублей, во всяком случае мне т.е. попусту убытки расписал на всех юзеров. ФАС наверное доволен.
Разница у МТС какая-то супер огромная была по стоимости. 50р в день - 100р в месяц у других операторов
а где новости про слив в нспк? https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10994546
Интересная логика, но я не понял. Т.е. если я раздаю инет с телефона, то я обязательно стример качающий торренты что ли? И какоФ % таких людей мне интересно? 1%? 2%? Ну 3%?
Очень похоже что МТС елозит всем по ушам)
А что так можно было?
Аха, с отменой роуминга также говорили что всё обанкротимся придется закрываться тарифы вырастут и ничего как то пережили