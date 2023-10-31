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Артур Томилко

МТС посчитал, что отмена платы за раздачу мобильного интернета приведёт к увеличению стоимости тарифов Статьи редакции

До этого сделать услугу бесплатной по требованию ФАС согласились «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

  • Оператор не намерен отменять плату за «безлимитную раздачу» мобильного интернета. Отсутствие ограничений для пользователей торрентов и стриминга приведёт к ухудшению качества связи у других абонентов, сообщили «Ъ» в МТС.
  • Действующие тарифы на мобильную связь «рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов», отметили в компании. Для ноутбуков и компьютеров, которые требуют «в разы больше трафика за единицу времени», предусмотрена другая категория тарифов.
  • При выравнивании цены интернет-соединения для разных категорий устройств придётся увеличивать и стоимость тарифов, указал оператор: «Рядовые абоненты со смартфонами будут платить за тех, кто активно раздаёт трафик».
  • В сентябре 2023 года ФАС выдала российским мобильным операторам предупреждения об отмене платы за раздачу интернета с мобильных устройств в течение месяца. В случае отказа ведомство может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.
  • «Мегафон», Tele2 и «Билайн» согласились исполнить требования регулятора. С учётом времени, необходимого для технической реализации, ФАС продлила срок на выполнение предупреждения, но не уточнила на сколько.
  • «Билайн» берёт плату за раздачу интернета с 2019 года, её стоимость составляет 100 рублей в месяц. У «Мегафона» опция стоит 90 рублей за 30 дней, у Tele 2 — 30 рублей в сутки или 100 рублей в месяц. У МТС суточный пакет стоит 49 рублей.

#новость #мтс #фас

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285 комментариев
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Евгений Оськин

А что плохого в том, что коммерческая организация всеми правдами и неправдами защищает интересы своих акционеров?

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12 комментариев
Alex Fettcov

Ждём комментарии🗿🗿🗿

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Николай Неустроев

Говноед и Глист

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Krem-brulee

Адресуй это заинтересантам разнообразных "пакетов"

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Иван Серик

Хитрожопые! Они хотят оборотные штрафы!

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Артем Ярошенко

Пора бы со стороны ФАС вводить огромные штрафы за подобные отказы

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Alexey

Повторю в очередной раз:
Федеральная антимонопольная служба это монополия, потому что конкурентов нет

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4 комментария
НаряднаяШайга

У Фас и мобильных операторов одни бенефициары. Они сами себя должны штрафовать?

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7 комментариев
Максим

Помогу им немного - откажусь от их услуг)

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Градибор Пожарский

Аналогично. @Yota, жди.

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3 комментария
Revenant
Действующие тарифы на мобильную связь «рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов», отметили в компании. Для ноутбуков и компьютеров, которые требуют «в разы больше трафика за единицу времени», предусмотрена другая категория тарифов.

Интересная логика. А если я дома подключаю интернет, но пользуюсь им исключительно на телефоне через Wi-Fi, полагается ли мне "специальный тариф"? Или такое работает только с симками в манямирке МТС?

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Alex Melnikoff

домашний интернет идет по кабелю, а для сотовой разделяемой среды канал общий на всех, проще зарезать самых хитрожопых, кто домашний инет не подключает, но зато у простых блондинок инста будет работать

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8 комментариев
Eddie II

Пруфов конечно же у них не будет. За ноутом я работаю и не потребляю контент, а с мобилы смотрю ютуб.
Так что это ещё большой вопрос, где больше трафика.

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Alex Melnikoff

если человек сидит на дешевом тарифе, а тарифы для модема стоят дороже, то используя телефон как модем, странно себя считать умнее других.
другое дело если тариф не безлимитный,а условно 10, 20, 30гб, то пусть раздает, кончится, отключат. а если безлимит многие принципиально домашний не подключают, а другие абоненты могут столкнуться с перегрузкой базовки, проще порезать 5% качков, что б у 95% все работало

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Император Нолимоций

Я вот тоже понимаю еще ограничения, если трафик безлимитный. А если тариф с пакетом лимитного трафика — почему МТС должно е^^ть, как я этим трафиком распоряжаюсь?

А то подключил ноут один раз, пока в такси ехал, — оп, плати 50 рубчиков. О^^^ели, что ли?

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4 комментария
Михаил

Судя по их сайту у мтс нет безлимитных тарифов на мобильный интернет, а услуга по оплате раздачи интернета есть. Все тарифы с безлимитом - это архивные планы, либо оформленные окольными путями с позволения самого мтс, что им выгодно иначе прикрыли бы данную опцию

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1 комментарий
Гриша Н.

Все хотят обмануть систему и быть умнее других, им не дают только

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Мигель Маркин

В случае с безлимитом логично, а вот если ограниченный трафик, то почему бы не давать раздавать спокойно?

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Амбассадор Черноголовки

МыТакиеСуки

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Griby Lenina

Мы тебе сказали: можешь товарищу сержанту мотать твои спагетти. Мне-то с моста, тварь, ссать!
Молчишь? Так слушай. Мы теперь сверхлюди. Мы тебе скажем, мол, топи старух — молча топить станешь. Можешь только слушаться. Мы тут сообразили: мобил теперь сотни миллионов. Тогда с мобилы требуем сотню минимум — так соберем миллиарды. Тусовки, соски-модели. Ты смекаешь?

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10 комментариев
Сергей Пронин

У меня пакет 25 гигов на месяц. МТС, почему я не могу свои жалкие гигабайты раздать на телевизор, чтобы посмотреть раз-два в неделю фильм на Ютубе на 360р? Вы как раз и ущемляете абонентов с ограниченным пакетом. Был бы у меня безлимит, я бы не возмущался.

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Архаров Петр

Фильм на Ютубе в 360 р по телевизору?????

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4 комментария
Денис Артемов

Есть может опция взять меньше гигов и дешевле соответственно?

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Alex R

МТС самый зашкварный ОПСОС

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Игорь Киселёв

они все одинаково приятны

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Алексей

У меня тариф 400 р за безлимит инета , 200минут и смс. Увы таких архивных клиентов много , каким бы гоном не был ,куда бросать то такой тариф..

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7 комментариев
jobisdone

Бабушке Билайн каждую неделю самоучитель по Английскому подключает, боюсь для МТС неравный бой

Если тут есть представитель пчелок, пускай свяжется со мной, а то понабрали проджект менеджеров с зп300к/сек, а услуги из 90 отключить не в состоянии @beeline

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3 комментария
Хрюн Моржов

Видимо боятся, что все их оборудование поляжет. Давно есть системы контроля и мониторинга трафика, режет интернет как ловит признаки торрент качалки.

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Nikolay Skidanov

плевать им на торрент. просто при продаже ставят в тарифе цифру которую с мобильного сожрать сложно, чтобы впарить. а потом обижаются что ее таки потребляют через раздачу - у дефективного менеджера было записано в плане реальный уровень потребления 2/3 от накрученного на уши

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Игорь Киселёв

Ну так на мтсе торренты режут, помню как в свое время через модем где была снимка мтса качал гта 4 через торренты неделю непрерывно, при том что с пирами и сидами все было в порядке.

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Антон Большаков

Любой нормальный оператор настраивает шейпер, который и лишнее режит и скорость между абонентами балансирует.
В случае МТС это все есть, а весь шум из за попытки отобрать у них кусок прибыли, причем незаконной.

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5 комментариев
Николай Неустроев

Видалиа легко справляется с этим

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Константин Суворов

А я посчитал, что МТС одна из ключевых компаний, которая должна доплачивать мне за каждый свой звонок в мой адрес.

Одни из тех чертей, которые не понимают ни русского, ни матерного. Хуже мошенников, ей богу.

Если вы отказываетесь от их услуг - вы точно на правильной стороне истории. Жму руку.

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Владимир Мананников

Золотые слова , была как то эта помойка , подписки , списание кучу нарушений ! За таки косяки перевел бы граждан на других операторов за денежный счет МТС , а их бы закрыл уже давно !

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Semen

Все вместе пожали друг другу руку и ушли

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Станислав

Эти товарищи найдут выход. Просто будут после некоторого порога включать скорость 64 Кб/с и все. Трафик анлим как и обещали. Так что не знаешь, что лучше было.

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Алексей

В Украине так. При этом в безлимитном пакете, дается дополнительная симка, только для интернета, типа как для планшета или ноутбука. :)

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jobisdone

640к хватит всем (с)

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Алексей Шаров
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Astas Jr

Искренне орнул с комментариев. Кричат вводите штрафы за повышение цен 🤣 Ребята вообще не понимают, что такое рыночная экономика. И да, в плане связи в РФ хорошая конкуренция, низкие цены и высокое качество. Все кто ездил по миру знают это. А что касается подобных инициатив от фас: это конечно фарс. Ждём их где нибудь в онлайн гейминге с требованиями отменить микротранзакции.

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Сергей Завалинич

Хороший интернет? Съезди в Казахстан, узнаешь что такое хороший интернет

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3 комментария
Владимир Мананников

А что вы орете с комментариев , нарушил , грабишь Граждан страны - уходи с рынка , даже не надо больше ничего писать

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2 комментария
Дмитрий С

Качество связи стало ниже плинтуса, а тариф МТС повышают пару раз в год

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Лёха Пчеловод

МТС говнецо стало, буду менять оператора

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Вадим Д.

Ха-ха, ну кто б сомневался (-:
МТС — вы верны себе.
Какие ж вы педуарды, мрак.

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Вишняковский

Время покидать МТС с такими новостями

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Denis Azarenko

МТС просто банкрот , денег видать совсем не осталось

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Гора Жора

Представляю, сколько людей от этой новости захотят поменять МТС на другого оператора

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iMHO Tech

Естественно, ведь деньги на разработку ПО по отслеживанию раздачь уже потрачены ?

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Игорь Киселёв

А что там разрабатывать? Просто сравнивать ttl и всё.

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3 комментария
Alex Melnikoff

dpi и так купили для яровой. заодно можно торренты и другие штуки отслеживать

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3 комментария
Дмитрий

Тут Билайн меня слёзно умолял перейти с архивной безлимитки на "новые, шикарные и удобные тарифы") Ага, щас. Я в день выкачиваю гигов по 15, нет, не порно:)

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Alex Melnikoff

15гигов котов в день?

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6 комментариев
Гоги Твардовски

У Вас телефон с памятью на 15Гб?

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2 комментария
Roman Orlov

Это те самые ребята, которые балуются навязанной услугой аренды своего оборудования при подключении домашнего интернета?

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Саша Панина

А кто не балуется таким? Все пытаются аренду своего впихнуть

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1 комментарий
lakoros

Забавно конечно, но мы еще не видели решений остальных операторов.

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HWND

Смешной вброс про торренты - у крупных операторов по договорам вообще можно получить блокировку, если использовать торрент-клиенты или нагружать сеть. Странно, что они к этому здесь апеллируют.

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Филипыч
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Solarex Lotos

Какая-то бредятина: я оплачиваю 50гб трафика ежемесячно, после его исчерпания наши отношения заканчиваются. Что может мешать потратить этот трафик способом, удобным мне, а не указанным оператором, какая оператору разница, кто всосет эти 50 гб, смартфон или комп?
Может речь о безлимитных тарифах, но в таком случае надо обозначать главный объект обсуждения, у меня и моих знакомых тарифы с оплаченными пакетами минут и гб и при из исчерпании лимита мы итак доплачиваем за новые пакеты. Что они там собрались выравнивать непонятно, если отпуск услуг априори порционный и при исчерпании кредита, оператор требует денег за новый объём услуг?

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Колян

Штраф 5000р МТС, нельзя такое терпеть!

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Katerina Kanonikina

Не понимаю о чём речь, пользуюсь Билайн уже лет 15, раздаю на ноут часто, ни разу не платила. У меня безлимитный вроде тариф, я не знаю, но никогда ничего не заканчивалось. Летаю по миру без роуминга звонков. Кто не знает, есть wifi call, бесплатные входящие и исходящие в рф, когда подключен к wifi.
Плачу около 800 в месяц. Москва

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Алексей

На айфонах уже нет этой функции wifi уже,а так да классно

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6 комментариев
Свирепый Одуванчик

Такой же тариф, все безлимитное, раздача на хороших скоростях. С торрента правда не качает, а так в целом - похоже у нас архивный тариф, тоже плачу около 800 в месяц

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James Bomond

Билайн просто пошёл по пути «фичу оставим, а тариф увеличим». Вспомните сколько стоил ваш тариф в самом начале.

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5 комментариев
Игорь Киселёв

вообще раньше были безлимитные тарифы именно для телефонов и с звонками, такой тариф и у билайна был и у мтс, вот там интернет и не раздать было

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Владимир Мананников

НАЛОЖИТЕ ОГРОМНЫЙ ШТРАФ НА МТС - зачем вы с ними играете ! Повышение цен миллиардный штраф , не хочет пусть платит и так за каждый косяк !

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user0564335

будто этот штраф мтс будет оплачивать из своей прибыли

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2 комментария
brayyyyant

Никогда не было и опять говорят о повышении цен

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Эшель Деникин

Мтс реально взвинтили цены и ещё за раздачу отдельно берут. Монополисты

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OZZ

Жулики

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Alexey Kruglov

Сейчас многие компании ощущают себя вне закона. Банки, операторы мобильной связи и т.д.

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Alex Melnikoff

.

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Gerge Thunder

Она и так на 100 руб поднялась за пару мес.

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Kirill

МТС сами себе яму копают

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Архаров Петр

У МТС итак самые дешевые тарифы, не считая Теле

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Владимир Мананников

Ложь , Тиньков 350 р , Аллоинкогнито 460 ,

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2 комментария

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Bad Gateway

Не понимаю возмущений, вообще ведь не удивили. Именно такого хода от МТС и ждал, перехожу к другому оператору

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Я сказал свое имя машине

У меня самого архивный анлим у них и всегда платил 50 рублей в день за раздачу. Сейчас есть услуга за 200 рублей в месяц вроде 100 гб можно раздать. И тут это вполне логично выглядит, как минимум можно объяснение подобрать.
Но платить за раздачу уже купленного лимитного пакета - это перебор

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Элизабет

Так вы не отменяйте, сделайте ограничения хотя бы, чтобы не злоупотребляли, как это раньше было. Максимум 5 гигов на раздачу.

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James Bomond

Кто бы сомневался, что раньше платили те, кому надо было, а теперь будут платить и те, кому раздача никуда не уперлась

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Костя Маслов

А как чисто юридически ФАС может дать указ всем операторам, а МТС при этом посчитать по-другому?

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Светлана Завацкая

По-моему они и так цены задирают, а тут ещё и повод для них нарисовался.

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lakoros

Это люди еще не читали новость про увеличение цен на 4G

https://www.kommersant.ru/doc/6311240

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Beton

Также МТС: следит за своими клиентами и продает куда-то их данные. (Например гуглил недвижку, авто, потом звонят по тематике хз кто, номер нигде не светил)

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Mike Amir

что по поводу тинькоф мобайл?

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Sergey Gnezdilov

Хотели импортозаместить? Хотели все контролировать по закону Яровой? Хотели что бы было в ногу с технологиями и цифровизация продолжалась - Платите;
Почему люди считают что за это кто то другой заплатит? Почему вы не возмущались ранее по п.п. выше?

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Владимир Мананников

Возмущаться как минимум лет 10 , это вы где то пропадайте ! Кучу исков к МТС - а вы видимо проспали этот момент

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Федор Русаков

Уже эти новости не трогают, давно отвык вообще от раздачи, раз она платная стала

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Дмитрий

Не понимаю почему 3 ОПСОСА до сих пор не пилят мемчики у себя про этот зашквар МТС. Это же прям хайпануть можно, лояльность повысить и к себе перетащить людей. Более того, ещё и органикой можно набрать, если сделать качественно и смешно

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Гоги Твардовски

А в чем прикол МТС? У них есть безлимитные тарифы?
Раздача интернета на лимитных тарифах поможет привысить месячный лимит трафика и пользователю придеться докупать гигабайты. Оператор же в плюсе будет, не?

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Roman Orlov

В плюсе оператор будет, если жЫрный пакет гигов в месяц просто сгорит.

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vlad egorov

это все какая-то пиздаболия махровая, времена, когда мобильный инет массово юзали как основной давно прошли, тяжелый трафик типа торрентов у них стопроцентно упал по сравнению с десятыми годами. плюс тарифов без ограничений трафика днем с огнем не сыщешь, более того они невыгодные вообще.

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Метелкин Роман

МТС насрали на своих клиентов которые долго с ними были ,теперь не понятно что останавливает от ухода других пользователей

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Андрей Мельник

Разные факторы есть, которые останавливают. У кого-то архивные тарифы с тем же безлимитом за копейки, кто-то, как я например, не раздает инет со смартфона, но активно пользуется многими элементами их экосистемы (включая банк), у кого-то МТС - единственный оператор, который в их местности ловит.

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Влад Vlad

Куда ухода? Они как раз честно объясняют свою позицию а Билайн согласился с ФАС и впаял в тарифы плюс сто рублей. Бинго.

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Labeling

То есть плата за раздачу интернета не является увеличением стоимости тарифа? Можно еще ввести плату за сохранение номера, чтобы "не увеличивать" стоиммость тарифа.

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Всеволод Волчанский

Погодите, а рыночную экономику уже тоже отменили?

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Влад Vlad

Вся эта возня в пользу бедных. "Законопослушный" Билайн поднял тариф на сто рублей, во всяком случае мне т.е. попусту убытки расписал на всех юзеров. ФАС наверное доволен.

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Олег Воронов

Разница у МТС какая-то супер огромная была по стоимости. 50р в день - 100р в месяц у других операторов

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неформат

а где новости про слив в нспк? https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10994546

Хакеры взломали сайты НСПК и системы «Мир»: что…
В понедельник хакеры взломали сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы…
www.banki.ru
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Виталий Ерошенко

Интересная логика, но я не понял. Т.е. если я раздаю инет с телефона, то я обязательно стример качающий торренты что ли? И какоФ % таких людей мне интересно? 1%? 2%? Ну 3%?
Очень похоже что МТС елозит всем по ушам)

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Алина Бизнесвуман

А что так можно было?

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Alexey Smirnoff

Аха, с отменой роуминга также говорили что всё обанкротимся придется закрываться тарифы вырастут и ничего как то пережили

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282 комментария
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