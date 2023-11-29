«Яндекс Доставка» добавила бизнес-профиль для малого бизнеса в приложение «Яндекс Go» Статьи редакции
Можно создать личный кабинет своей компании, привязать корпоративную карту и управлять доставками с телефона.
- «Яндекс Доставка» разработала специальный интерфейс для малого и среднего бизнеса в «Яндекс Go», рассказали в сервисе.
- Бизнес-профиль позволяет создавать и отслеживать заказы на курьерскую и грузовую доставку, а также управлять расходами через мобильное приложение. Если у компании уже есть личный кабинет на сайте «Яндекс Доставки», данные о заказах синхронизуются с приложением.
- В один бизнес-профиль можно добавить нескольких пользователей, которые смогут создавать заказы и оплачивать их по корпоративной карте. При этом платёжные данные доступны только владельцу профиля.
- «Яндекс Доставка», по собственным данным, работает в 1000 городов России. Сервис помогает организовать доставку товаров внутри городов и между ними, курьером до двери и в пункты выдачи заказов.
963 показа
870 открытий
Надо туда встроить игру «Проведи курьера по лабиринту» — и весело, и курьеру полезно.
Это типа чтобы подсаживать на достаку всю свою семью и типа контроллировать ее?
Ну если у вас вся семья работает в вашем ооо и тратит деньги с корпоративной карты то да.
А так это удобно для предпринимателя у которого закупками занимаются сотрудники, зайдет общепиту например.
Когда решил поиграться в предпринимателя и переоформил свою семью в предприятие
Системная ошибка, которая затем угробит Яндекс. Понабирают профанов с улицы......
О сервисе Яндекс.Доставка для бизнеса: дорого, глючно, с отношением как к говну.
Да? А выглядит неплохо не бумаге. Вроде ребенок на английский ходил, там заказывали детям фрукты и перекус через доставку. Я думаю, им удобней будет с бизнес аккаунтом.