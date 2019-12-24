Вот эту разницу, скорее всего, будет компенсировать непосредственно сам ИТ-бизнес, операторы связи и интернет-провайдеры. Так, например, сейчас происходит с реализацией СОРМ (системы оперативно-разыскных мероприятий, которые открывают доступ к звонкам и интернет-трафику пользователей — vc.ru) «пакета Яровой».

Конечно же, интернет-провайдеры и операторы связи будут компенсировать свои затраты за счёт абонентов. Может быть, путём повышения стоимости доступа к интернету, а возможно, путём ухудшения условий тарифов.

Например, будут отменяться безлимитные тарифы и снижаться скорость интернета. То есть по минимальной стоимости будет вообще невозможно пользоваться интернетом.

Это, скорее всего, неминуемо придёт, неизвестно только когда. Возможно, негативное влияние закона на пользователей, бизнес, интернет-сервисы и операторов связи мы почувствуем только спустя многие месяцы, а то и через год-два. Так происходит с рядом других законов по интернет-урегулированию в нашей стране.

Например, законы о жёсткой регуляции VPN-сервисов и о тотальной деанонимизации пользователей мессенджеров активно правоприменяются до сих пор. Тот же «пакет Яровой» только недавно начал свою реализацию и ещё неизвестно, когда оборудование по системам хранения трафика будет полномасштабно реализовано.