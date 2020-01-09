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Лиана Липанова
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Twitter позволит ограничивать количество пользователей, которые могут отвечать на твит Материал редакции

Новая функция появится в первом квартале 2020 года.

  • Twitter в первом квартале 2020 года начнёт тестировать функцию ограничения количества пользователей, которые могут отвечать на определённый твит. Об этом на конференции CES сообщила директор компании по управлению продуктами Сьюзан Кси, пишет The Verge.
  • Пользователи смогут выбрать один из четырёх режимов приватности — Global, Group, Panel и Statement. Global не ограничивает количество пользователей, которые могут отвечать на твит. В режиме Group отвечать смогут только те пользователи, на которых подписан автор твита. Panel позволит отвечать на твит только тем, кого специально выбрал автор. Statement ограничит ответы на твит для всех.
  • Пока функция находится в процессе разработки, рассказала Кси. По мнению журналиста The Verge, так соцсеть сможет ограничить проявления агрессии.
  • Глава Twitter Джек Дорси неоднократно говорил, что пользователи чаще всего просят добавить в соцсеть кнопку редактирования твитов. В августе 2019 года топ-менеджер компании заявлял, что создание этой функции не является приоритетом для Twitter. Компания не исключает, что кнопка может появиться, но не раскрывает конкретных планов.
  • В марте 2019 года Twitter анонсировал новую функцию, с помощью которой пользователи смогут скрывать ответы на свои твиты. Чтобы посмотреть ответы под оригинальным твитом, придётся делать дополнительный клик. Это позволит препятствовать недобросовестным комментариям в дискуссии, рассказали в компании.
Twitter will put options to limit replies…
They’re inspired by Twitter’s beta app.
www.theverge.com

#новости #twitter

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10 комментариев
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Pavel Nakonechny

3

Вся суть Твиттера для публичных личностей в том, что с ними можно взаимодействовать. Комментировать, отвечать и отмечать. А теперь всякие быдлопатриоты поназакрывают ответы и продолжат пургу лить в уши.

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Илья Лебедев

Pavel
0

вот-вот

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Serj Koss

Pavel
0

Что твиттер, что ютуб первым делом пихают в ленту своих ставленников типа Олешы, не зря 2 лярда выделили, отрабатывают, так что не надо вот сокрушаться что вам мешают купаться в своем говне.
К слову, что те, что другие одинаково омерзительны (аксиома Эскобара).

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Илья Лебедев

1

с одной стороны хорошо, с другой не очень... 

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Ware Wow

Илья
1

Лао Цзы?

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evilnw

Ware
3

Стэтхэм.

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Илья Лебедев

Ware
0

хах)) ну всякое бывает)) для того, кто пишет, ограничение на комментирование неугодных на руку. а для того, про кого пишут, запрещая при этом оправдаться или защититься, как-то не очень.

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Чеширский

1

Решения в стиле Мейл.ру

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Павел Наконечный

0

[Комментарий удален]

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Таня Арефьева

0

Ну вот лучше реально редакцию твиттов сделали бы

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