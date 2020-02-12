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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Facebook будет платить Reuters за проверку достоверности публикаций в соцсети Материал редакции

Для этого в информагентстве создано новое подразделение.

5 комментариев
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В редакционном отделе международного информагентства Reuters появилось новое подразделение, которое будет устанавливать достоверность фото, видео и текстовых публикаций в соцсетях. Об этом сообщает Reuters.

Финансировать новое направление будет корпорация Thomson Reuters, которой принадлежит информагентство, и Facebook. Соцсеть сделает это «в обмен на проверку подлинности контента на своей платформе». Отдел участвует в программе Facebook по сторонней проверке фактов, которые публикуются в соцсети, пишет издание.

Reuters прошла необходимую сертификацию Международной сети проверки фактов (International Fact‑Checking Network, IFCN) 7 февраля 2020 года, следует из публикации на сайте IFCN.

Сейчас в новом отделе Reuters четыре человека, пишет TechCrunch. Информагентство планирует увеличивать штат. Подразделение будет курировать Хейзел Бейкер, глава по работе с пользовательскими новостями, говорится на сайте Reuters.

Анализ публикаций проводится согласно общим принципам журналистики: честности, независимости и непредвзятости, уточняет издание. Проверка выборочная. Её результаты Facebook использует для маркировки недостоверных сообщений. Такие публикации будут опускаться в низ новостной ленты, чтобы ограничить их распространение.

Результаты анализа фактов в соцсетях сотрудники информагентства размещают в блоге. 12 февраля был опубликован отчёт, в котором самая старая публикация датирована 27 февраля 2019 года, а самая свежая — 26 января 2020 года.

#новость #facebook #reuters

Соцсети
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5 комментариев
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Выпил ли mojo?

6

Кто будет проверять сам Рейтерс?

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Mihail Demeshko

Выпил
0

Возможно роскомнадзор

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ЯжПрограммист

Mihail
0

А они по методичке шпарить

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David Zaripov

Выпил
0

Не по слухам знаю, что написание и размещение статей в Рейтерс спокойно и свободно покупается. Причём прайс за такие услуги совсем не дорогой. Так что думаю прибыль компании в связи с таким функционалом на фейсбуке только поднимется.

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Станислав Антохи

0

О, цензура подоспела! Демократично 

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