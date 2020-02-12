Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Для этого в информагентстве создано новое подразделение.
В редакционном отделе международного информагентства Reuters появилось новое подразделение, которое будет устанавливать достоверность фото, видео и текстовых публикаций в соцсетях. Об этом сообщает Reuters.
Финансировать новое направление будет корпорация Thomson Reuters, которой принадлежит информагентство, и Facebook. Соцсеть сделает это «в обмен на проверку подлинности контента на своей платформе». Отдел участвует в программе Facebook по сторонней проверке фактов, которые публикуются в соцсети, пишет издание.
Reuters прошла необходимую сертификацию Международной сети проверки фактов (International Fact‑Checking Network, IFCN) 7 февраля 2020 года, следует из публикации на сайте IFCN.
Сейчас в новом отделе Reuters четыре человека, пишет TechCrunch. Информагентство планирует увеличивать штат. Подразделение будет курировать Хейзел Бейкер, глава по работе с пользовательскими новостями, говорится на сайте Reuters.
Анализ публикаций проводится согласно общим принципам журналистики: честности, независимости и непредвзятости, уточняет издание. Проверка выборочная. Её результаты Facebook использует для маркировки недостоверных сообщений. Такие публикации будут опускаться в низ новостной ленты, чтобы ограничить их распространение.
Результаты анализа фактов в соцсетях сотрудники информагентства размещают в блоге. 12 февраля был опубликован отчёт, в котором самая старая публикация датирована 27 февраля 2019 года, а самая свежая — 26 января 2020 года.
Кто будет проверять сам Рейтерс?
Возможно роскомнадзор
Не по слухам знаю, что написание и размещение статей в Рейтерс спокойно и свободно покупается. Причём прайс за такие услуги совсем не дорогой. Так что думаю прибыль компании в связи с таким функционалом на фейсбуке только поднимется.
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