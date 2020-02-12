Для этого в информагентстве создано новое подразделение.

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В редакционном отделе международного информагентства Reuters появилось новое подразделение, которое будет устанавливать достоверность фото, видео и текстовых публикаций в соцсетях. Об этом сообщает Reuters.

Финансировать новое направление будет корпорация Thomson Reuters, которой принадлежит информагентство, и Facebook. Соцсеть сделает это «в обмен на проверку подлинности контента на своей платформе». Отдел участвует в программе Facebook по сторонней проверке фактов, которые публикуются в соцсети, пишет издание.

Reuters прошла необходимую сертификацию Международной сети проверки фактов (International Fact‑Checking Network, IFCN) 7 февраля 2020 года, следует из публикации на сайте IFCN.

Сейчас в новом отделе Reuters четыре человека, пишет TechCrunch. Информагентство планирует увеличивать штат. Подразделение будет курировать Хейзел Бейкер, глава по работе с пользовательскими новостями, говорится на сайте Reuters.

Анализ публикаций проводится согласно общим принципам журналистики: честности, независимости и непредвзятости, уточняет издание. Проверка выборочная. Её результаты Facebook использует для маркировки недостоверных сообщений. Такие публикации будут опускаться в низ новостной ленты, чтобы ограничить их распространение.