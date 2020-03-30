Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
И статистику для каналов с 1000 и более подписчиков.
Telegram обновил мессенджер — в нём появилась группировка чатов и каналов по папкам, говорится в блоге компании. Пользователи могут настроить собственные папки или использовать настройки по умолчанию.
Например, с помощью папок пользователь может разделить рабочие и семейные чаты. Пользователь может включить или исключить все чаты определённого типа — вроде «Каналы» или «Непрочитанные».
Функция активируется, когда список диалогов становится слишком длинным, также её можно включить специальной командой: она активируется при переходе по ссылке tg://settings/folders.
В каждой папке можно закрепить неограниченное количество чатов.
Чтобы скрыть диалог, его можно отправить в «Архив». Когда в архивном чате придёт уведомление, он вновь станет заметен. Чаты, в которых выключены уведомления, будут оставаться в архиве при появлении новых сообщений.
Пользователь может скрыть архив, проведя по нему левой кнопкой мышки. На Android смахивание не будет работать для архивирования, вместо этого необходимо долго нжимать на чат, а затем в открывшемся меню выбрать архив, закрепление и другие действия.
Папки будут синхронизироваться на всех устройствах с Telegram, в том числе в десктопных приложениях. В приложении для компьютера разработчики добавили боковую панель и несколько значков, чтобы сделать папки более узнаваемыми.
Также Telegram добавил статистику по каналам с более чем 1000 подписчиков, например, так владельцы каналов смогут посмотреть информацию о росте канала или эффективности публикаций.
Наконец-то ! Я ждал этого вечность )
Кажется они ждали плохих новостей, чтобы сгладить этой фичей :) которую юзеры просили, а потом даже требовали, после запуска каналов и ботов.
Ещё раз убеждаюсь, что Телеграму на рынке мессенджеров сейчас нет равных. Чрезмерно гибкие настройки, облачное хранилище, удобство и скорость использования. Паша Дуров и команда вновь уделывают всех остальных.
Телеграмм до сих пор не достиг уровня возможностей ICQ из 90-х.
Каких? Звука "о-оу" и печатной машинки?
Переименование контактов прямо в списке. Вложенные группы. Массовое (не у всех) удаление или очистка истории контактов. Сортировка контактов. Настройка цветов, звуков, бинд клавиш. Нормальная работа с Юникодом, сейчас копирование таблиц из 1С - это потеря форматирования и потеря символов. 1С использует символ неразрывного пробела для разделения целой и дробной части, который некорректно обрабатывается многими программами.
Слушайте да, я это как-то все позабывал уже :(
Пойду поищу свою сборку миранды в архивах
1С использует символ неразрывного пробела для разделения целой и дробной части, который некорректно обрабатывается многими программами.
КО: обычно для разделения целой и дробной части не используют пробел ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Антиспам (новый контакт должен правильно ответить на вопрос), статусы (отошел, недоступен), возможность прямой передачи файлов БЕЗ их сохранения на сервере Телеграмм, приватное общение точка-точка зашифрованные даже для сервера Телеграмм.
Каждую минуту вспоминается что-то новое.
QIP, только не после того как его выкупили и похоронили :) А так, да, группировка гуд, имея 100500 каналов в подписке, довольно легко было потерять нужное сообщение от нужного человека.
Я бы сказал, добавив возможность совершать звонки он наконец перерос #irc
Надеюсь через пару лет приоритеты сделает
Чтобы заглушенные были ниже тех что со звуком!)))
Закреплять чаты не пробовал?
Ура! Свершилось. Вот что значит прислушиваться к пользователям 👍
Ахахах, ты и вправду думаешь они не знали, что это удобная фича? Пользователи несколько лет просили об этом. А значит не чесались по каким-то причинам...
Только при открытии, похоже, все равно все чаты открываются, не очень удобно.
Да, открываешь телегу и опять все чаты вместе, как будто ничего не поменялось. Как-то теряется смысл папок. Вот бы можно было убрать куда-то эту папку, которая еще и по умолчанию первая блин
В комментариях как будто перекличка леммингов.
Комментарий удален
"Функция активируется, когда список диалогов становится слишком длинным, также её можно включить по ссылке." Что-то ссылка не работает
Наверное, потому что это будет в новой версии приложения, а текущее не поддерживает.
Это и есть новая версия. Уже все заработало
Возможно у вас бета-версия. У меня ни на телефоне, ни на компьютере обновления не было и нет
Осталось добавить видеосвязь и Whatsapp больше не нужен)
Не столько приоритетная видеосвязь как шара рабочего стола. Пожалуй это последняя фича из-за которой приходится держать Skype.
групповые звонки еще забыли, как бы тоже мастхев которого нет
Ну наконец-то! Теперь разложил все по полочкам. Из минусов только то, что придётся отказаться от привычных жестов. Теперь свайпами происходит переключение между папками. И ещё зря они зафиксировали все чаты первой папкой. Я бы ее в конец отправил.
Попробовал и как-то не понравилось. Какой толк от папок, если по умолчанию все равно открываются ВСЕ чаты. Это капец как неудобно
Аллилуйя! Осталось убрать ёб*чие тапы для перемещения между медиа в режиме галереи и оставить только свайпы. Или хотя бы сделать этот паттерн опциональным.
Только не понравилось, что папку «все» нельзя переместить. Хочу сам выбрать какая папка будет первой( Но это уже ворчание, а в целом-то охренеть как круть!
(
Сделали б группировку постов по темам в канале, было бы вообще четко - не всем надо, но иногда полезно
Оффтоп: как сделать супер группу, если изначально создана обычная и нет настройки ни на компе ни на телефоне. Если делаю новую, проблем нет.
Осталось сделать расшаривание экрана при видео звонке и конфы
Ура! Спасибо! Дождался!
Теперь осталось добавить фильтр непрочитанных сообщений , приоритетность.
Обновил, но так и не нашёл где эта функция)
Спасибо США за то, что замедлили их с введением ТОН, хоть наконец-то может сфокусятся на мессенджере. УРА!
А десктопная когда обновится? Мне че-т обновления не прилетело
Осталось видеозвонки добавить! Не понимаю, почему эту функцию не вводят в Телеграм. Сейчас кроме Телеграма ни чем уже не пользуюсь, но если надо позвонить, то я иду в Скайп почему-то, хотя мог бы звонить через Телеграм. Может кто-то знает, почему Дуров не добавляет видеозвонки?
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