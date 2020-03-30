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Татьяна Боброва
10 129

Telegram добавил группировку чатов и каналов Материал редакции

И статистику для каналов с 1000 и более подписчиков.

89 комментариев
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Telegram обновил мессенджер — в нём появилась группировка чатов и каналов по папкам, говорится в блоге компании. Пользователи могут настроить собственные папки или использовать настройки по умолчанию.

Например, с помощью папок пользователь может разделить рабочие и семейные чаты. Пользователь может включить или исключить все чаты определённого типа — вроде «Каналы» или «Непрочитанные».

Функция активируется, когда список диалогов становится слишком длинным, также её можно включить специальной командой: она активируется при переходе по ссылке tg://settings/folders.

В каждой папке можно закрепить неограниченное количество чатов.

Чтобы скрыть диалог, его можно отправить в «Архив». Когда в архивном чате придёт уведомление, он вновь станет заметен. Чаты, в которых выключены уведомления, будут оставаться в архиве при появлении новых сообщений.

Пользователь может скрыть архив, проведя по нему левой кнопкой мышки. На Android смахивание не будет работать для архивирования, вместо этого необходимо долго нжимать на чат, а затем в открывшемся меню выбрать архив, закрепление и другие действия.

Папки будут синхронизироваться на всех устройствах с Telegram, в том числе в десктопных приложениях. В приложении для компьютера разработчики добавили боковую панель и несколько значков, чтобы сделать папки более узнаваемыми.

Также Telegram добавил статистику по каналам с более чем 1000 подписчиков, например, так владельцы каналов смогут посмотреть информацию о росте канала или эффективности публикаций.

#новость #telegram

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89 комментариев
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Andrey Smalkov

76

Наконец-то ! Я ждал этого вечность )

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MAx Shvedov

Andrey
3

Кажется они ждали плохих новостей, чтобы сгладить этой фичей :) которую юзеры просили, а потом даже требовали, после запуска каналов и ботов.

Ответить

Александр Горелик

Andrey
3

джва года

Ответить

Леонид Умудумиадис

21

Ещё раз убеждаюсь, что Телеграму на рынке мессенджеров сейчас нет равных. Чрезмерно гибкие настройки, облачное хранилище, удобство и скорость использования. Паша Дуров и команда вновь уделывают всех остальных.

Ответить

Иван Яковлев

Леонид
–9

Телеграмм до сих пор не достиг уровня возможностей ICQ из 90-х.

Ответить

Maxim Syabro

Иван
13

Каких? Звука "о-оу" и печатной машинки?

Ответить

Иван Яковлев

Maxim
5

Переименование контактов прямо в списке. Вложенные группы. Массовое (не у всех) удаление или очистка истории контактов. Сортировка контактов. Настройка цветов, звуков, бинд клавиш. Нормальная работа с Юникодом, сейчас копирование таблиц из 1С - это потеря форматирования и потеря символов. 1С использует символ неразрывного пробела для разделения целой и дробной части, который некорректно обрабатывается многими программами.

Ответить

Mykola Petiukh

Иван
5

Хуйни на два камента написал.

Ответить

Магомед Шереметьев

Иван
0

Большинство не знает о таких функциях

Ответить

Maxim Syabro

Иван
0

Слушайте да, я это как-то все позабывал уже :(

Пойду поищу свою сборку миранды в архивах

Ответить

Alexander Matveev

Иван
0

1С использует символ неразрывного пробела для разделения целой и дробной части, который некорректно обрабатывается многими программами.

КО: обычно для разделения целой и дробной части не используют пробел ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить

Иван Яковлев

Maxim
6

Антиспам (новый контакт должен правильно ответить на вопрос), статусы (отошел, недоступен), возможность прямой передачи файлов БЕЗ их сохранения на сервере Телеграмм, приватное общение точка-точка зашифрованные даже для сервера Телеграмм.

Каждую минуту вспоминается что-то новое.

Ответить

Grigory MG

Иван
1

Прочитал Вас и вспомнил еще ICQ Active Groups. Эхх были времена

Ответить

Sergey Bunevich

Иван
0

QIP, только не после того как его выкупили и похоронили :) А так, да, группировка гуд, имея 100500 каналов в подписке, довольно легко было потерять нужное сообщение от нужного человека.

Ответить

Michael Petrov

Иван
2

всё новое это хорошо забытое старое. папочки для RSS дали

Ответить

Алексей Козлов

Иван
0

не подскажете, чем же он таким не достиг? 

Ответить

Александр Прилипко

Иван
0

Я бы сказал, добавив возможность совершать звонки он наконец перерос #irc 

Ответить

Vlad Vlad

Леонид
0

Как можно заявлять подобное, учитывая, что в телеге до сих пор не реализована функция видео-звонков?

Ответить

Андрей Ториков

18

Господи. Ну наконец-то

Ответить

Михаил Акимов

14

Это лучшее что принесла эта весна

Ответить

Dmitrii Bugrov

11

Надеюсь через пару лет приоритеты сделает
Чтобы заглушенные были ниже тех что со звуком!)))

Ответить

Mykola Petiukh

Dmitrii
–1

Закреплять чаты не пробовал?

Ответить

Dmitrii Bugrov

Mykola
1

Пробовал, в папках теперь хоть назакрепляйся.

Ответить

Dmitry Porkhaev

9

Что простите? Я правильно увидел? АЛИЛУЮ

Ответить

Gero In

4

Ура! Свершилось. Вот что значит прислушиваться к пользователям 👍

Ответить

Артём Палённый

Gero
2

Ахахах, ты и вправду думаешь они не знали, что это удобная фича? Пользователи несколько лет просили об этом. А значит не чесались по каким-то причинам...

Ответить

33_rublya

Gero
0

Только для этого года три понадобилось, а так да ))

Ответить

Aleksandr Barantsev

4

Думаю будет вполне удобно. 

Ответить

Andre Macareno

3

Только при открытии, похоже, все равно все чаты открываются, не очень удобно.

Ответить

Василий Козак

Andre
1

Да, открываешь телегу и опять все чаты вместе, как будто ничего не поменялось. Как-то теряется смысл папок. Вот бы можно было убрать куда-то эту папку, которая еще и по умолчанию первая блин

Ответить

Rick

Василий
0

Через два года, ждите.

Ответить

Vlad Vlad

3

В комментариях как будто перекличка леммингов.

Ответить

Комментарий удален

Василий Козак

2

"Функция активируется, когда список диалогов становится слишком длинным, также её можно включить по ссылке." Что-то ссылка не работает

Ответить

Александр Казанцев

Василий
1

Наверное, потому что это будет в новой версии приложения, а текущее не поддерживает.

Ответить

Василий Козак

Александр
0

Это и есть новая версия. Уже все заработало

Ответить

Александр Казанцев

Василий
0

Возможно у вас бета-версия. У меня ни на телефоне, ни на компьютере обновления не было и нет

Ответить

Павел Федорук

2

Это случилось!

Ответить

Media Shaper

1

Осталось добавить видеосвязь и Whatsapp больше не нужен)

Ответить

Нямка Нямка

Media
1

Не столько приоритетная видеосвязь как шара рабочего стола. Пожалуй это последняя фича из-за которой приходится держать Skype. 

Ответить

Media Shaper

Нямка
1

Точно, и это тоже!

Ответить

Alex Barashkov

Media
0

групповые звонки еще забыли, как бы тоже мастхев которого нет

Ответить

Yury Kotov

Alex
0

Да, видеоконференции и нах Zoom

Ответить

Глеб Борисов

1

Слава яйцам! Теперь им можно пользоваться)

Ответить

Эдуард Миниахметов

1

Ну наконец-то! Теперь разложил все по полочкам. Из минусов только то, что придётся отказаться от привычных жестов. Теперь свайпами происходит переключение между папками. И ещё зря они зафиксировали все чаты первой папкой. Я бы ее в конец отправил.

Ответить

Эдуард Миниахметов

Эдуард
0

А, с жестами норм. От края экрана открывается меню.

Ответить

Дмитрий Юрьевич

1

Очень удобно. Спасибо!

Ответить

Danila Sviridov

1

Что-то не нажимается ссылка.. может это 1 апреля?

Ответить

Василий Козак

1

Попробовал и как-то не понравилось. Какой толк от папок, если по умолчанию все равно открываются ВСЕ чаты. Это капец как неудобно

Ответить

Александр Куликов

1

Аллилуйя! Осталось убрать ёб*чие тапы для перемещения между медиа в режиме галереи и оставить только свайпы. Или хотя бы сделать этот паттерн опциональным.

Ответить

Nikolay Werner

0

Только не понравилось, что папку «все» нельзя переместить. Хочу сам выбрать какая папка будет первой( Но это уже ворчание, а в целом-то охренеть как круть!

Ответить

Yuri Ahmedov

Nikolay
2

Через год сделают

Ответить

Dmitriy Sokolovskiy

Nikolay
0

(

Ответить

Evgeny Nepomnyashchiy

Dmitriy
0

Вы скобочку забыли закрыть.

Ответить

Александр Иванов

0

А говорили бог нас не слышит. Речь про Пашу, конечно же

Ответить

Влад Стецун

0

Сделали б группировку постов по темам в канале, было бы вообще четко - не всем надо, но иногда полезно

Ответить

Alexey Mikhailov

Влад
1

В грамотных каналах вешают хештеги

Ответить

Dias001 Rrn

0

Хотя я очень долго ждал этого, но Телеграму все равно лайк за это!

Ответить

Кирилл Крайнов

0

Ура!

Ответить

Дима Бловер

0

клевый апдейт, самый клевый. а почему нет названия версии

Ответить

Sergei Yarmolavichus

0

Оффтоп: как сделать супер группу, если изначально создана обычная и нет настройки ни на компе ни на телефоне. Если делаю новую, проблем нет.

Ответить

Василий Поддубный

0

Только вчера, подумал. А сегодня уже сделали! Вот это сервис))

Ответить

Andy Ch

0

Ура!!! Наконец-то! Ждемc обновления и для web

Ответить

Александр Алмазов

0

Алилуя!!!! 🙏🙌

Ответить

Сергей Щукин

0

Блин, НАКОНЕЦ-ТО!! 🥳🎉🎊

Ответить

Ruslan Plaksin

0

Ура! Наконец-то🤗

Ответить

Yury Kotov

0

Ууууууууурррррррррааааааа!!!!!!!

Ответить

Timofey Kravtcoff

0

Осталось сделать расшаривание экрана при видео звонке и конфы

Ответить

Denis Gritsenko

Timofey
0

Для начала надо сделать видео звонки

Ответить

Алик Мустафаев

0

Ура! Спасибо! Дождался!
Теперь осталось добавить фильтр непрочитанных сообщений , приоритетность.

Ответить

Эдуард Миниахметов

Алик
0

Там есть папка по умолчанию «Новые»

Ответить

33_rublya

0

Свершилось!!

Ответить

Alexander Simakov

0

Обновил, но так и не нашёл где эта функция)

Ответить

Yuri Ahmedov

Alexander
0

Зажми иконку "Чаты" внизу.

Ответить

Алик Мустафаев

0

Не могу создать папку с секретным чатом

Ответить

Alex Barashkov

0

Спасибо США за то, что замедлили их с введением ТОН, хоть наконец-то может сфокусятся на мессенджере. УРА!

Ответить

Valeriy R.

0

Первая отличная новость за 2020. Кто следующий?)

Ответить

Yuri Ahmedov

0
Ответить

Dmitry Porkhaev

0

А десктопная когда обновится? Мне че-т обновления не прилетело

Ответить

Александр Иванов

Dmitry
0

Когда здесь напишут:
https://desktop.telegram.org/changelog

Ответить

Alex Flints

0

В Фигме бы ещё добавили

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Ну хоть одна хорошая новость, наконец-то телеграм ты сделал это!

Ответить

Андрей Степанов

0

Алилуйя!!!!  Неужели дошло до них! 

Ответить

Руслан Топтыжников

0

неужели, не прошло и года

Ответить

Alexander Krupnitsky

0

Осталось видеозвонки добавить! Не понимаю, почему эту функцию не вводят в Телеграм. Сейчас кроме Телеграма ни чем уже не пользуюсь, но если надо позвонить, то я иду в Скайп почему-то, хотя мог бы звонить через Телеграм. Может кто-то знает, почему Дуров не добавляет видеозвонки?

Ответить

Evgeny Nepomnyashchiy

Alexander
0

Дуров, верни стену и добавь видеосвязь!

Ответить

Ilya Rovda

0

Напрашивалось уже года полтора. Удачи телеграму!

Ответить

Andrey Yatsenko

0

Это охрененная функция! Все ближе к Slack

Ответить

Lucky Fucko

0

жаль из настроек чата/канала нельзя выбрать в какую папку его положить

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Евгений Вотер

0

андроид пока нет?

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