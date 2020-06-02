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Катя Грановская
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Войны клонов​: китайское приложение-копия TikTok платит пользователям за просмотры, чтобы переманить аудиторию Материал редакции

Zynn работает по принципу пирамиды и привлекает лёгким заработком. Проект уже получил поддержку Tencent, которая хочет помешать росту TikTok.

1 комментарий
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В начале мая в Китае появилось приложение для просмотра видео Zynn. Это полная копия TikTok, но его пользователи получают деньги за просмотры и приглашение друзей. Уже через месяц после запуска оно стало самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store в США. В России приложение ещё не доступно.

В декабре разработчик Zynn привлёк $2 млрд инвестиций, и теперь приложение может стать одним из главных конкурентов TikTok.

Интерфейс Zynn  Turner Novak

Как работает Zynn и сколько платит пользователям

Пользователи Zynn публикуют, смотрят, редактируют короткие видео и делятся ими. Аккаунт пользователя должен быть привязан к номеру телефона, странице в Google, Facebook или Twitter: без этого зарегистрироваться невозможно. Вывести деньги можно на кошелёк в PayPal.

Интерфейс Zynn отличается от оформления TikTok только тем, что во время просмотра каждого видео в углу находится круглый таймер со значком доллара. Когда он заполняется, пользователь зарабатывает очки, которые можно конвертировать в деньги или получить за них подарочные карты, например в Amazon, App Store и Domino's Pizza.

Журналист The Verge протестировал приложение, и ему удалось за несколько минут заработать $0,12 (чуть больше 8 рублей).

Интерфейс Zynn (слева) и TikTok (справа) The Verge

Приложение привлекает пользователей по принципу пирамиды. Во время регистрации Zynn выдаёт каждому реферальный код и предлагает поделиться им в соцсетях, чтобы друзья могли после скачивания ввести ключ и получить $1. За каждого приведённого друга пользователи получают по $20, а когда приглашенных пользователей набирается пять — ещё $10, но при условии, что те продолжат регулярно использовать приложение.

«Zynn слишком хорош, чтобы быть правдой», — делится мнением пользователь, который, по его словам, заработал $300 за два дня.

В Китае Zynn зарабатывает на продаже рекламы. В США её в приложении пока нет.

Интерфейс Zynn  Richelle Leffler

Кто стоит за ростом Zynn

Zynn вырос после инвестиций китайской компании Tencent, которой принадлежит WeChat. Она хочет помешать росту своего главного конкурента — ByteDance, которая владеет TikTok и его китайской версией Douyin.

В декабре Tencent инвестировала $2 млрд в стартап Kuaishou, ещё одно приложение для просмотра коротких видео. Kuaishou оценивают в $30 млрд, его пользователи тоже получают деньги за просмотры, а зарабатывает приложение на продаже рекламы.

Zynn — это расширение Kuaishou, сообщают источники The Information. У обоих приложений один и тот же разработчик — компания Beijing Kuaishou Technology, и многие видео в Zynn взяты из Kuaishou.

Соперничество компаний обострилась не только из-за роста Zynn. В мае Kuaishou подала в суд на ByteDance из-за недобросовестной конкуренции.

Она посчитала нечестным то, что в китайском магазине приложений 360 Mobile Assistant поиск на запрос “Kuaishou” выдаёт рекламное объявление Douyin, по которому можно сразу скачать приложение конкурента. Kuaishou требует за это $705 тысяч компенсации, но суд ещё не принял решение.

Сейчас в Китае Kuaishou занимает второе место по популярности после TikTok.

#zynn #tiktok #китай

Катя Грановская
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Татьяна Шабаршина

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Ох уж эти войны гигантов. Грустненько, что это ещё мощнее породит в людях желание потреблять контент, а не создавать.

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