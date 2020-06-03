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Лиана Липанова
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Instagram добавила кнопку заказа еды в аккаунтах для поддержки малого бизнеса Материал редакции

И стикер «Заказ еды» для «Историй».

  • Instagram добавила кнопку заказа еды в аккаунты и стикер «Заказ еды» для «Историй», рассказали vc.ru в пресс-службе компании в России.
  • Так компания пытается поддержать малый бизнес и помочь ресторанам, заявил представитель соцсети.
  • Чтобы заказать понравившуюся еду, пользователи соцсети должны нажать на соответствующую кнопку или стикер.
  • Приложение автоматически перенаправит их на сайт партнёра по доставке, где можно будет оформить заказ.

#новость #instagram

Лиана Липанова
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Ilya Brin

7

Цифровая гуманитарка.
Сэнкью вери матч! 🖐😉

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Регина Степаненко

5

это круто, но у нас походу весь биз я так смотрю это доставка еды

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Evgenii Ishchenkov

Регина
2

А что еще делать в кризисную самоизоляцию? Заедать горе, заряженной перед телевизором, едой.

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Ulan Gaiypov

2

Мечта у Фёдора из Додо пиццы сбылась!

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Александр Эрик

1

Слишком актуально и своевременно

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login

Александр
1

В Европе добавили примерно месяц назад, видимо обновление проходило "обкатку".

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Kelerius

0

Еще больше рекламы в инстагрмме

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Ivano Digital

0

Т.е. это просто банер срекламой доставщика еды?

Ответить

Юрий Белоножкин

Ivano
2

1. Кнопка. 2. Стикер. 

Ответить

Лев Савкин

0

Не получается у себя сделать такую кнопку, подскажите, как ее добавить? Или это Инстаграм ещё не интегрировал ее?

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Катя Пепси

Лев
0

Обновление ко всем аккаунтам подключается постепенно. Попробуйте обновить приложение или дождитесь автоматического обновления.

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Semyashkin Oleg

0

Когда-нибудь и музыку дождёмся

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