И стикер «Заказ еды» для «Историй».
- Instagram добавила кнопку заказа еды в аккаунты и стикер «Заказ еды» для «Историй», рассказали vc.ru в пресс-службе компании в России.
- Так компания пытается поддержать малый бизнес и помочь ресторанам, заявил представитель соцсети.
- Чтобы заказать понравившуюся еду, пользователи соцсети должны нажать на соответствующую кнопку или стикер.
- Приложение автоматически перенаправит их на сайт партнёра по доставке, где можно будет оформить заказ.
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Ilya Brin
Цифровая гуманитарка.
Сэнкью вери матч! 🖐😉
Регина Степаненко
это круто, но у нас походу весь биз я так смотрю это доставка еды
Evgenii IshchenkovРегина
А что еще делать в кризисную самоизоляцию? Заедать горе, заряженной перед телевизором, едой.
Ulan Gaiypov
Мечта у Фёдора из Додо пиццы сбылась!
Александр Эрик
Слишком актуально и своевременно
loginАлександр
В Европе добавили примерно месяц назад, видимо обновление проходило "обкатку".
Kelerius
Еще больше рекламы в инстагрмме
Ivano Digital
Т.е. это просто банер срекламой доставщика еды?
Юрий БелоножкинIvano
1. Кнопка. 2. Стикер.
Лев Савкин
Не получается у себя сделать такую кнопку, подскажите, как ее добавить? Или это Инстаграм ещё не интегрировал ее?
Катя ПепсиЛев
Обновление ко всем аккаунтам подключается постепенно. Попробуйте обновить приложение или дождитесь автоматического обновления.
Semyashkin Oleg
Когда-нибудь и музыку дождёмся